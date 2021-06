Insändare. Noterat av DN:s läsare den 24 juni 2021

Ett eventuellt extraval kostar staten ungefär 400 miljoner kronor. I stället för att kasta pengarna i sjön en gång för mycket har jag ett förslag: Låt i så fall extravalet gälla som ”riktigt” val och ha nästa val om fyra år!

Olle Gunnarsson, Umeå

Sverige behöver enighet och samling. Vi är ett splittrat land där många känner sig utanför. Moderaterna och Socialdemokraterna borde därför ta sitt ansvar och bilda regering tillsammans.

Jonas Andersson, Malmö

Jag applåderar Nooshi! Vi är många hyresgäster som stämmer in i den applåden. Stefan Löfven borde knuffa ut göken i boet och vara rädd om Vänsterpartiet.

Camilla Brolin, Solna

S skriver på ett avtal som de i princip är emot för att få sitta kvar. C har dikterat kraven som skapat det uppkomna problemet. Allt annat handlar bara kampen om vem som blir ”Svarte Petter”.

Anders Plesner, Skanör

Åtta partier lägger skulden på varandra för den uppkomna regeringskrisen som ser ut att utmynna i ett extraval. I detta extraval kommer det att finnas vinnande och förlorande partier. Kommer de förlorande partierna att denna gång skylla sitt misslyckande på väljarna, att de inte förstått vår politik och därför röstat fel?

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Efter att ha hänvisats hit och dit, skickats fram och tillbaka har jag nu fått dos 2 av vacciner. Tur att man inte tappat sugen!

Gunnel Thurfjell, 83 år

Jag vill rikta ett varmt tack till all vårdpersonal som tjänstgör och gör enorma uppoffringar i dessa tider. Ni är hjältar och förtjänar all heder. Nu vill jag dock rikta ett speciellt tack till personalen på våra vaccinationsställen. Jag har vaccinerat mig två gånger, första gången i Slakthusområdet och andra gången i Nacka Strand. Jag blev enormt imponerad av att allting fungerade så otroligt snabbt och effektivt. Tack till er som går in och jobbar med detta så att vi kan börja känna en större trygghet i livet och vardagen.

Ingela Smitterberg, Stockholm

Varför inte kalla Globen för Sven Tumba arena efter Sveriges genom tiderna bäste ishockeyspelare?

Christer Magnusson, Sollentuna

På sidan 6 och 7 i tisdagens DN syns delar av regeringen. Dess­utom ser man en tatuerad mans­arm, med ett latinskt uttryck ”memento mori” som översatt till svenska lyder ”kom ihåg att du är dödlig”. Omedvetet eller inte, stämmer det i dagens politiska situation!

Kalle Eriksson, Upplands Väsby

En jämförelse. Bildinsändare av Johan Hesselstrand, Vadstena.

Midsommarfest för makthungriga partiledare

Visst blir det midsommarfest för makthungriga partiledare?

Samtliga som ”afvlövat” Stefan Löfven har gjort sig bredare?

Men när festen är slut, tonar samstämmigheten ut?

Visst blir det kamp om rege­ringsmakten, vem ska slås ut?

Claes Thulin, Ljungsbro

Vinjetten Noterat tar nu sommaruppehåll och är tillbaka måndagen den 23 augusti.