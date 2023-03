Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 mars

FN:s klimatpanel har släppt sin mest alarmerande rapport och inte ett ord om överbefolkning. Det går inte att ta rapporten på allvar om den bara tar upp symtom och följdfenomen.

Göran Nyrén, Handen

I onsdagens ”P1 Morgon” försäkrade miljöminister Romina Pourmoktari (L) att Tidölaget via sin ”stabila majoritet” har lösningen på hur man ska klara de klimatpolitiska mål Sverige förbundit sig att nå. Allt ska ordnas med kärnkraft. Jag förutsätter att denna stabila majoritet också har lösningen på hur det radioaktiva avfallet ska hanteras. För Pourmoktari och hennes regeringskamrater tänker väl inte överlåta åt våra barnbarn och barnbarnsbarn att lösa detta existentiella problem? Jag ser fram emot den dag då intervjuande journalister ställer den frågan.

Lena Hellsten, Malmö

Självklart ska Putin ställas inför Internationella brottmålsdomstolen om det går. Förhoppningsvis kan då också Bush-administrationen ställas till svars för invasionen av Irak 2003.

Börje Ståhl, Stockholm

Många har tappat förtroendet för Sara Skyttedal, säger KD-ledaren Ebba Busch. Hur många tror hon har förtroende för henne?

Sam Olzon, Sundbyberg

Vad är Kristdemokraterna för slags politisk sort?

I senaste opinionsmätningen röstas partiet bort.

Hur ska KD kunna ta sig upp över riksdagsspärren?

Spritfest och Cannabisacceptans är några av ärren.

Claes Thulin, Ljungsbro

Att landets högste polischef Anders Thornberg ljög om underrättelseläget under de så kallade påskkravallerna är i högsta grad motbjudande. Han lyckades senare även förmå sin ”privata” utredare, tidigare chefen för Stockholms tingsrätt, Runar Viksten att schavottera kollegan Mats Löfving. Detta fick till följd ett oerhört tragiskt slut efter att ordföranden i Polisförbundet Katharina von Sydow ena dagen ställt sig bakom slutsatserna på Vikstens presskonferens den 22 februari – för att nästa dag gråta krokodiltårar över att Löfving hittats död i sitt hem. Thornberg och von Sydow bör ersättas.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Antalet vårdplatser på våra sjukhus har minskat med en fjärdedel på tio år. Samtidigt har antalet överbeläggningar (när patienter läggs i korridorer) ökat med 50 procent, med flera dödsfall som följd. Samtidigt har befolkningen ökat med en miljon. Samtidigt har många sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden lämnat sina tunga och underbetalda jobb. Samtidigt har sjukvården betalat tiotals miljarder för inhyrd personal. Samtidigt har de rikare blivit allt rikare och undrat vad fan de får för skatten de betalat in, sannolikt efter smarta avdrag och placeringar. Vart är Sverige på väg?

Jens Busch

Nog är det brist på välfärd när ett land som Sverige saknar allt fler vårdplatser på sjukhusen. Överbeläggningarna ökar och hundratals ligger i exempelvis korridorer. Tydligen är det så illa att personalen ibland inte kan komma åt vad de behöver för vården av sjuka. Även dödsfall ska någon gång blivit följden. Det är vedervärdigt att kanske inte få en vårdplats, på rätt avdelning, om man blir så sjuk att det behövs. Vart tar våra skattepengar vägen? Kolla alla skrivbord på Sveriges Kommuner och Regioner om all administration behövs!

Barbro Eriksson, Stenhamra

Någon som håller räkning på antalet chefsekonomer (räntepräster) som förutspår dystra tider framöver? Utöver sin egen banks fortsatta storvinst på bolån ...

Mikael Albinson, bolånad

Det var ett himla tjat om elstödet! För det första är det inget stöd, utan en återbetalning av en alltför stor summa som har betalats in – på samma sätt som skatteåterbäringen. För det andra spelar det ingen roll att företagare slunkit med i den första omgången av utbetalningar. De ska ju få sina pengar lite senare i alla fall. För det tredje är det inte alls synd om norrlänningar som i den första omgången har blivit utan ”stöd”. De hade då inte de höga priser som drabbade södra landet.

Tommy Lindberg, Kungsängen

När en brottsanklagelse polis­anmäls efter att preskriptionstiden gått ut kan en anklagad bli utlämnad till medie- och folkdomstolen eftersom åklagare inte ska driva mål som de inte tror resulterar i fällande dom. Därmed behöver anklagaren inte bevisa sin anklagelse och den anklagade fråntas möjligheten att försvara sig i domstol.

Lasse Gustavsson, Spånga

En sak som missats i debatten om att skriva ”dom” i stället för äldre pronomina är det i mitt tycke märkliga i att tillåta konstruktionen ”till de som”. Jag förutsätter att ni som så starkt förespråkar ”de” och ”dem” i skrift även uttrycker den viktiga grammatiska regeln att objektsformen ska användas efter preposition. Varför gör ni fel, är det för att ni tycker regeln svår? Om ni tycker det är svårt kan ni använda tankeregeln ”till dig som”. Under tiden ni funderar kan vi andra skriva ”till dom som” helt obekymrat.

Janne Casserstedt

Många säger ”jag gav han boken”. Ska vi i analogi med förslaget att slopa ”de” och ”dem”, subjekt respektive objekt, sluta säga ”honom” så att vi slipper att lära oss hur skriva korrekt och därmed förståeligt?

Bitte Engzell, Skarpnäck

Hurra, Anna-Lena Laurén, för din krönika i DN om vårt svenska språk! Du har så rätt, så rätt. Och jag njuter av din språkbehandling och din kunnighet. Tack!

Elisabeth Edström, Tullinge

Så uppfriskande att läsa Anna-Lena Lauréns krönika! Den planerade dom-reformen är bara ett klåfingrigt onödigt påfund. Sällar mig till motståndskrafterna.

Irene Svederus, pensionär

Många språkmänniskor och språkpoliser drar ut till försvar för att behålla ”de” och ”dem” för att inte urvattna skriftspråket. Det är nog en fåfäng kamp. Men jag undrar varför inte fler drar ut till försvar mot den förändring av svenskan som kommer från engelska influenser (observera, inte influencers). Många ord som ”karaktär” för filmroll eller att man ”lever” i sin hemstad i stället för att man bor där verkar nu fast rotade. Jag ser dagligen i tidningen liknande felanvändningar av engelska ord som betyder en sak på engelska, men en annan sak på ursprunglig svenska. Nya begrepp som inte har något ord på svenska kan man ju använda försvenskat och låna in i språket. Men den oerhört slappa attityd mot engelska felöversättningar som finns även bland dem som har språket som yrke förvånar mig. Jag uppmanar alla journalister och skribenter att rannsaka sig själva och rensa ut alla sådana felanvändningar ur sitt språk. När jag gick i skolan skojade vi med felöversättningar som följande mening: ”What are you for one, I don´t feel again you.” Den skrämmande sanningen är att man numera kan hitta sådana fall från seriösa skribenter. Ett exempel är uttrycket ”i egen rätt” för någon som står på egna ben eller har en personlig egenskap av egen kraft. Uttrycket kanske kan användas för att beskriva en duktig kock, men annars är det som min skojöversättning ovan rent patetiskt att skriva på det sättet. Jag håller helt och fullt med Anna Laurén i hennes krönika om språkets urvattning.

Hans Lidén

Zlatan ger diktaturstaten Qatar 10 poäng i allt. Han jämför med Sverige och poängterar att i Qatar finns ingen kriminalitet. Bäste Zlatan, i vårt land har du och jag haft fri skolgång under hela uppväxten och nu har vi som vuxna rösträtt. Vi kan båda bli politiker och på så sätt ännu mer påverka hur vårt land ska utvecklas. Flyttar vi till Qatar skulle åtminstone jag förflyttas flera hundra år tillbaka vad gäller mänskliga rättigheter.

Christina Molin, Vällingby

Skulle den ”fantastiske” Zlatan även ge 10 poäng till Qatars byggbolag som är skyldiga till många byggarbetares död?

Tomislav Tisljarec, Vällingby

Ukrainska, iranska och belarusiska idrottare kämpar mot förtryck med livet som insats. Samtidigt berömmer Zlatan Ibrahimovic i SVT det antidemokratiska systemet i Qatar på samma vis som svenska företagare förr hyllade det ”effektiva” kinesiska systemet. Kanske fiskar han efter miljardkontrakt av det slag David Beckham, Lionel Messi och Christiano Ronaldo har för att göra reklam för diktaturer i gulfstaterna? Hur kan redan stormrika fotbollsspelare vara så giriga efter mer pengar att de så ogenerat säljer sig till förtryckande regimer? I vilket fall har fotbollshjältarna, i en tid präglad av allt hårdare konflikt mellan demokrater och antidemokrater, slutgiltigt valt sida.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Angående dagens artikel ”Trafikregionrådet: `Mitt tålamod med MTR är på bristningsgränsen'”: Det är varken så att makthavarna ser till att den här delen av infrastrukturen fungerar eller att vi som betalar för den med skatt och biljettköp kan handla av någon annan än MTR om vi inte får en rimlig service för pengarna. De som upphandlar kollektivtrafiklösningar har privilegiet att ofta inte vara beroende av dem (de är ofta bilburna). Den de försatt oss i ett beroende av (MTR) har inget ansvarstagande med i sin affärskalkyl, till exempel för riskerna med att pressa kostnader genom att göra sig av med tågvärdarna. Vad ska en kamera göra om något akut händer med lokföraren? Hur ska lokföraren kunna ingripa mot något akut som händer på tåget när man samtidigt inte kan släppa kontrollen över loket? Även om det nu inte skulle vara Stockholmsvinter och kameran är igensnöad.

Alma Gibson, Stockholm

Svar till Alf Sandlin (Noterat den 21 mars): Min fru och jag fick också beskedet från SL att man är tvungen att åka till Stockholms Central för att föra över pengar från det gamla blå kortet till det nya gröna. Men SL berättade inte att en kundtjänst i en vanlig affär kan överföra det kvarvarande beloppet till ett vanligt betalkort. Man behöver bara först registrera betalkortet hos SL och där ange om man åker för halv biljett (till exempel pensionär). Det gör man enkelt i sin dator. Sedan fungerar betalkortet i bussens läsare.

Erik Jakobsson, Södertälje

För kännedom till Alf Sandlin (Noterat den 21 mars) och andra: Det går att använda betal- och kreditkort för betalning när man reser med SL. Mycket praktiskt, man slipper ladda reskassan.

Marja Häkämies, Skarpnäck

Att SL skulle byta ut det blåa kortet mot det gröna har ju varit känt ungefär ett år. De har dessutom hela tiden påpekat detta i hopp om att alla skulle byta. Så man får nog skylla sig själv.

Karin Andersson, pensionär

Apropå Lisa Magnussons ledare häromdagen: Varför har vi delade omklädningsrum för kvinnor och män? En orsak är att många av oss känner oss obekväma med att byta om tillsammans med det motsatta könet, kanske särskilt i tonåren. Om tonårstjejer känner sig obekväma med att byta om och duscha i samma rum som någon som ser ut som en vuxen man, är det då uteslutande en fråga om bigotteri och hat? Jag kan inte se det. Eller om tonårskillar, som kanske inte har full kontroll på sina känslor och sin kropp, inte vill byta om tillsammans med någon som ser ut som en vuxen kvinna? Kanske världen skulle vara bättre om vi levde i nudisternas paradis där allas nakna kroppar är en del av vardagen, men där är vi inte, bland annat på grund av oro för sexuella övergrepp, som ibland är överdriven och ibland motiverad. Och nej, jag säger inte alls att transpersoner är sexförbrytare. Jag säger att sexförbrytare är lögnare. Om du kan komma in i kvinnors utrymmen genom att ljuga om hur du innerst inne känner dig, skulle det då hända? Ja, ibland. Det finns inte ett enkelt svar här, allt blir inte bra om vi bara struntar i transpersoners berättelser. Men jag tror inte heller att vi kan ordna ett bra samhälle genom att slå folk i huvudet med ord som ”bigott” eller ”fobi” och sedan låtsas att diskussionen är vunnen eller att vi aldrig borde ha haft den.

Julia Lindén, Tullinge

Svar till Marie Magnusson (Noterat den 21 mars): Jag och min hustru tittar mest på SVT1, näst mest på TV4 och någon enstaka gång på en annan kanal. Vi tycker att det är en bra blandning av program på 1:an. Vad är fel med att roa folk? Vad vill du ha en fredagskväll, ett program om mycket ovanliga blötdjur på SVT2 och ett program om feministrörelsen i Fagersta på 60-talet i SVT1?

Bo Cedergren, Örebro

Marie Magnusson (Noterat den 21 mars) ondgör sig över SVT och programmet ”Bäst i test”. Hon frågar om det fortfarande är någon som tittar på programmet. Jag kan upplysa henne om att jag och många med mig ser fram emot fredagarna, då vi får uppleva något annat än nyheter om våld, ekonomikriser och klimatförstöring. Vi behöver komma bort från verkligheten och få njuta och skratta av lite komiska och dumma upptåg. Därför behövs program som ”Bäst i test” och ”Svenska Nyheter” för att vi ska få uppleva att det också finns humor och positiva saker i livet.

Ulf Henry Ekman, Tumba

Det roligaste med hundprogram på tv är när ägaren ställer om sin röst till prata med hunden-rösten. Trots detta förblir hunden människans bästa vän, tydligen.

Peter Hansson, Stockholm

Kärleksbarnen

Min moder, kan du svara,

vart är jorden på väg?

De tysta stela stoder,

som vi har blivit - säg?

De mäktiga och rika,

de traktar efter mer,

som bottnar i en girighet

den tomma tunnor ger.

De spiller barnens röda blod,

på marken där de går –

där vissna alla rosenblad

i mörkret som de sår.

Bland vapen och bland ordnar

marscherar en elit –

som allting underordnar -

vars mål är att så split.

Att härska och att söndra

är mottot som de för,

sen får de oss att blunda

när barn och unga dör ...

Kallögda serpentiner,

slingra sig på vårt bord.

Med skådebröd och viner

de skändar livets ord.

Vi ger dem vårt förtroende –

de röster som vi har.

Då bränner de vårt boende

och ger oss svek till svar.

Gemenskapen som fanns en gång,

med sann lojalitet.

Försvann när synfältet blev trångt

av all skenhelighet ...

Sigillets helgd har brutits

av lammet – vitt som snö –

i former som har gjutits

spränger ett maskrosfrö.

Från våldets uniformer –

ur pokerhajs kostym –

föds frihetens reformer

av ljusets mänskosyn!

Det är inte de ruttna,

som visa vägen kan –

de onda och besuttna,

som leder folken fram.

Det kommer bli de unga –

som vaknar upp och ser –

som fredens sånger sjunga

och genom mörkret ler.

De bär i sina händer,

sitt hjärtas kärleksbloss.

I jordens alla länder -

där skall de ena oss.

Vik bort, vik bort du dimma –

som töcknade vår blick.

Den yttersta av timma

är inte vad du fick.

Petra Kjellner, konstnär och författare

