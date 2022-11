Insändare. Noterat av DN:s läsare den 23 november

I spåren av krig och pandemi står nu kritiken av Riksbanken som spön i backen. Men alla vi som är pensionärer ska nog sända riksbankschefen Stefan Ingves en tacksamhetens tanke. Vi har haft över ett decennium med ytterst låg inflation. Som tumregel brukar man säga att penningvärdet halveras på tio år, vilket stämmer bra på åren innan Ingves. Höjningen av pensionerna är traditionellt synnerligen anspråkslös. Tack vare Ingves har våra pensioner behållit sitt värde under lång tid.

Ralf Sandman, Norrköping

Vissa företagsledare hoppas och tror saker om sitt företags verksamhet. Det är feltänkt. De ska veta.

Marita Riese, Solna

När min kära jobbade på dagis på 70-talet ingick det återkommande konflikthantering med barnen. Skicka nuvarande sandlådemakthavare tillbaka till en sådan grundkurs!

Jan Viklund, Knivsta

Nog är det fint att man kan sitta framför tv:n och känna sig ädel genom att bojkotta matcher i fotbolls-VM man ändå inte skulle ha sett.

Mats Rosin, Umeå

Vad som sades i kontakten mellan Åkesson och Pehrson i helgen ger jag mycket för att få höra ...

Janne Lundgren, Borås

Ännu ett tecken på att vilda djur ska få vara just vilda är ugglornas ”rymning” från Skansen. Stäng djurparkerna! Det kan inte vara rätt att vi ska stänga in vilda djur bara för att vi ska kunna titta på dem.

Barbro Näslund, Stockholm

Vilka fler kandidater till ordförandeposten hos Liberalerna finns att välja på? Har bara hört talas om en. Eftersom Johan Pehrson utsågs hastigt och lustigt när Nyamko Sabuni avgick borde ett ordentligt val – med genomdiskuterade kandidater – ha förberetts till partiets extra landsmöte på lördag. Nu blir det väl mer som i Kina?

Eva Ahnland, Bromma

Om Kristerssons fru som är präst, är kristen på riktigt, måste det uppstå diskussioner kring middagsbordet ganska ofta om tolkningen av 8:e budet; ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd …”.

Sören Hemmingson, Vendelsö

En notis från TT med rubriken ”Hjälp till synskadade för röstning slopas” gick att läsa i DN (22/11). Det är en liten grupp människor i vårt samhälle som drabbas, med andra ord en ytterst liten påverkan på budgeten. Men när man ger sig på en grupp som är i behov av lite stöd en gång vart fjärde år för att få behålla sin valhemlighet, då har man gått för långt. Det är rent oförskämt! Det kan ju inte bero på pengarna. Kan det vara människosynen?

Gunilla Sparre, Vikeboda

Förmodligen använde Erik Helmerson ordet ”woke” i en ledarartikel i DN den 22 november för att tydligt markera att det han skriver exklusivt riktar sig till dem som förstår ordets innebörd. Vi andra kan ägna oss åt något annat. Jag har tidigare vänt mig mot det vedervärdiga ”waaoow” och fått till svar att det är bra att ungdomar lär sig engelska/amerikanska. Förkortningarna ”OMG” och ”WTF” är tydliga exempel på sådana kunskaper. Det förvånar mig även att det till leda missbrukade ordet ”liksom” används så flitigt, trots att det är ursvenskt.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

I DN den 23 november finns en intressant artikel med rubriken ”Därför ska föräldrar se fram emot trotsåldern”. I artikeln uttalar sig barnpsykologerna Malin Bergström och Clara Linnros om hur man bäst hanterar barn i trotsåldern. Det är klokt och ögonöppnande. Men på ett ställe blev jag förvånad. Malin Bergström påpekar att man ska se den ofta jobbiga trotsåldern som något positivt, ”för vem vill ha en timid, tafatt unge som inte säger ifrån?” Det är en kommentar som möjligen kan fällas mellan utsjasade föräldrar i peppande syfte, men uttalat av en barnpsykolog i det här sammanhanget? Det känns inte så professionellt.

Ulla Carle, Solna

DN:s tv-recensent Johan Croneman skriver i en krönika inför programmet ”De sårbara” att ”ingen av oss kommer att peka på Elsa, Sven och Ingrid i Rebecka Rasmussons film och säga: ’Så där vill jag ha det’ …” Jo, så vill jag (75 år) ha det! När jag inte längre klarar mig själv, vill jag ha kunnig, hjälpsam och vänlig personal runt mig. Jag vill inte bo hemma hos mina anhöriga. De har ingen kunskap om åldringsvård och de har varken tid, ork eller tålamod att ta hand om min gamla kropp eller dementa sinne. Ensamhetskänslan tycks vara en del av åldrandet, kanske främst på grund av många jämnåriga inte finns längre, inte på grund av att man bor på ett äldreboende. Åldrandet är en svår konst.

Lotten Lindblom, Vallentuna

”Snälla lantisar, nu måste ni sluta snöhåna stockholmarna”, utropar Lisa Magnusson i DN. Trettio centimeter snö under en dag innebär, var än det faller i landet, ett snökaos som är svårt att hantera. Det märkliga, ur mitt lantisperspektiv, är att när det händer i Stockholm, ställer medier Transportstyrelsen till svars för naturens nycker.

Bertil Sundqvist, Sollefteå

Om Stig Fredrikson i sin artikel om utvisningsbeslutet av den ryska författaren och politiska aktivisten Liza Alexandrova-Zorina korrekt citerar en svensk rättsinstans som sätter statens intresse före respekten för privat- och familjelivet, så undrar jag vem som ska försvara privat- och familjelivet om inte staten. Jag ber att få instämma i skammen.

Bengt Lidal, Stockholm

Angående L Sören Erikssons notis om ”På spåret” (Noterat den 21 november): Det är för sent nu (tyvärr) att dämpa ned den övertända Kristian Luuk – pågående avsnitt är ju redan färdigt inspelade. Samma sak gäller förresten den andra övertända gaphalsen i ”Hela Sverige bakar”. Men båda programmen går väl hem i stugorna i den grad att nya omgångar kommer att spelas in. Men man kan ju alltid byta programledare … Ingen är väl livstidsanställd på någon av kanalerna; de har de ju bevisat som fått sluta – via mejl och utan förklaring …

Maija Leena Niskanen, Spånga

”På spåret” använder järnvägstermer. Spår, dressin, första klass, Luuk (lok) med mera, men i första avsnittet var vi endast på väg. Landsväg, alltså. Grundidén är väl att det är på räls som resan ska företas? Åtminstone en resa. Visst har man spårat ur!

Johan Gadenius, Sollentuna

Spåra ur, Kristian Luuk! Spåra in en person som inte behöver självlysa och väsnas för att leda ”På spåret”!

Göran Palm, ingenjör

Fotbolls-VM har just startat. Det kryllar av så kallade experter och deras klyschor. Både män och kvinnor släpps fram att säga: ”bra inlägg”, ”bra spark”, ”bra kämpare”, ”bra frispark” ... De ser eller förklarar ingenting mer än vi miljoner erfarna VM-matchtittare uppenbart ser. Tacksam om vi kan filtrera bort korpnivån på dem till förmån för oss fotbollsälskare. Mina tidigt nominerade till VM:s sämsta kommentatorer är Daniel Nannskog och en norrländska som båda två snubblar fram i brist på att kunna berika matchkommentarerna. Någon däremot?

Mikael Albinson, som stänger av ljudet

