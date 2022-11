Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 november

Så fick vi svart på vitt att idrott och politik blandas ihop. Sju europeiska landslag lag i fotbolls-VM i Qatar ville bära en regnbågsfärgad kaptensbindel med texten ”One love” (En kärlek”). Fifa hotade med att ge gult kort till den lagkapten som spelar med den regnbågsfärgade armbindeln. Landslagsledarna för de sju lagen vek ner sig för Fifa och arrangören Qatars hot. De vill inte utsätta sina lagkaptener för repressalier. Därmed har man visat att politiska och religiösa värderingar sätter sig över idrottsliga regler. Hur svårt kan det vara, att fatta att en man kan älska en man och att en kvinna kan älska en kvinna. Inte bara gult utan även rött kort borde utdelas till både Fifa och arrangören för VM.

Claes Thulin, Ljungsbro

Vad är det han heter, Fifas ordförande? Infantilo?

Bertil Tornberg, Uppsala

Har Lisa Magnusson (östgöte i förskingringen) någon gång besökt en större stad norr om Stallmästargården under vintern? Att bunta ihop alla ”lantisar” över en kam är enkelt, men Dyhult är inte exempelvis centrala Umeå, Sundsvall eller Luleå med avseende på fungerande snöröjning! I de fyra nordligaste länen kommer vi att fortsätta att garva åt nollåttorna i Fjollträsk, som lamslås av 30-40 cm snö på tre dygn utan fungerande snöröjning och samtidigt (aningen knotande) betala 4-5 kronor mer i kommunalskatt för bland annat fungerande snöröjning! Jag har vandrat runt i stora delar av Hägersten under dessa kaosdagar och sett en (1) jordbrukstraktor med plog, inte en midjestyrd L60 med riktigt plogblad med ”vingar”, inte en lastbil som fraktar bort snö, men däremot ett par hundra insnöade bilar med sommardäck. Detta bevisar än en gång att det inte finns en, i sinnet eller i verkligheten, beredskap i Hufvudstaden på det vi i andra delar av landet kallar ”ordentligt snöfall”. Ni fick flera varningar! Dock all heder åt SL och tunnelbanan som levererat varenda dag under detta ”snökaos” utan större problem!

Pether Lassén, umebo (före detta Hägerstensbo) på tillfälligt besök i Stockholm, naturligtvis med vinterdäck på bilen

Heja, Lisa Magnusson, för din mycket bra och ”uttömmande” ledare i dag! Riktigt upplyftande, informativ och underfundig läsning. Om vi nu prompt måste ställa oss mot varann! Lantisar? Fjollträsk? Varför?

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Apropå de två lappugglorna som rymt från Skansens fågelbur på 500 kvadratmeter: I det fria är deras revir upp till 600 000 kvadratmeter. Fåglar i bur har en längtan, vilda fåglar flyger.

Sam Olzon, Sundbyberg

Jag håller med Kerstin Holmberg som vill bevara skogsdungarna i Stockholm, där barn byggt kojor, i stället för att där bygga bostäder. I stället kan man bygga nytt på norra Djurgården. Det finns inga kojor i skogarna runt Kaknästornet. Man kan i detta stora område undanta de stora promenad- och sportfält som finns, där en del går ut med sina hundar (vissa åker dit med taxi).

Ola Ringskog

Om put (permanenta uppehållstillstånd) blir tut (tillfällliga uppehållstillstånd) – vet hut, Kristersson!

Stefan Bernesjö, senior läkare, Arvika

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen och på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.