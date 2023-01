Insändare. Noterat av DN:s läsare den 24 januari

Kristerssons regering är kraftfullare än den tidigare. Den förra vände på stenar den nya kastar stenar.

Johan Alsén, Nacka

Statsminister Ulf Kristerssons bästa gren är inte att erkänna fel. Han påstår felaktigt att det bara är Natomotståndare som kritiserar regeringens hållning till Turkiets krav för att godkänna Sveriges Natoansökan. Kritik kommer i olika nyanser från Natovänliga röster på ledarsidor, från Natoansökarlandet Finland och regeringens stödparti Sverigedemokraterna. Statsministern envisas med att på tvärs med all expertis kalla president Erodgans regim demokratisk. Om inte Kristersson tror på demokratiexperterna kanske han tror mer på presidenten själv. I PBS News Hour gav Erdogan prov på sina (anti)demokratiska instinkter i svaret på frågan om han tror att han vinner valet: ”We have no concerns about winning the election. Nobody will replace us because there is no alternative.” En tid efter intervjun dömdes en av konkurrenterna, Istanbuls borgmästare, för att ha ”skymfat” Erdogan.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Koranbränningen i lördags utanför den turkiska ambassaden i Stockholm har väckt stor vrede och indignation i Turkiet och andra muslimska länder. Att vi inte kan förstå den indignationen och att det i Sverige inte är straffbart att kränka religiösa symboler beror nog på att det är så länge sedan Sverige var religiöst. Det har egentligen inte med yttrandefrihet att göra – om det vore straffbart skulle ju polisen inte kunna tillåta en sådan demonstration. Efter koranbränningen ser jag tre vinnare: Turkiets president Erdogan som får en kickstart på sin valkampanj, Natomotståndarna i Sverige eftersom Sveriges inträde försvåras och Sverigedemokraterna som är islamofober och hyllar varje angrepp på Turkiet.

Kjell Nordenstam, Solna

Erdogans kommunikationschef jämför en bokbränning med Kristall­natten den 9 november 1938 – en natt när synagogor över hela Nazityskland brann och tusentals judar blev hemlösa och ihjälslagna. Hur osmakligt historieokunning kan man bli?

Stein Ström, Stockholm

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) har försvarat Rasmus Paludans koranbränning med att ”Sverige har en långtgående yttrandefrihet.” Min fråga till utrikesministen är: Var nazisternas bokbål på 30-talet också ett uttryck för ”en långtgående yttrandefrihet”? Man ska över huvud taget inte bränna böcker. Punkt.

Inger-Siv Mattson, pensionerad före detta internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd

Är det inte lite tokigt i Sverige? Man får bränna koranen, men inte brännvin.

Tomas Edström, Stockholm

Är åsikts- och yttrandefrihet en universell mänsklig rättighet? Bör den vara det? Om inte, vem/vilka ska avgöra vem eller vad som inte får skymfas, häcklas, ironiseras över eller talas nedsättande om? Hur? Och varför? Statschefen, den högste religiöse ledaren, politiker, polischefen, den gängkriminelle, mor- och farföräldrar, pappa och mamma, läraren? Är det lämpligt att åsikts- och yttrandefrihet är en universell mänsklig rättighet? Eller är det en helt annan fråga?

HC Ericsson, Stockholm, pensionerad lärare i pedagogik

Statssekreteraren PM Nilsson har tänkt. I flera dygn. Och vad kom han fram till? Jo, man ska inte fiska ål utan licens. Om han tänker riktigt skarpt några dygn till, kanske han kommer fram till något bättre, nämligen att man inte ska ljuga.

Gunilla von Malmborg, Saltsjö-Boo

Nu har ”Ålefeskarns vals” fått en ny innebörd.

Ann Thorén, Haninge

Oroande är det när det verkar ske en avtagande respekt för lag och ordning. Nu sjunger statsministern ”Ålefeskarns vals”.

”Berra” Ström, Märsta

Ålar är hala och slingriga. Människor som tjuvfiskar ål är hala och slingriga.

Peter Hansson, Stockholm

Svar till Marie Blomé: Ålen utrotas främst av att den fångas och ätes grillad som glasål i södra Europa. För övrigt antar jag att du vill ha vägar, värme och mat.

Bruno Nilson

När till exempel en ny gruva diskuteras sägs ofta att olika (sär)intressen står mot varandra, som ekonomi mot miljö. Man natur och miljö är inget (sär)intresse, det är grunden och förutsättningen för vår existens.

Jens Busch, Lidingö

Varför är våra förorter så grå? I många andra länder världen över har husen färger, glada färger! Varför är det så? Är vi i Sverige rädda för färg? Tänk så glad man blir av pasteller! Är våra skönhetsråd färgblinda? Finns det lagar mot färg? Synd är det.

Camilla Brolin, Solna

Dagens Nyheters artiklar om den svenska skogen är intressanta och känns väl genomarbetade. Presentationen av en omvänd Robin Hood i Stjärnsundsskogarna gör mig dock beklämd. En aktivist som letar rödlistade arter i akt och mening att skydda svensk hotad naturskog är nog lovvärt. Men när man ger sig på små, enskilda skogsägares marker för att hindra dem från att avverka, på ett för dem ekonomiskt fungerande vis, blir det både obehagligt och fegt. Människor som har sina små skogslotter som ett sparkapital och pensionsförsäkring. Man sår split och olycka i en traditionell kulturbygd. Om ett reellt skydd av gammal svensk naturskog ska ske av betydelse för landet, bör man ge sig på de som förvaltar stora områden, skogsbolagen och kyrka. Inte söndra en bygdegemenskap.

Bo Masser, bär- och svampplockare som inte är förtjust i hyggesplöjning

Det verkar som om DN med sina artiklar om religion, senast på DN Kultur i söndags, vill bidra till ett större intresse för denna obehagliga företeelse. Mitt sätt att se på all religion är att den är fördömande och exkluderande och något man ska hålla sig så långt ifrån som möjligt. Om vi ser oss omkring i världen är det svårt att hitta något gott som religion har fört med sig. Våld och död och förtryck är dock så mycket lättare att hitta. Om DN vill fortsätta att flumma till det kan man väl lika gärna börja med att slänga in några initierade artiklar om astrologi också. Man ska också akta sig för att förväxla religion och andlighet.

Stefan Hallin på Tomtebogatan i Stockholm

