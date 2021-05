Insändare. Noterat av DN:s läsare den 27 maj 2021

Nu förbereds det för nya storföretag i Norrland. Tre orter behöver cirka 100.000 personer! Oj! Jag undrar: Kommer regeringen omfördela den så kallade Robin Hood-skatten som skickas norröver? Dessa pengar kan behövas i andra delar av landet.

Camilla Brolin, Solna

Vad jag vet har ett ockuperat folk eller land rätt (kanske även skyldighet) att bekämpa den ockuperande makten. Men Israel gör sig skyldigt till att olagligt ockupera ett land och folk, utsätta det för en olaglig blockad och för krigsbrott i form av massiva bombanfall mot civilbefolkningen. Sverige och EU uppträder fegt och tar inte ställning. I stället borde Israel genom sanktioner förmås upphäva blockaden och ockupationen.

Per Demérus, Stockholm

Många beklagar sig över spelbolagens aggressiva marknadsföring. Svenska Spel är en av de största sponsorerna, om inte den största, i svensk idrott. Synpunkter på det? Eller tackar man bara för deras bidrag och bortser från allt annat?

Christer Magnusson, Sollentuna

Den personliga integriteten ligger i vägen för att kunna bekämpa brottsligheten. Det måste kunna gå att göra om lagen så att det inte gäller människor som begår brott i vårt land. Svenskar såväl som icke-svenskar ska inte kunna använda personlig integritet som sköld för att slippa bli dömda eller utvisade Något är väldigt fel på den lagen. Jag vill inte ha kvar brottslingar i vårt land som inte hör hemma här, som inte kan utvisas på grund av att det inte går att testa dem för covid-19. Det är kränkande! För mig är det en kränkning att jag ska ha dem kvar och betala massor med pengar för att de ska sitta i våra fängelser. Mina surt betalda skatter behövs för annat, för att kunna anställa fler inom skola, sjukvård, polisen med mera. Gör om lagen omedelbart!

Camilla Brolin, Solna

Då det mesta fungerat dåligt i Region Stockholm vad avser vaccinering, så finns det minst en vårdcentral som fungerat utmärkt och det är Alviks vårdcentral. Jag fick tider bokade för både första och andra vaccinationen som ett sms. Min fru fick motsvarande från en uppringande person på vårdcentralen. Det ger mig insikten att Alviks vårdcentral ”sticker ut” och bokar vaccineringar på ett utmärkt sätt. Allt beröm till Alviks vårdcentral!

Lars Andersson, Bromma

Svar till Lars Hansson (insändare i DN den 26 maj): Det har faktiskt skrivits om polisens övervåld, men tydligen utan att resultera i förändringar. Polisens organisation är föråldrad och är i stort behov av genomgående förändringar! Gamla unkna värderingar som inte passar i en rättsstat måste bort! Frågan om polisens våldsmissbruk måste bli en valfråga!

Stig Skoglund, Gräddö

Lars Hansson (insändare i DN den 26 maj) oroas över alla polisskjutningar. Den 11 maj kungjordes äntligen att även den svenska polisen ska få elchockvapen – redan 2022!

Gunnar Johansson, Älta

Nationalsången, ”Den blomstertid ...”, Avicii arena med flera prilliga förslag på förändringar av texter och företeelser har stått som spön i backen. Så nu drar vi ur proppen: Berwaldhallen blir till Zara Larsson world, Storkyrkan blir The church of any religion you can ever think of och Skansen blir The Björn Ulvaeus imperium!

Eva Karlin, Kungsholmen

Angående ”Head & shoulders” (insändare i DN den 26 maj 2021): Tänkvärd information! Byt schampo och gör rätt mot vår värdefulla natur. Mitt tips är: Köp ditt schampo hos frissan som faktiskt kan mycket om det mesta gällande hårvård.

Monika Ågren, pensionär, Östersund

Jag blev chockad när jag läste notisen om katten som hade liftat 20 mil på ett öppet släp. Hur kan människor agera så? Hade matte trott att katten skulle klara sig helt ensam medan hon tillbringade några sköna semesterdagar på annan ort? Hur tröga kan människor vara? Även individer med fyra ben har rätten att få leva i harmoni med sina ”tvåbeningar”. Jag önskar att alla djurägare kunde se sina djur som familjemedlemmar och behandla dem väl.

Kerstin Ehlin, Mölle

Empatifritt liv ...

Stod i en kö

för att ta en spruta

Märklig miljö

å inge som man direkt bruka

Så blir'e ett jädra liv

nån snubbe har trängt sej

Han va tydligen ett prioriterat alternativ

ja, alltså ... viktigare än dej å mej

Alla dessa människor

som totalt saknar empati

Presentera dem för en tant som ger klor

å ett rum ... med skit-musik i

Blir så trött

på härskande idioter

Tryck tillbaka dem innan de fötts

eller a.. låt dem leva med ständiga p-boter

Ja, han skulle ta spruta två

han lura systemet, men inte syrran

Blev buffel-vakter till hjälp för å gå

å bakom en skärmvägg står min hjälte - som finaste tio-pyrran

så ere ...

Richard Häll, Stockholm

Svar till Per Danielsson (Noterat den 25 maj): Alex Schulmans krönika om vaccinbokning var väldigt rolig att läsa! Och raljant om hur en konspirationsteoretiker kanske tänker. Att nämna att någon ser melankolisk ut är väl inget personligt påhopp.

Karin Johansson, Stockholm

