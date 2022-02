Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 februari 2022

Statsminister Magdalena Andersson (S) är bestämd med att Sverige, på grund av de många asylsökande flyktingar/migranter från ”långtbortistan” som fick uppehållstillstånd i Sverige åren 2015 och 2016, inte ska ta emot asylsökande flyktingar/migranter från vårt europeiska grannland Ukraina. Om också andra europeiska grannländer till Ukraina vägrar ta emot asylsökande flyktingar/migranter från Ukraina återstår intet annat för ukrainare än att söka asyl ”långtbortistan”.

Lasse Gustavsson, Spånga

Jimmie Åkesson har, som bekant, svårt att välja mellan demokratiska ledare och auktoritära ledare. Hans standardsvar är att ”det beror på kontexten”. Det vore intressant att få höra Åkesson ge ett exempel på ett sammanhang där han föredrar auktoritära ledare framför demokratiska.

Torbjörn Larsson, Stockholm

Lite funderingar efter vinter-OS:

1. Skrota sporten nordisk kombination, sporten som Gud glömde och ingen bryr sig om.

2. Minska antalet omgångar i curling från tio till åtta. Matcherna är alldeles för långa.

3. Skrota stilpoäng i backhoppning. Den som hoppar längst och står vinner (är ju som längdhopp på skidor).

Charlotte Kalla, låt oss minnas dig som den fantastiska skidåkare du en gång var! Du har inget mer att bevisa, så när du nu förhoppningsvis avslutar din karriär, kan du göra det med gott samvete.

Anders Björkman, pensionerad sann idrottsentusiast sedan slutet av 1950-talet

Radions reportrar skötte sig som vanligt bra under vinter-OS. För mig räckte det med SR. Tv behövdes inte. Men grabbarna vid mickarna har en olycklig benägenhet att överskatta betydelsen av ljud. Det verkar, inte minst vid rapportering från Allsvenskan och ishockeyn, att de tror att de måste fylla varje sekund med ljud. Annat vore tydligen ett misslyckande. Lyssna på den oöverträffbare Hyland! Lär av honom. Under OS yttrade sig denna kärlek för o-ljudet rent av till att man lade en ljudkakafoni i bakgrunden till många inslag. Varför? Maximal hörbarhet av vad som sägs borde väl annars vara målet? Ta bort detta! Ändra er gärna dessutom vad gäller konstlad upphetsning vid fel tidpunkt. Sådan ska sättas in bara när något överraskande verkar ske eller har skett. Eller när en tävling verkligen är dramatisk. Inte annars. Än en gång, lyssna på Hyland!

Åke Sintring, Laholm

Tack, Bengt Westerberg, Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt och ett antal andra! Ni har uppnått målet på det redan från början utopiska experimentet, det mångkulturella samhället. Ni har lyckats förstöra det tidigare homogena fina landet Sverige. Jag hoppas ni njuter varje dag ni öppnar en tidning och läser om alla skjutningar, sprängningar, våldtäkter, knivskärningar och gangsterklaner som lurar skjortan av svenska myndigheter. Sådana brott var ytterst sällsynta i landet före den okontrollerade massinvandringen och är ett resultat av dagens mångkulturella samhälle. Undrar om ni kan sova gott om nätterna, när ni dagligen blir påminda om ert politiska verk?

Ain Soodla, Stockholm

