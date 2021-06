Insändare. Noterat av DN:s läsare den 23 juni 2021

Fastigheter har stigit enormt i värde. Ska man dessutom införa marknadshyror är det ett hån mot vanligt folk. Ska vi bo 6-8 stycken i en trerummare som i London och betala 30 000 kronor i månaden?

Lars Johansson, Stockholm

Läser ”Mina drömmars stad” av Per Anders Fogelström som skildrar slutet av 1800-talet i Stockholm: ”Bostadsbristen blev värre, särskilt som många av slumkåkarna revs. Nya, dyra lägenheter byggdes i stället men dit kunde de som bäst behövde bostad inte flytta.” Låter det bekant?

Arne Kockum, pensionerad lärare, Åkersberga

Ett bostadspolitiskt paket med starkare statlig styrning av kommunernas byggande skulle kunna neutralisera konflikten mellan C och V. Om Stefan Löfven dessutom menar allvar med att han vill ha en mittenregering har han nu chansen att ta in Annie Lööf i regeringen tillsammans med MP. Det skulle ge regeringen en grönare, framtidsfokuserad profil som knappast skulle motarbetas av Vänsterpartiet.

Kjell Nordenstam, Solna

En oroande detalj i skuggan av debatten om januariavtalet är att M, KD och SD väljer en taktik hämtad från Donald Trump. Man kallar gång på gång Löfvens regering för illegitim, att den är fel och ”aldrig borde tillträtt”. Syftet är att få det att verka som fusk, fast allt gick helt lagenligt till. Det högerkonservativa blocket vill, precis som Trump, ifrågasätta det demokratiska systemet och dess institutioner när andra argument tryter. Att SD kör taktiken är självklart. Att KD gör det förvånar inte. Men M? Kan man inte vänta sig mer av ett ansett parti? Kristerssons svansande efter Åkesson skrämmer. Minns att han fick två chanser 2018 att själv bilda regering. Han misslyckades kapitalt. Det har han helt glömt i dag.

Lasse Thulin, Skärholmen

Den konvergerande utvecklingen av Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna minskar variationsrikedomen avsevärt – en skrämmande utveckling i repris. Partiledartrion rekommenderas att läsa Lion Feuchtwangers roman ”Oppermanns” som berättar från det tyska 30-talet.

Anders Berkenstam, Stockholm

Annie Lööf bör kolla Voltaires kloka ord: ”Jag avskyr din åsikt, men jag är villigt att dö för din rätt att få framföra den”

Birgitta Möller, Östermalm

Håller med L Sören Eriksson (Noterat den 21 juni) om att det är konstigt att Annie Lööf kommer så billigt undan. Alla förståsigpåare pratar om att hon har nycklarna, men få om att hon har orsakat krisen. De flesta har nog förståelse för att V fått nog. C håller fast vid samma floskler vid varje intervju, som om en skiva som hakat upp sig, ”strävar efter en bred uppgörelse i mitten utan ytterkantspartierna”. Hon kommer undan med det. Vad beror det på? Kanske för att hon får sympatier hos journalister? Vad hade det kostat att kompromissa med V i denna fråga för att rädda regeringen, även om punkt 44 är bra? Likt ett envist barn håller C fast vid sin symbolpolitik trots att Sverige blöder. Ytterkantspartierna, nazist, kommunist - javisst! Det beror hur långt man ska backa bandet. På 30-talet var Centerpartiets föregångare Bondeförbundet öppet antisemitiska, vilket vi nyligen kunde läsa om i en artikel i DN (Kultur den 21 juni).

Carl-Gustav Johansson, Västerås

Efter nästan varje inledningsanförande i riksdagens partiledardebatt den 9 juni skulle en kör ha kunnat stämma in: ”Det är då det stora vemodet rullar in ...”. Men Annie Lööf hade bäst strofstruktur.

Daniel på Värmdö,

han räddar sin firma.

Lotten på jouren,

håller i.

Chernie vaccinerar,

de fattiga i Götet.

Linda på Iva,

håller ut.

Det är då det stora vemodet rullar in.

Och från söder kommer en varm och kvalmig vind.

Claes Möre, Tumba

Det klagas på att bilister inte tar hänsyn till vägarbetare, men tar vägarbetare hänsyn till bilister? Skyltar om vägarbeten kan stå kvar i veckor efter att arbetet är klart. Detta kan också skapa olyckor. Om man passerat att antal omotiverade skyltar och inte bryr sig om nästa kan man alltför sent överraskas av en ”äkta” skylt.

Olov Furberg, Järfälla

Håller med insändaren (den 22 juni) angående elsparkcyklar. I Stockholm råder total anarki även vad gäller vanliga cyklar, som ofta framförs på trottoarer, vilket är farligt. Orsaken är enkel. Noll respekt visas för trafikregler eftersom det finns noll kontroll att dessa efter­levs – och därmed noll påföljder när de överträds. Vad annat kan man förvänta sig? Oberäkneliga cyklister har blivit farligare än bilister för oss fotgängare!

Britta Lehtonen, Stockholm

Nu har Postkodlotteriets sommarkampanj startat med bland annat helsidor i DN. Där berättas om allt gott de gjort. Dessa helsidor kostar åtskilliga miljoner i annonskostnader. En liknande kampanj gick även förra sommaren. Det är tveksamt vilket syfte som kampanjen uppfyller och om någon över huvud taget läser innehållet i annonserna. Vore nog bättre om dessa pengar gick direkt till de insatser de beskriver.

Ulf Öhrman, Haninge

Det är för bedrövligt! Sveriges största sport är fotbollen. På C More och TV4 envisas så kallade experter att ivrigt prata sönder matcherna. Jag har skrivit till dem och beklagat utvecklingen av dessa kommentatorer, utan något som helst gehör. Man får tillbaka ett standardsvar som är väldigt oengagerat och visar inget som helst intresse av mig som kund. Jag undrar när de ska inse att utan oss kunder har de inga jobb att gå till. För framtiden hoppas jag att de ändrar attityd. Annars, att ni inte får visa större tävlingar typ EM eller VM.

Camilla Brolin, Solna

