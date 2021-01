Insändare. Noterat av DN:s läsare den 23 januari 2021

Liberalerna, med ett stöd av cirka 3 procent i opinionen, hotar att under ett mycket kritiskt läge i Sverige när det gäller pandemin, kasta ut Sverige i ett extraval. Att försöka flytta fokuset från stridigheterna och problemen i sitt eget parti genom detta hot är så ansvarslöst att jag häpnar. Detta agerande av Liberalerna kommer jag ta med mig vid nästa val. Hoppas jag inte blir ensam.

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Varför har vi Stefan Löven som statsminister via januariavtalet? Det beror nästan uteslutande på att många före detta moderatväljare i senaste valet röstade på Sverigedemokraterna. Är inte det patetiskt och skrattretande? M-väljare valde SD och vi fick en S-regering – trots att de visste att C och L skulle vägra SD.

Hans Stenberg, Stockholm

Fusk med assistentersättning och dylika bolag som maximerar vinsten på samhällets bekostnad ser de kriminella som en välmatad bankomat Vad kan vi göra åt fusket? Inga privata aktörer ska tillåtas, ökade kontroller låt staten ta över ansvaret. Det stora sveket är mot de som verkligen behöver hjälp men inte får det.

Lasse Brodén, Skarpnäck

När SVT gör sin reklam för årets Melodifestival avslutar de med det klatschiga: ”Inget stoppar Mellon”. Ett faktum som jag och två tredjedelar av Sveriges befolkning i år som alla andra år bara djupt kan beklaga.

Stefan Hallin, Stockholm

Efter snart ett år medger nu Region Stockholms chefläkare att den bristfälliga journalföringen var usel. Fortfarande obstruerar han och går emot Inspektionen för vård och omsorgs knivskarpa kritik mot hur den medicinska vården kunde få sådana konsekvenser med tusentals avlidna. Kan nchefläkare sitta kvar på en sådan viktig position som berör så många personer?

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Nu har vecka 3 nästan passerat och fortfarande har vi som kan bo i 70-plusbostäder med hjälp av distriktssköterskor och hemhjälpsorganisationer inte sett eller hört något om vaccinering, Om jag har förstått rätt skulle även vi ingå i gruppen äldrevårdade, Hörde i dag att distriktssköterskorna inte heller fått någon kallelse till vaccinering. Vem har ansvaret för våra kategorier? Kan det vara Region Stockholm? Jag är 90 år fyllda.

Kerstin Strand, Solna

Både Apoteken och Företagshälsovården har erbjudit hjälp att vaccinera ... inget svar! Saktfärdigheten är sannerligen inbyggd i systemet – upprörande!

Gunilla Mattsson, Sollentuna

Låt alla vana sjuksköterskor vaccinera! När jag ligger på sjukhus blir jag mest stucken eller injicerad av undersköterskor. Det vet jag eftersom ingen missar att säga sin titel. Nu är det bråttom att få alla vaccinerade!

Sten O Andersson, Älvsjö

Jag blev obehaglig till mods när jag läste att det diskuteras om man skulle kunna tvinga människor att vaccinera sig mot covid-19. Så får man absolut inte göra! Tråkigt nog verkar tveksamhet och rädsla för vaccinet vara mer utbrett än man trott, men tvång hör inte hemma i Sverige. Jag är själv 70-plussare och ser otåligt fram mot när det ska bli min tur. För allas vår skull hoppas jag att många resonerar som jag.

Inger Wikström, Stockholm

Vaccinmotståndet bland äldreomsorgens personal är ett symtom på låg utbildning och bristande information. Det är arbetsgivarna som rekryterat fel och/eller försummat fortbildning av sin personal.

Bo Dammström, pensionär, Ljusterö

”We will be back in some form”, sa Trump. Vad sägs om att komma tillbaka i form av en växt ..?

Katarina Wolf, Bromma

SL öppnar framdörrarna på de blå långbussarna. Men det går inte att blippa mitt kort, trots att jag har 320 kronor innestående. För att aktivera kortet hänvisas jag till det enda kvarvarande SL-kundcentret vid T-centralen. I skärmarna på sina bussar manar SL resenärerna att inte göra onödiga resor. SL tvingar mig. Pandemihyckleri!

Helene Carlander

Dagens vers: Slösa inte bort vår miljövänliga kärnkraft i förtid!

Möjliga kloka eftertankar hos en anonym socialdemokrat:

Politiken är ett jävla skit

Och nu har MP baxat oss ända hit

Snart finns knappt en enda kilowatt

Så vi måste nog lägga oss platt

Inse att svenskar vill ha fossilfri el

Att stänga kärnkraft i förtid är fel

Oavsett vem som är den största idioten

Är detta trots allt ett skott i foten

Men vi fick dras med MP och C

Då är det svårt att ha koll på vad som kan ske

Borgarna försökte ju hindra slakten

Så det var synd att de inte hade makten!

Värna om miljön och gjorda investeringar!

PO Hörnaeus, civilingenjör, Stockholm

Dagens bildinsändare: Kjell Nilsson-Mäki, Frösön, om Joe Biden som USA:s 46:e president.

