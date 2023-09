Insändare. Noterat av DN:s läsare den 21 september

Logga in

Samma dag som regeringen presenterade sin budget, där det tydligt framgår att Sveriges utsläpp kommer att öka markant de närmaste åren, stod Förenta nationernas generalsekreterare António Guterres på FN:s klimattoppmöte i New York och sade att fler länder måste ta sitt ansvar och att ”klimatåtgärderna överskuggas av utmaningens omfattning”. Det är surrealistiskt att vi under brinnande klimatkris har en regering som går på tvärs mot all kunskap och expertis. Bara för att bilister ska få billigare bränsle! Det finns andra lösningar för att stötta dem som har det svårt att bekosta sina arbetsresor.

Ingela Gånedahl, miljöpartist, Karlskrona

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) sade i onsdagens i Aktuellt att det viktiga nu är att säkerställa legitimitet och förankring för klimatpolitiken. Men det ministern åstadkommer är att skänka legitimitet åt att vi inte behöver göra något åt klimatet – förrän (kanske) senare. Vi kan skjuta allt det svåra på framtiden, bädda in oss i förnekelse och låtsas som om det (inte) regnar. Det är inget problem att kraftigt höja utsläppsnivåerna, gynna fossilindustrin, dra ner resurserna till klimatforskning och klimatanpassning samt samarbeta intimt med ett parti (SD) som förnekar att det ens finns en klimatkris, så länge väljarna kan invaggas i föreställningen att det vi gör idag saknar betydelse för vår framtid. Ministern utstrålar en övertygelse om att det viktiga är att vi får må så bra som möjligt idag. Allt det smärtsamma tar vi på något sätt itu med någon annan gång. Hon verkar förlita sig på att vi ska låta oss lugnas av hennes tomma försäkringar. Men det enda hon gör är att legitimera regerings frånvaro av klimatpolitik. Och vi som ser nödsituationen lämnas i öknen, utan ledning och hopp.

Gunnar Berggren, Stockholm

Regeringen kritiseras med rätta för ökande utsläpp när drivmedelspriserna sänks vid nyår. Men den kritiska oppositionen har glömt att stängningen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ökade utsläppen i EU med minst åtta miljoner ton, enligt beräkningar av Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet. Prognosen gjordes 2019, och mycket tyder på att åtta miljoner ton är i underkant. Bakom stängningen av reaktorerna låg politiska beslut, vilket Riksrevisionens rapport häromdagen slog fast. Så nedläggningens tillskyndare – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – har själva en skuld i att utsläppen inte minskar mer.

Per Eriksson, Falkenberg

Får inte ihop logiken. Domedagsprofeterna, som förutspår jordens och människans snara undergång på grund av den ökande globala uppvärmningen förorsakad av koldioxid, vill minska antalet kor då kor rapar metangas som är många gånger värre för växthuseffekten än koldioxid, samtidigt som de vill öka reduktionsbränsleinblandningen i drivmedel som framställs bland annat av slaktavfall från kor.

Lasse Gustavsson, Spånga

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) liknar den brittiska, kortvariga och konservativa premiärministern Liz Truss. De har samma inställning till ekonomin: jag behöver inte göra något, för det är inte mitt fel.

Sune Sandberg

Samtidigt som vi dränks med nyheter om gängvåld presenterar SVT en ny dramaserie om gängkriminalitet i Södertälje. Ännu en serie där unga män figurerar i tv med automatvapen. Är det inte dags att ge ung­domar andra förebilder? Borde inte public service vara en förebild? Kanske vore det dags att diskutera mediers roll i att skapa fel slags förebilder?

Göran Nilsson

Pratar man ständigt i mobilen av rädsla för att finna sig vara ensam? Samtidigt har nästan all kommunikation människor emellan helt tystnat. Se dig omkring! Nej, förresten, gör inte det.

Thomas Silfving, Lidingö

Det pratas dagligen i radio och andra medier om våra pensioner. Det finns dock en missuppfattning. Många äldre hävdar att ”vi har ju redan betalat skatt för dessa pengar”. Det är fel. Vi betalar skatt när vi tar ut våra pensioner.

Airi Aspman Larsson, facklig företrädare, Stockholm

Peter Hansson (Noterat den 20 september) tycker att EU-kommissionären Ylva Johansson ska avgå för att hon stickar när någon står i talarstolen. Det behöver inte innebära att hon lyssnar mindre av den anledningen. I mitt yrkesverksamma liv stickade jag, och även mina kollegor, när någon talade i olika arbetslagsträffar. Vi lyssnade inte sämre för det, snarare tvärtom. Ofta sägs det att kvinnor kan göra två saker sam­tidigt. Kanske är det en skröna, men ibland verkar den stämma. Jag stickar fortfarande, numera som pensionär.

Annchristin Alm, Umeå

Har fått information från DN angående förändrad tidningsdistribution, det vill säga tidningen kommer inte längre levereras i brevinkastet i dörren, utan läggas i postfacket vid entrédörren. Det är inget problem för oss att åka ner och hämta tidningen, men postfacket är inte stort. Vad händer om jag är bortrest några dagar och alla tidningar inte ryms i postfacket?

Håkan och Eva Nordin, Södertälje

