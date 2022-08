Insändare. Noterat av DN:s läsare den 25 augusti 2022

Den största friskolekoncernen Academedia har under den senaste månaden spenderat 205 683 kronor på annonser i sociala medier. Är det inte meningen att dessa skolpengar ska gå till det som har med undervisning att göra? Visar inte detta att skolpengen till friskolkoncerner är för stor?

Iwan Langermo, Järfälla

Man kan förstärka och utöka Nato genom att utesluta Turkiet och släppa in Sverige och Finland.

Hans Gren

Jag som trodde att alla våra partier vill verka för Sveriges bästa, särskilt i dessa orostider. Men så läser jag vad Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson har att säga om vad som händer om väljarna inte ger tillräckligt med röster på Ulf Kristersson och högersidan: ”Om mandaten inte skulle räcka så är inte vår uppgift att lösa Magdalena Anderssons problem. Då går vi i opposition”.

Kerstin Vuoti, Bromölla

Instämmer med Lotta Rannevids och Christian Paulsons insändare om våra politiker som vill uppmuntra oss med bidrag att fortsätta slösa på el och bränsle. Vi måste ändra kurs och behöver politiker som vågar stå för detta. Vill verkligen tro och hoppas att vi inser allvaret med situationen och är beredda genom vissa uppoffringar ändra vårt sätt att leva. Hoppas på en statsminister som har förmågan och modet att stötta oss med detta!

Pirjo Iggmark, Täby

Instämmer med både Birgitta Pettersson (Noterat den 24 augusti) och Göran Wide (svar på insändare den 24 augusti). Det är ett oskick av Kristdemokraterna att sända politisk propaganda via sms. Jag blev rejält förb-d. Även om jag som uppvuxen vid Filadelfiakyrkan på Lewi Pethrus tid aldrig sett behovet av KD och dess föregångare har jag fått min övertygelse ytterligare stärkt. KD talar ju gärna om privatlivets helgd. Likaså instämmer jag med Göran Wide om högerextrema rörelser. Mina år i utlandstjänst har givit samma skrämmande intryck av vad de kan leda till. Tänk Grekland under juntaåren, Etiopien under Mengistu!

KG Lidström, före detta direktör för Europabyrån, Unesco

Rösta i tre val i valrörelsens partihandel och avbetala i fyra år!

Peter Hansson, Stockholm

Tack till Göte Gunnarsson för insändaren ”Stoppa omedelbart all industritrålning i Östersjön”!

Kristina Nerle, Sundbyberg

