Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 mars 2022

Tack, Anita Goldman (DN Kultur den 21 mars), att du tar upp varför Socialdemokraterna och statsminister Magdalena Andersson inte propagerar för fred i stället för upprustning av försvaret. Hon är en arvtagare till de modiga socialdemokratiska kvinnorna med bland andra Inga Thorsson, som hävdade fred i stället för militär upprustning. Kan det varar så att journalisterna är så rädda själva att de fokuserar alla nyheter på militärt försvar och inte ger fredsrörelsen något utrymme nu? Svenska Freds hade en demonstration på Odenplan söndagen den 20 februari innan ryssarnas kräkning och bombanfall av Ukraina ägde rum fyra dagar senare. Vi ska inte ge upp vår fredssträvan. Hur ska det annars gå med planeten Jorden, som förutom pandemi även är starkt klimatpåverkad? Alla människor behöver hjälpas åt i fred i stället

Maria Norberg, fil kand, Saltsjö-Duvnäs

Ja, Anita, jag har ringt mina systrar Elin, Bang, Alva, Inga och Maj-Britt. Vi behöver samlas för att göra allt vi kan nu i denna tid av krigshets. Jag tänker på citatet :”We won the war, but we lost the peace” (”Vi vann kriget, men förlorade freden”).

Solweig Johansson, Karlstad

Äntligen en förnuftig röst i en i övrigt Natoförblindad tidning. När vår statsminister väljer att posera i en stridsvagn för ”Cold response” rådfrågar Anita Goldman i stället sina kloka systrar, bland andra Inga Thorsson, som Magdalena Andersson borde betrakta som ett föredöme i fråga om politiskt mod och sans.

Björn Andersson, Piteå

Alla goda jordiska krafter och stater som anser att Ukraina har attackerats av Putin utan rätt, förenen eder! Ställ ultimatum: ”Till herr Putin. All er mili­tärmakt ska vara borta från Ukraina inom 14 dagar. Om icke så sker, kommer det att ske genom att vi går in och hjälper vårt broderland att rensa bort denna inkräktare.” Man bör försvara familj och vänner.

Pianisten Ivan Renliden, Farsta, den broderlige och systerlige

Så har då näringsminister Karl Petter Thorwaldsson (S) visat att han är fackpamp och inte minister. Samernas rättigheter trampar han på för några ynka jobb. Natur och kultur, vad är väl det värt? Det handlar inte ens om några viktiga metaller. En sämre variant av järnmalm är vad som ska förstöra naturen för all framtid. Som icke-same skäms man.

K-G Wiberg, Sätila

Apropå Tommie Tellanders insändare (Noterat den 21 mars) om att det kommer att bli svårt att få säsongs­arbetare från Ukraina: Frågan om Sveriges beroende av utländsk arbets­kraft till vårt jord- och skogsbruk borde även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap titta på. Om det blir en krissituation, ska vi förlita oss på att våra grann­länder förser oss med arbetskraft

Ann-Britt Wrenner, Finspång

En insändarskribent anser att klockan tolv ska solen alltid stå högst i söder. Det är i princip rätt, men betyder att när klockan är tolv i Visby är den inte tolv i Jönköping eller i Göteborg. Ska vi runt om i Europa ha olika tider i varje land? Det kommer aldrig att fungera i praktiken. Varför ändra på det som redan är rätt så bra? Att ställa om klockan två gånger i året är väl inte ett stort problem? Om en ändring på just en timme är ett stort problem, vad gör man då när man resar utomlands? Själv har jag rest runt om i hela värden och har aldrig set det som ett större problem att ändra även ett större antal timmar.

Jan Alber, Tidaholm

