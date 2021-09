Insändare. Noterat av DN:s läsare den 24 september 2021

Löfvens Sverige är fantastiskt – eller inte. Ovaccinerade uppmanas att hålla avstånd till oss vaccinerade. Som om de skulle bry sig. En treåring ska utvisas och det är knäpp tyst hos alla de som skriker om hur synd det är om alla från tredje världen. Märkligt! Och nu smittas och avlider ett alltför stort antal äldre på hem. Och det är tydligen ovaccinerad personal som drar in eländet. Hur i h-e kan någon ovaccinerad få fortsätta arbeta inom äldrevården? De borde polisanmälas för medhjälp till mord. Se till att avskeda alla inom vården som är så idiotiska att de vaccinvägrar! Se till att lagstifta om det behövs, men då måste väl Löfven och hans regering begripa vad det är frågan om så det sprack redan från början.

Peter Eriksson, pensionär

Varför ta bort restriktionerna när coronaepidemin fortfarande pågår och vi står inför en ny influensasäsong?

Agneta Fagerström, Stockholm

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har ingripit med för statlig myndighet förvånansvärd snabbhet. Han har haft möte med regionerna eftersom det framgått att en del vårdgivare och andra vårdcentraler tillåtit patienter att välja läkare med goda svenskkunskaper. Patienternas önskemål kan grunda sig på att i svåra livssituationer kunna kommunicera med läkare utan att riskera att bli missförstådd och tillgodogöra sig ordinationer och anvisningar. DO:s mening är att denna valfrihet är rasism och att den därför måste bort. Han har fel och hans ställningstagande äventyrar patientsäkerheten. Alla vårdgivare måste kunna ta hänsyn till patientens individuella behov, situation och önskemål.

Göran Lindegren, Nacka

Lisebergs vd i Göteborg är mycket missnöjd med att han bara har fått 93 miljoner i pandemistöd. Han kallar det ”kaffepengar”. Jag tycker att det är oförskämt språkbruk och otacksamt mot skattebetalarna som har stått för stödet. En ursäkt vore på sin plats till alla dem som har fått betala sina pandemiutgifter själva. Vi är många som också skulle vilja ha lite kaffepengar.

Göran Dahlstrand, pensionär

Nu räcker det, Filip och Fredrik, i tv-programmet ”Alla mot alla”! Ni förlöjligar frågesport. Skriker, svär, ironiserar och har händer i byxfickorna. Därefter tjat om succéprogram efter reklamavbrotten. Nej tack till egofixering!

Bertil Sjödin, Vaxholm

Svar till Per Ohlsson (Noterat den 22 september): Eftersom Stockholmssporten inte är prioriterad av politiker samt att DN i första hand är en Stockholmstidning vore det önskvärt om bevakningen av sporten var än mer fokuserad på huvudstaden med omnejd.

Många stockholmare är nu tvingade att enbart följa sina lag via deras hemsidor. Det gäller framför allt i de lagsporter som inte är så stora i huvudstaden som till exempel bandy, handboll, volleyboll och basket. Om man jämför bevakningen i lokalpressen av dessa sporter inser man att DN borde lägga mer kraft på Stockholm.

Det gäller även breddidrott. Det vore intressant att se en jämförelse som visar hur dåliga förutsättningar Stockholm har gentemot övriga landet. Våra politiker värnar inte om idrotten på nationell nivå. De flesta andra kommuner sponsrar sina elitlag, något som vi i Stockholm bara kan drömma om.

Mer fokus på all Stockholmssport, djupare och bredare!

Janne Ednertz

