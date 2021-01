Insändare. Noterat av DN:s läsare den 21 januari 2021

”You're fired!” En realitypolitikersåpa har tagit slut. Härligt!

Tommy Löfgren, pensionär, Vallentuna

Att amerikanska medier ofta valde att gå in och bryta när Donald Trump ljög som mest kan jag förstå. Att Sveriges Television går in och bryter i sändningen av Joe Bidens installation för en märklig rapport från en spritbutik i Wilmington, Delaware, är däremot fullständigt obegripligt. Det är dessutom ett gigantiskt intrång i den helhet som omsorgsfullt skapats för att göra ceremonin så bra som möjligt. Nu klippte man bort Garth Brooks a cappella-tolkning av ”Amazing grace”. Dessutom försvann större delen av den unga poeten Amanda Gormans känslomässiga tal. Detta blev nu rumphugget och ganska obegripligt. Joe Biden, USA och svenska tv-tittare förtjänar bättre!

Anders Lundqvist, Älvdalen

Om Sverige faktiskt var USA:s 51:a delstat, skulle våra mediers upptagenhet av vad som sker i Washington verkligen vara större då? Svårt att tro det. Skillnaden vore att då skulle vi åtminstone ha rösträtt också. Kan inte det ordnas till nästa gång?

Mats Rosin, Umeå

”And so, my fellow Americans: Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”

Detta utdrag ur John F Kennedys installationstal den 20 januari 1961 med en enkel travesti kanske skulle kunna omformuleras till:

”Och så, mina landsfränder: Fråga inte vad din omgivning kan göra för att du inte skall bli smittad av corona – fråga vad du själv kan göra för att inte smitta andra.”

Bertil Tornberg, Uppsala

Återigen läser vi hur en person skjutits till döds av polis i samband med ett ingripande, den här gången i Härnösand. Detta är något som händer betydligt oftare i Sverige än i våra grannländer. Vi tidningsläsare kan inte veta exakt vad som hände, men det är sällan vi får läsa att personer skadeskjutits i benen av polisen. Detta föranleder frågan: Siktar poliserna verkligen mot benen, som de ska göra i första hand. Eller skjuter man omotiverat ofta för att döda?

Bo Santesson, Järfälla

Obevakade järnvägsövergångar borde förses med en blink- och ljudsignal som aktiveras när ett tåg närmar sig. Det borde kunna ske trådlöst.

Bo Ericson, Nacka

Regeringen har gått ut med det storslagna beskedet att satsa på pensionärerna. Hurra! Som redan tidigare fattigpensionär enligt EU:s normer blev förväntningarna på ett tillskott enorma. Resultat: Tilläggspension 88 kronor, Alecta 3 kronor, SH Pension 1 krona. Är det värt pappret? Hurraropet fastnar i halsen.

Ive-Reet Baltzer, Stockholm

Apropå höjda fordonsskatten (insändare i DN den 20 januari): Min grannes gigantiska amerikanska ”truck” med V8-motor på 450 hästkrafter kostar av någon anledning cirka 2.500 kronor per år för att den kan köras på etanol (men behöver inte göra det). En Volkswagen Golf laddhybrid kostar 4.000 kronor per år. Rättvist?

Bengt Bäckström, Tyresö

Jag är så trött på alla bakåttittare som klagar på det som varit. Kom med förslag på nya åtgärder i stället! Får man inte igenom ett förslag, så försök med något nytt.

Lars Sjögren, Solna

Antalet vaccinerade borde också finnas med när man slår upp DN:s förstasida. Som ett ljus i tunneln.

Håkan Wennström, Södertälje

I söndagens nummer av DN innehöll kulturdelen 7 (!) sidor om Benjamin Ingrosso. Innebörden av ordet kultur har onekligen devalverats en del på sistone.

Edde Bjuvman, Bromma

Kanske Dagens Nyheters insändarsida kan upplåta en permanent liten ruta där man kan informera om sidan 199 på text-tv? Då skulle vi slippa återkommande insändare där man ena dagen måste meddela sina svårigheter med att höra, förstå eller allmänt förfasa sig över det mesta på tv (där det senare enkel skulle kunna lösas med att byta kanal eller stänga av tv:n), vilket efterföljande dag, utan undantag, följs upp med en insändare som mer eller mindre vänligt upplyser om sidan 199. Tänk vad många tangenttryckningar vi skulle kunna spara ...

Emelie Svensson, Barkarby

Svar till Ulf Parde (svar på insändare den 20 januari): ”Gnetig kungafientlighet” tycker du om en insändarskribent som inte gillar två som smitit före i kön. Jag bor i samma kommun som kungaparet, är 80-plussare med flera underliggande sjukdomar - kanske borde jag ringa min vårdcentral?

Barbro Eriksson, Stenhamra

Dagens bildinsändare: Karl Stefan Stål, Malmö, om faktaresistens.

