Insändare. Noterat av DN:s läsare den 23 oktober

Israel kämpar med alla medel för att få ut sina medborgare från Gaza. I den snart sönder­bombade landremsan finns 350 svenskar i konstant livsfara inspärrade. Vilka medel använder UD för att få ut våra medborgare ? Inte ens en stillsam vädjan om barmhärtighet har hörts från vare sig statsministern eller utrikesministern.

Pierre Schori

Storbritannien har i dag tillkännagivit ett drygt 250 miljoner kronor stort bistånd till Gaza. Och vad gör Tidögänget? Precis det omvända! Har Sverige någonsin haft en regering så världsfrånvänd som denna? Lär av kungens valspråk: ”För Sverige – i tiden”.

Jorma Virtanen, pensionär

Svar till Börje Ståhl (Noterat den 20 oktober): Israel får tydligen inte reagera när den av palestinierna framröstade terrorgruppen Hamas dödar över 1 000 civila israeler, våldtar och tar gisslan. Detta firas sedan av tusentals av deras sympatisörer, även i Sverige. Hamas bygger dessutom avsiktligt sina tunnlar och nätverk i städer bland civilbefolkningen i Gaza, som därmed blir mänskliga sköldar. Det borde vara tydligt för alla vilka odjuren är.

Carina Riglen, Stockholm

Jag önskar en debatt i Sverige om hur vi förbereder oss för ett eventuellt krig utan att använda vapen och att göra motstånd under ett krig utan vapen, gärna med röster från olika fredsföreningar. Vilka vägar finns det för att lösa konflikter? Hur når man framgång genom diplomati? Vilka faktorer och strukturer i vårt land motverkar auktoritära regimer?

Finns det utbildning i motstånd utan vapen? Om inte, varför finns det inte det? Så länge krig pågår finns inga vinnare eller förlorare. Vad är ett krig värt, när allt ligger i ruiner? På sikt måste alla länder kunna samarbeta i vår globaliserade värld.

Karin Willén Wirdenäs, psykolog, Växjö

Alex Schulman varnar i en krönika DN för att SD-ledaren Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju sagt att han vill livstids fängelsestraff för barn, att militär ska kunna beskjuta människor på våra gator och torg och att gällande medborgarskap ska kunna rivas upp. Polisen ska därtill kunna verkställa utvisningar och frihetsberövande utan konkret brottsmisstanke. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) har i till DN sagt att hyllande av terrorstämplade organisationer som Hamas bör kunna leda till utvisning. Schulman undrar välmotiverat, men stillsamt: Vart är vi på väg? Vilket Sverige kommer vi att leva i när Tidöpartierna är klara? Han borde mana till massdemonstrationer mot denna livsfarliga galenskap.

Tomas Kroksmark, Kungsholmen

Vår statsminister, Ulf Kristersson, säger att de som kommer hit måste arbeta sig till välfärden och inte leva på bidrag. Det låter ju bra. Problemet för många är att de har ”fel” namn. De får inte arbete på grund av just namnet! Senaste exemplet läste jag om i Expressen. Abdul bytte namn till Jan Svensson och fick arbete direkt. Ska det vara så? Varför blir människor diskriminerade på grund av just namnet? Vad säger statsministern om detta?

Camilla Brolin, Solna

Det är väldigt mycket prat om våldet kring droger. Alkohol är nog den drog som ställer till det mest här i Sverige. Våldet runt narkotika är mest på grund av att det inte finns att tillgå legalt, utan måste smugglas hit och säljs med fruktansvärda vinster. Jag tror inte att vi blir av med droger eller alkohol. Ett förslag är att legalisera droger och på så sätt få bort den lönsamma handeln och det grova våldet. Det är jobbigt att ta in, men droger är här för att stanna. Så har det alltid varit.

Lars Johansson, förortsbo

Tack, Alireza Esmaeili och Mohammad Al (DN 22/10), för att ni berättade om er väg till Sverige och arbete här! Mohammad Al uttrycker hur otroligt tacksam han är över att vara i Sverige. Jag som är född här vill kontra med hur otroligt tacksam jag är (och alla i Sverige bör vara) över att du/ni valde just vårt land. Vi behöver er! Tack och varmt välkomna!

Margareta Johansson, Uppsala

Hurra för Hanne Kjöllers sakliga artikel om renskötarnas, den samiska adelns, privilegium och dess konsekvenser för majoriteten samer och svenskar i allmänhet! Detta orättvisa, orättfärdiga och obegripligt omoderna system uppmärksammades i olika medier redan för 50 år sedan av en numera ålderstigen tant. Då var journalistkåren tämligen ointresserad av så oromantiska fakta. Men nu kanske tiden är inne? Glädjande!

Margareta Sarri, författare

Tack, Hanne Kjöller, för att du nosar upp och beskriver problem så att vi vanliga människor förstår, senast den 19 oktober då du klargjorde viktiga fakta i samefrågan, som bör beaktas i debatten!

Ulla Kreij, Linköping

Om man frågar sillen, skarven och sälen är beståndet av invasiva och aggressiva homo Sapiens längs kusten lite för stort och borde regleras.

Nils Morén, Uppsala

Varför väljer inte Miljöpartiet Greta Thunberg till språkrör? Det skulle vara som hand i handske, och så kunde det kanske bli slut på all grön pajkastning. Ingen vågar väl ändå gå emot Greta, i dag närmast en europeisk ikon för en bättre miljö?

Mats Sjöberg, Lilla Essingen

Apropå Lisa Magnussons ledarartikel om familjen (23/10): I Latinamerika är familjen socialförsäkringen, med yttre och inre värme. På 1940-talet bestämde vår regering att ta över det ansvaret. Sagt och gjort. Tekniskt ypperligt, men känslomässigt uruselt.

Hans Lövkvist, Höljes

Två svenska fotbollsentusiaster mördas på öppen gata i Bryssel och en tredje blir allvarligt skadad. De är på väg till en landskamp iförda blågula färger, som skvallrar om att de är svenskar. Efter morden uppmanas svenskar att sluta visa sig stolta och klä sig i färger som avslöjar deras nationalitet. Samtidigt finns det de som hävdar att man i yttrandefrihetens namn kan fortsätta att bränna hur många koraner som helst i Sverige. Hur många svenska medborgare tycker det är rätt och riktigt?

Claes Thulin, Ljungsbro

Att som land först tillåta grov förolämpning av religion, och därmed visa oförståelse för den muslimska världen där religionen för många är den enda säkerhet och trygghet i existensen man har, och sedan fortsätta hävda sin rätt att visa sin nationalitet och sina färger är att i onödan hälla bensin på brasan.

Marita Riese

Ser någon ett samband mellan SD-bejakade koranbränningar och terrorhandlingar i Bryssel?

Sten Johnels, Kista

Bild 1 av 2 Medeltidsmuseet i Stockholm. Foto: Läsarbild Bild 2 av 2 Medeltidsmuseet i Stockholm. Foto: Läsarbild.

I söndags besökte jag på Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen i Stockholm. Detta fantastiska museum ska tvingas flytta från sina unika fasta fornlämningar. Det är helt sjukt! Man blir alldeles tårögd. 1978 skulle man bygga parkeringshus till riksdagens ledamöter, men hittade då dess unika fornlämningar. Parkeringshus­planerna skrinlades och museet såg dagens ljus. Ända sedan dess har det varit ett av Stockholms viktigaste museer. Vad kan vi göra för att stoppa dessa planer? Demonstrera?

Björn Bernhardson, Kungsholmen

SVT och TV4 verkar sakna korrektur­läsare. Nästan varje dag hittar jag stavfel i textrutorna.

Jarmo G Rahikainen

Svar till Bernt Jakobson: Självfallet ska bortgångne artisten Lars Berghagen ha en gata uppkallad efter sig. Men ”Lasses Allé”? Vilken Lasse skulle den hedra? Lasse Lönndahl? Lasse Dahlqvist? Lasse Åberg? Varför inte helt enkelt: ”Lars Berghagens gata/plats/torg/allé”?

Anne-Marie Alnebo, Järfälla

Jorden kommer att ätas upp solen om några miljarder år. Kan vi inte ha det bra tills dess?

Börje Enblom, Tyresö

Alla digitala prenumeranter av DN har nu blivit uppdaterade med +Allt och en höjning av priset med, i mitt fall, 40 procent. Betalar man 1 200 kronor extra per år får man således inget mer än högre inflation och blodtryck, om man inte är intresserad av +Allt. Inget mellanläge erbjuds, utan bara ett enda kategoriskt mejl som kanske några läst och förstått. Dessutom saknas instruktioner hur man tar del av detta makalösa erbjudande. Take it or leave us är ett intressant erbjudande, minst sagt.

Bernt Magnusson, Björneborg, gammal DN-prenumerant (än så länge)

