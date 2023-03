Insändare. Noterat av DN:s läsare den 20 mars

Sedan SJ uppgraderade sin hemsida kan vi äldre inte beställa biljetter. Om vi inte köper smarta telefoner eller surfplattor. Allt annat fungerar ju som vanligt. Vill ni inte att vi ska åka tåg?

Monika Gustafsson, Stockholm

KD-ledaren Ebba Busch beordrar Johan Ingerö att stoppa Sara Skyttedals medverkan i ”30 minuter” där hon ska propagera för legalisering av cannabis för eget bruk. Skyttedal vägrar och polisanmäler Ingerö för ett övergrepp som skett för nio år sedan på en genomblöt efterfest i Göran Hägglunds svit. Ebba Busch avskedar Ingerö. Allt i ett kristet demokratiskt parti!

Sören Hemmingson, Vendelsö

Då Finlands Natoanslutning tycks vara nära förestående måste Östersjöns mest strategiska punkt – det vill säga Gotland – skyddas. Mitt förslag: hyr ut ön till Finland.

Jonas Berg, Märsta

Är det Stoltenberg eller Erdogan som basar över Nato? Denna försvarsallians är ju bara ett stort odemokratiskt skämt!

Peter Hansson, Stockholm

Eftersom Turkiet vägrar ratificera Sveriges Nata-ansökan ska vi inte låta oss bli förnedrade av despoten Erdogan. Dra tillbaka ansökan omedelbart! Vill Nato ha oss får de visa det. De får be oss bli medlemmar i Nato – skicka gärna Erdogan som får be på sina bara knän! Vi har ju klarat oss utan Nato i många år och eftersom vi nu blir ett klämland mellan Natoländer kan vi gott avvakta tills man lyckats ersätta grönsakshandlaren från kalkonlandet. Det måste bli ett slut på förnedringen!

Sven Burman, Lindesberg

Det är svårt att förstå hur Nato, EU och USA fortsätter krypa för Turkiet och dess diktatoriska härskare Erdogan. Nyhetssajten Politico skriver att de funnit tulldokumentation som visar att Turkiet vidarebefordrar viss krigsutrustning från Kina till Ryssland. Om detta är sant så agerar ju Turkiet i realiteten tvärs emot såväl EU:s som USA:s och Natos intresse. Det borde leda till att Turkiet sätts upp på de sanktionslistor som upprättats för att motarbeta den anfallande parten. Min uppfattning är att Sveriges regering bör sluta krypa för Erdogans regering och dess ständigt växande krav på oss när det gäller vår Natoanslutning. I stället bör Sverige verka för att göra gemensam sak med EU, USA och Nato i att sätta tryck på Turkiet att upphöra med sitt stöd till Putins krig.

Jonas Jäthing, Årsta

När Sverige och Finland för snart ett år sedan ansökte om medlemskap i Nato reagerade Putin anmärkningsvärt avslappat. Visserligen hade utrikesminister Lavrov strax före krigsutbrottet hävdat att Sverige och Finland tillhör Rysslands intressesfär, men för Putin verkade inte våra Natoansökningar vara något bekymmer. Nu förstår man varför. I Nato ingår två stater som står på mycket vänskaplig fot med Ryssland. Deras uppgift har blivit att på alla sätt bromsa och sabotera Sveriges och Finlands Natomedlemskap. När det nu till slut blev för svårt att hindra Finlands inträde har man, säkert efter diskussion med Moskva, tillstyrkt Finland, men satt (permanent?) stopp för Sverige. Därmed har en för Ryssland idealisk situation uppkommit. Ett Finland utan strategiskt djup i form av Sverige, och därmed stora svårigheter för Nato att bistå Finland militärt. Ett Sverige i limbo och därmed ett uppsplittrat skandinaviskt-baltiskt försvarsområde. För Ryssland måste målet nu vara att bibehålla dessa förhållanden. Det finns därför ingen anledning att tro att de båda ryssvänliga Natostaterna kommer att tillstyrka Sveriges Natomedlemskap, varken på kort eller lång sikt. Att de alls får kvarstå i Nato utgör en fara för hela försvarsorganisationen.

Lars Larsson, Hammarö

Vi ska omedelbart sluta förnedra oss genom att krypa in i Nato. Om vi ändå skulle hamna i denna så kallade ”gemenskap” måste vi efter detta kryperi samsas med Turkiet som förnedrat oss genom att behandla vår ansökan på det sätt som skett. Gränsen för anständighet har för länge sedan passerats. Dra omedelbart tillbaka den ansökan som aldrig borde ha inlämnats. Risken är annars mycket stor att det blir Erdogan i stället som slutligen fäller vår ansökan genom att hålla fast vid sitt nej till medlemskap motiverat med de vidriga krav han ställer. Detta är ett stort politiskt hafsverk och haveri.

Per Wallberg, Norrköping

Hur är möjligt att ”Bäst i test” – detta urusla program – kan sändas i SVT1 en fredagskväll när man önskar ett riktigt bra underhållningsprogram eller kulturprogram som man kan roas och blir lite klokare av?

Agneta Fagerström, Stockholm

Det är helt otroligt att en regering kan hemligstämpla uppgifterna om vilka som fått elstöd i 20 år och sedan komma undan med det. Det säger ju sig självt att regeringen hade kunskap om att vissa (kompisar?) skulle få oskäligt mycket och därför beslutade om detta. Hade det varit i Frankrike hade dessa beslutsfattare fått löpa gatlopp eller hamnat i Bastiljen. Men i Sverige duggar nu skandalerna så tätt att denna skändning av demokratin drunknar i all annan skit. Man mår rejält illa!

Staffan Riddersporre, Fagersta

Om nu maten kostar en femtedel mer, varför inte passa på att ”svulla” en femtedel mindre? Och nu när boräntan går upp till det dubbla, hyr ut ett rum – vi har ju bostadsbrist. Gnället är ovärdigt svenska folket som de bortskämda halvnassarna i kanslihuset lovprisar i varje andetag.

Hakon Malmborg, Bromma

Stina Oscarssons alltmer verklighetsfrämmande resonemang och skriverier under lång tid är bara en anledning att Svenska Dagbladet nu sjunker som en sten. Tack Amanda Sokolnicki för ett uppfriskande adekvat bemötande av Oscarssons senaste obegripligheter (DN 18/3). Landets bästa journalister finns just nu samlade i nästan osannolik koncentration på DN. Just nu går det inte en dag utan att ni levererar.

Marie Hellgren, Stockholm

Nyligen hade EU:s Ministerråd ett möte om Rysslandssanktionerna. Vad jag kunnat förstå blev resultatet att ytterligare några personer fördes upp på listan och att övriga sanktioner förlängdes. Detta är ofattbart! Varför sanktioneras inte hela ryska Duman, alla officerare, som satt sin fot i Ukraina, varenda medlem av Wagnergruppen och vartenda ryskt företag, som inte uteslutande handlar med livsmedel eller mediciner. Inget företag i väst borde heller få göra affärer med ett företag, som gör affärer med ryska företag. Hade detta gjorts för ett halvår sedan kanske vi redan sett konkreta resultat av sanktionerna. Putinvänliga ryssar, och deras barn, bör få sina europeiska visum indragna. Av ryssar köpta EU-medborgarskap under de senaste 10–15 åren bör granskas och inte godkännas av resten av EU om personerna verkligen inte bor i landet i fråga och har kapat sina band till Ryssland.

Gustav Friberg, Hässelby

De, dem eller dom? Efter att ha rättat ett otal uppsatser där elever har haft uppenbara problem med att skilja de och dem åt, är det lätt att hålla med de som vill ersätta de/dem i skriftspråket med dom. Å andra sidan, ska man ge efter så lätt? Jag tycker inte det. Många skriver också han/hon när det ska vara honom/henne. Blir det då nästa skriftspråksreform? I de vanliga skolspråken möter elever olika grammatiska företeelser som är mer komplicerade än frågan om de och dem, tyskans kasussystem, franskans och spanskans verbformer till exempel. Om de nu inte kan skilja på de och dem så lär de knappast kunna bemästra dessa språks grammatik. Blir då slutsatsen att man bör ta bort de grammatiska moment som är för svåra för eleverna? Är det minsta motståndets lag som ska gälla? Jag är övertygad om att alla normalbegåvade kan lära sig att skilja på de och dem. Att sänka kraven är sällan den rätta vägen att gå.

Tommy Sköld, Göteborg

Lars Lassinantti skriver (17/3) att man inte kan ställa nämndemännen till svars för domslutet i snippamålet. Det var nämndemännen som var den avgörande faktorn i fallet, så varför ska de undkomma ansvar? Alla utrustade med en fungerande hjärna vet att ”snippa” är ordet för kvinnors könsorgan. Dock verkligen bra att du förtydligar varför vi ska avskaffa dessa lekmän.

Lars-Åke Nilsson, Göteborg

I söndagens DN fanns en karta på nuvarande och kommande vindkraftverk i Sverige. Märkligt att det är så få svarta och röda prickar i vissa delar av landet, speciellt i Stockholmsområdet och Mälardalen. Borde inte vindkraftverken också byggas i närheten av den största befolkningsmängden och inte bara i landsbygden? Det skulle förkorta och underlätta transporten av den dyra varan till konsumenterna.

Elisabet Rydbeck, Arvika

Blodbristen i Sverige är total. Tack vare att vi kan importera blod från andra länder klarar vi oss än så länge. Självfallet måste vi vara tydliga i att gynna blodgivare för att det kanske skulle resultera i att fler ställer upp solidariskt. Jag tänker exempelvis på skattereduktion om 3 000 kronor/år, billigare kollektivtrafik och ett blodgruppssmycke i äkta silver eller guld. Det handlar inte om att bli rik som blodgivare utan att känna att samhället underlättar tillvaron. Ett införande av blodplikt för alla friska medborgare från 18 år skulle legitimera ”morötterna”.

Bernt Jakobson, Stockholm

Om nyanlända ska gå obligatorisk Sverigekurs borde väl svenskarna gå en obligatorisk kurs om nyanlända.

Nils Morén, Uppsala

Under brinnande krig i vårt närområde väljer DN att sätta rubriken ”Vi kommer att förlora kriget” på en artikel om hur vi använder vårt språk. Den pågående diskussionen om de och dem är intressant och hur resultatet av den avlöper avgörs inte på ett slagfält, möjligen i medierna. DN bidrar bäst i den debatten genom välskrivna artiklar med adekvata rubriker. Inte genom vårdslös och oansvarig sådan.

Mikael Holewa, Tungelsta

Dana Micu nämner (17/3) formuleringen ”vapen ska inte användas i krig” och undrar vad de annars ska användas till. Det finns sportskytte och jakt. Där tycker jag vapen är befogat, om det används på ett seriöst och rätt sätt.

Gunnar Ericsson, Upplands Väsby

Är det dags för Martin Ponsiluoma att göra ett ”skidbyte”? Ett paradigmskifte likt Stina Nilsson, men i motsatt riktning. Skjuta in sig på längdskidåkning och slippa skjuta bort sig på skidskytte? Ponsilouma har under den gångna säsongen visat sig vara en av de vassaste skidskyttarna i världen vad gäller själva skidåkningsmomentet. Trots missar i skjutmomenten med extraskott och straffrundor, har svensken lyckats hämta in förlorad tid på sin höga kapacitet i skidåkningen. Han är sannolikt en man för längdskidlandslaget, om han är sugen på att göra ett ”skidbyte” vill säga?

Claes Thulin, Ljungsbro

Bosse Tolander (17/3) tar upp butikernas kärlek för att prissätta varor med ojämna summor, exempelvis 24,90. Det bör betraktas som tjuveri. För att få tillbaka den stulna tioöringen behöver man köpa tio stycken exemplar av den varan (överkonsumtion). Nej, alla handlare måste sluta idiotförklara oss kunder och använda de vackra nollorna i stället för de irriterande niorna.

Göran Palm, Åkersberga

Svar till Bosse Tolander (17/3): Det enkla svaret är att prissättningen med 90-öringarna fungerar. Av samma skäl sätter man priser som slutar på 99 eftersom det är viktigt enligt psykologin att den första siffran skall vara så låg som möjligt. Enligt samma psykologi får vi veta hur mycket vi kommer att spara genom att köpa en viss vara vilket naturligtvis är helt ointressant.

Jan Zethzon, Tungelsta

Kommer Försäkringskassan också granska och kräva återbetalning av felaktigt utbetalda elstödspengar?

Börje Ståhl, Stockholm

Nej, alla sverigedemokrater är inte nazister. Alla tyskar under Hitlertiden var ju inte nazister heller.

Peter Hansson, Stockholm

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen och på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.