Insändare. Noterat av DN:s läsare den 22 oktober 2021

Under närmaste tiden kommer Sverige att komma upp i mer än 15 000 avlidna i sviterna av covid-19. Under samma tid har det avlidit drygt 4 700 personer i corona i Finland, Norge och Danmark sammanlagt. Statsminister Stefan Löfven (S) är ändå nöjd med det han har presterat under den tid han suttit vid makten. Han visar ingen ödmjukhet alls efter sju år.

Uno Tidén, besviken 90-åring, Bollnäs,

En gruppledare för ett av våra riksdagspartier klagar över att inte alla ledamöter är vaccinerade mot covid-19. Han är kanske rädd för smitta. Men det är ju så våra äldre har det. De har kontakt med vårdpersonal där inte alla är vaccinerade. Det bryr sig våra politiker inte om. Är vi inte lika mycket värda?

Marie-Louise Ulvinge, Göteborg

Moderaterna försöker desperat bli av med stämpeln ”blåbrun”. Innan SD kommer ut med sin sedan många år utlovade vitbok blir det omöjligt.

Mikael Albinson, demokrat, Täby

Är det inte för tidigt att ha fullsatta läktare vid fotbollsmatcher? Alla är inte vaccinerade och pandemin är inte över.

Lars Tärnholm, Hägersten

Statsminister Stefan Löfven (S) har visat sitt rätta ansikte. Oavsett vad man tycker om SD anstår det inte en statsminister att uttrycka sig med synpunkter och ordval som i intervjun gällande SD-ideo­logen Mattias Karlssons sjukdom. Skärpning!

Hans Lundberg, Hälleviksstrand

Stefan Löfven slutar snart som partiledare och statsminister. Jag skriva några ord och tacka för allt han gjort för Sverige under sin tid vid makten. Han är ingen maktmänniska som det ofta påstås, utan han har bara tagit sitt ansvar i situationer där hans kunskaper och erfarenhet har behövts. Han har gjort det bra. All heder åt honom! Han blir saknad av många.

Agneta Fagerström, en vanlig enkel medborgare

Efter att ha läst boken ”Tyrannens tid - om Sverige under Karl Xll” av Magnus Västerbro måste man undra varför statyn av Karl XII står där den står. Meningen var att den skulle hedra svenskarna som stupat i slaget vid Poltava 1709.

I stället har den blivit en symbol över den värste envåldshärskare som Sverige har haft, skyldig till tiotusentals svenskars död.

Han var skyldig till att de höga krigsskatterna gjorde Sverige till ett av Europas fattigaste länder. Han tog inga råd från dem som motsatte sig hans krig.

Hur kan den statyn få stå kvar? Riv skiten!

Kenneth Eriksson, Gävle

