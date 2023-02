Insändare. Noterat av DN:s läsare den 21 februari

Hur kommer det sig att ingen kommit på att kolla vad svenska folket tycker om att det ges tillstånd till koranbränning? Bara några dagar efter att det pratas om eventuell OS-ansökan presenteras en undersökning av vad vi tycker. Jag skulle vilja se vad gemene man tycker om att det kan ges tillstånd för koranbränning, alldeles oavsett vad Erdogan tycker.

Christer Lundemo, pensionär

Såg på tv-nyheterna hur barn i Ukraina fick ta skydd undan bomberna flera gånger per dag. Ändå satt de lugnt och stilla i källaren och försökte studera. I Sjöbo förstör ungdomar sin skola. Där har de värme, inga tjutande sirener, lunchmat och undervisning. Vad är det som fattas välfärdens ungdomar?

Marja Häkämies, Skarpnäck

Retorik à la Ebba Busch och Vladimir Putin: Ingenting är sant och allting är möjligt ...

Kerstin Olsson, Uppsala

Kan man inte sluta att använda ordet ”sjukt” som adjektiv? Exempelvis ”sjukt god” och ”sjukt bra” (hur kan något som är sjukt vara bra?). Sjukt, sjukt, sjukt ...

Agneta Fagerström

Skattemyndigheten anser numera att samfällighetsföreningar är momspliktiga. De ska lägga på 25 procents moms på avgiften. Men en bostadsrättsförening är inte momspliktig. Kan någon förklara skillnaden?

Lasse Dahlman

Svar till Fredrik Svensson (Noterat den 20 februari): Regeringen/staten får, via Vattenfall, skatt och moms, också in enorma summor på elpriserna. Det är klart att man inte vill ändra den rådande prissättningen, där den dyraste elen får bestämma priset på all el!

Jens Busch, Lidingö

För att de närmast berörda ska bli mer delaktiga i äldreomsorgen behövs mötesformer där alla kan komma till tals. Att lägga en informationsbroschyr riktad till anhöriga inne på rummet till våra närstående på äldreboende. Skapar inte verktyg och förutsättningar för en bättre äldreomsorg. Den väcker bara frågor.

Yvonne Malmgren, anhörig, Nybro

Snälla, Anna Hedenmo – låt din intervjuperson tala till punkt! Senast blev Roger Akelius avbruten flera gånger i sitt eftertänksamma uttrycksätt. Låt ”Min sanning” vara ett samtal där man lyssnar på motpartens svar!

Ingrid Norman

Svar till Ove Lundqvist: Norrlänningar? Nio landskap och 60 procent av Sveriges yta. ”Händelser vid vatten” utspelar sig i Jämtland och det är inte likadant i Norrbotten eller städer vid kusten. Du motsätter dig generaliseringar över begreppet att norrlänningar skildras som mindre vetande, men du generaliserar begreppet norrlänningar, att alla som bor från Gävle till Riksgränsen är lika.

Ewa Tuneback, Kungsängen

Tack, Ulf Holmberg, för insändaren om elmarknaden! Jag hoppas att någon i ansvarig ställning (klimat- och näringslivsdepartementet) läser den. Sedan kan man undra varför inte industrin agerar och kräver ändring. Det är låga energipriser som har skapat marknaden för etableringar i Sverige (batterifabriker med mera). Bilda snabbt en energikommission! Det är bråttom!

Bosse Gillberg, Täby

Angående artikeln ”Pensionärer får mer plats i kulturen” (DN Kultur 20/2): Önskvärt att detta även gäller politiken och riksdagen.

Kerstin Gustafsson, Hägersten

Tack, Ursula Sjölund, för ditt inlägg under ämnesrubriken ”Vett och etikett”! Min mobil ligger för det mesta hemma. Jag har som princip att förhålla mig så. Det gäller att hitta en egen metod för att stå ut med sina medmänniskor och medtrafikanter. Jag tror att jag funnit en sådan.

Eva Klogel, Enskede

Ursula Sjölund skriver om några vanliga störningar orsakade av hänsynslöshet. Vi har andra störningar som vi dagligen drabbas av, och de orsakas av SRT och SVT. Man stör sina program med ett onödigt dunkande, tjutande, skramlande, pipande och skärande ljud som de kallar för ”bakgrundsmusik”. Själva tror de visst att man tillför programmen ”stämningshöjande” effekter. De begriper inte att hörbarheten försämras vid uppläsningar, och att stämningen förstörs vid sändning av exempelvis naturprogram. Vi får stänga av ljudet när vi ser på naturprogram på tv för att slippa oväsendet. Tyvärr missar man då nyttig information och naturens egna ljud.

Rune Winter, Hässelby

Tack Ursula Sjölund för din insändare om att lägga undan mobilen och ta hänsyn till andra. Vi var på en fullsatt Årsta teater i fredags och där ombads vi alla att stänga av mobilen och låta den ligga kvar i fickan - ett bra exempel inför musik och teaterföreställningar.

Barbro och Christer Gullberg, Enskede Gård

Mycket bra inlägg av Stefan Krakowski i DN Kultur om hur kvinnliga krönikörer förnedrar män på löpande band (och får stå oemotsagda, utom nu)! Tänk om man skrev om kvinnor som Susanna Kierkegaard gör (Aftonbladet 8!2) om män: ”Renrakade eller toviga kvinnor!” Vilket liv det skulle bli!

Leif Stjernberg, Eskilstuna

Håller med Alex Schulman om Finland. Ett löfte är ett löfte och ett svek ett svek – att följas av fler svek?

Kenneth Nilsson, Linköping

Svar till Ana Hagström (Noterat den 20 februari): Eftersom vår justitieminister, Gunnar Strömmer (M), går ut och meddelar att Sverigedemokraterna inte har någon som helst rätt att bestämma över utnämningar av nya generaldirektörer så är jag inte speciellt orolig.

Camilla Brolin, Solna

