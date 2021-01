Insändare. Noterat av DN:s läsare den 26 januari 2021

Man får veta att de som har hemtjänst får företräde till att vaccineras. Har våra myndigheter inte förstånd till att inse att många gamla som kanske är uppåt 90 år försöker klara sig själva utan hemhjälp? Har de inte förstått att många äldre är extremt utsatta med till exempel lungsjukdom eller annat så att de måste isolera sig och inte släppa in någon? Ska dessa människor komma i andra hand?

Rune Winter, Hässelby

Blir det vaccination? Vad talar för att en regering som varit på efterkälken under hela coronapandemin ska lyckas med vaccineringen? Inte mycket!

Anders Plesner, Skanör

Vaccineringen i Sverige verkar ha gått i baklås. Och beskyllningarna från alla mot alla är legio. Så vem är ansvarig för detta misslyckande? Verkar vara den totalt ofelbara Folkhälsomyndigheten? Statsepidemiolog Anders Tegnell ser ännu mera ut som en fiollåda i ansiktet. Varför erkänner inte han och regeringen att den så omskrutna vaccineringen är ännu ett luftslott? Var är alla doser som utlovades av vaccinsamordnaren? Inget förvånar mig när det gäller hur mycket alla instanser kan klanta till allt. Berätta sanningen nu!

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Ta fram skämskudden, regeringen! Ni har misslyckats med att få kontroll på pandemin. Sverige som land är nu rödlistat som ett av de värsta i Europa. Få tester och inte mycket till vaccination pågår. Kunskap hur man ska hantera detta verkar inte finnas någonstans i vårt land. Detta är rent ut sagt för jävligt!

Camilla Brolin, Solna

Vi har en av modern tids i många avseenden sämsta regering samtidigt som vi har en av modern tids allvarligaste problem. Och ständigt mötas de två. Man blir rädd.

Stig Östlund, Rimbo

Apropå KD-ledaren Ebba Bush: Försöken att tvinga en gammal man sälja sin bostad är inte kristen attityd. Skapa en ­allians med trumpister från SD är inte demokratiskt. KD-Ebba är varken krist- eller -demokrat.

Carlos Claret, Stockholm

There was a young lady of Riga

Who smiled as she rode on a tiger;

They returned from the ride

With the lady inside,

And the smile on the face of the tiger.

Efter intervjun i SVT:s nya program ”30 minuter” är det uppenbart att moderatledaren Ulf Kristersson tänker blunda för farorna och gränsla tigern. Naivitet och makthunger är en farlig kombination. Den leder ofta till att omdömet fördunklas och att farorna underskattas. Vi vill därför i all välmening ge Ulf Kristersson ett gott råd – lär av den unga damen från Riga. Fortare än du kan föreställa dig, kan du hamna i tigerns mage.

Christina Hamnö och Rune Karlsson

Nu när regeringen för det mesta är ute och ”cyklar” är det ju bra att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) ser till att cykelbanorna är fria från snö.

Ulf Närlund, Kungsholmen

Det stora problemet med skolan verkar för vissa debattörer vara att en del skolor är mer populära än andra. Därför ska dessa klämmas åt. Skulle det inte vara bättre att göra andra skolor bättre och säkrare och lugnare för både elever och lärare? Det verkar finnas mycket att göra där när man läser inlägg från lärare, kuratorer och vikarier. Sätt äntligen slut för flummet!

Tommie Tellander, Bromma

Läser att Linda Zachrison tillbringat fem år som kulturråd i Washington. I samma tidning läser jag ofta om de ekonomiska brister som hindrar att barn och ungdomar i alla samhällsklasser erbjuds kultur. Det är fascinerande att vi skattebetalare förväntas betala samma skatt, men att de pengarna sedan tydligen kan fördelas så att de sedan bara gynnar ett fåtal. Inte sagt att Zachrison och House of Sweden inte gjort skillnad, men så länge pengarna inte hjälper unga i missgynnade områden eller i glesbygd i Sverige är den typ av verksamhet rena fåfängan.

Johan Fogelberg

Jag hoppas att Nils-Erik Olsson insändare (den 26 januari) om störande ljud får effekt. SVT måste ta bort all störande och helt onödig musik och andra bakgrundsljud. Intresset för programmet försvinner med dessa bakgrundsljud. Vad är avsikten med dessa bakgrundsljud?

Kai Boiardt, Ljungbyhed

Svar till Thorbjörn Odsjö (Noterat den 25 januari): Vilka kraftfulla åtgärder borde utbildningsministern sätta in för att få stopp på stöket i skolan? Det är lätt att säga tulipanaros, men att göra en …

Sven-Erik Wallin, Stockholm

Svar till Kerstin Strand (Noterat den 25 januari): Via text-tv hör och ser man sitt program precis som vanligt men får stöd av textremsan. Oavsett vilken dialekt man själv talar eller föredrar. Perfekt!

Lena Boman, Växjö

Svar till Camilla Brolin (Noterat den 25 januari): Längdskidlandslaget kan väl inte ha samma dräkt som skidskyttarna. Däremot och gärna likadana.

Pär Friberg, Norrtälje

Instämmer med Lennart Axelsson (Noterat den 25 januari): Det ofattbart med dessa löneförhöjningar till statsminister och andra ministrar i en tid när stora delar av befolkningen är mycket utsatta och oroliga för sitt uppehälle. Det är skandal och inkompetent att göra detta nu.

Agneta Grönquist, Enskede

Dagens bildinsändare: Karl Stefan Stål, Malmö, om läget på Kravs djurgårdar.

