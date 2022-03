Insändare. Noterat av DN:s läsare den 28 mars 2022

Centerledaren Annie Lööf säger i en DN-intervju att Nato-frågan är för viktig​​​ för att eventuellt avgöras i riksdagen med en röst övervikt. Men ... en höger eller vänsterregering avgjordes ju med en rösts övervikt?

Torbjörn Karlberg, Stockholm

Tack, Annie Lööf, för ditt inlägg angående ett svenskt Natomedlemsskap! Att använda kriget i Ukraina i den svenska valdebatten är ett lågvattenmärke. Ruskigt likt propaganda, vilket ger mig kalla kårar.

Ingrid Hjärthner, Lidingö

SD:s partiledare Jimmie Åkesson efterlyste ”kontexten” strax innan Rysslands krig mot Ukraina, för att kunna värdera Putin. Sammanhanget är ju nu uppenbart med Putins och Rysslands skoningslösa invasion av Ukraina. Kommentarer överflödiga.

Mikael Albinson, demokrat och Sverigevän, Täby

Putin uppfyller alla krav för definition som krigsförbrytare: han har utan anledning angripit ett suveränt land och där begått ett antal krigsförbrytelser som bombning av sjukhus, försökt utplåna landets invånare, tvångsförflyttat människor med mera. Jag är väl medveten om att Ryssland ej ratificerat en del fördrag om detta, men det finns också instanser som ändå kan ta upp frågan. Putin bör i någon instans dömas till livstids fängelse.

Sixten Arozenius, läkare

Om kriget är Putins, varför då inte fortsätta och till och med öka umgänget och det internationella utbytet med det ryska folket? Att göra skillnad på sak och person. Att bygga en bro tillbaka till en fredligare värld?

Peter Pettersson, Hellvi

I förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina måste även ingå hur stort skadestånd Ryssland ska betala för återuppbyggnaden av byggnader och andra värden.

Marita Riese, Solna

Människan har till 98,5 procent likadana gener som chimpanser, men de sista procenten gör att vi har förmåga att totalförstöra livsbetingelserna på vår planet, plus att testosteronstinna gubbar måste kriga. Vilka idioter!

Sören Hemmingsson, Vendelsö

Norge har väl gas som de kan dela med sig av!

Kalevi Juutinen, Sollentuna

Vi har ett försvar för att försvara de ideal som gör att vi kan avskaffa försvaret och inte gå med i Nato.

Björn N Andersson, Ramsberg

Kan inte folk sluta prata och skriva om krig som har ”brutit ut”? Krig bryter inte ut, det är människor som startar dem.

Andreas Fischer, Vallentuna

Man får hoppas att det inte finns många överlevande kvar av den 900 dagar långa belägringen av Leningrad, så att de slipper skämmas för vad deras arvingar hittat på i Ukraina.

Peter Pettersson, Hellvi

Varför gnälla om höga bensinpriser? Under ett år efter realexamen 1949 arbetade jag ihop till att ta mc-körkort och inköp av en motorcykel av märket Monark CZ 125 kubik. Genomsnittslönen var cirka 1,25 kronor i timmen. Vid min första tankning betalade jag för oljeblandad bensin 80 öre per liter. I dag med en timlön på i genomsnitt 150 kronor per timme skulle det motsvara cirka 80 kronor per liter.

Per-Axel Enger, Saltsjöbaden

Vissa kommuner säger nej till vindkraftsel. Ställ krav på alla kommuner att ordna viss andel av kommunens fossilfria elbehov! Vill man inte offra egna naturvärden kan man köpa av andra kommuner.

Bo Axelsson, Lidingö

Nu vet alla som upptäckt att deras pass gått ut (oftast) under pandemin hur orimligt lång väntetiden (6-7 månader är för att lyckas få en tid för att förnya sitt pass. Förslag: öppna och gör tillgängligt för alla medborgare ”ambulerande” stationer att förnya sina pass, likt de vaccinationsställen som fanns i början av pandemin.

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Jag hoppas verkligen detta var sista gången vi ställer om våra klockor. Det är så trevligt när kvällarna är en timme ljusare. Tänk om alla 10 miljoner i Sverige ska kontrollera två klockor per person två gånger per år och varje kontroll tar tio sekunder. Det ger oss 2 700 arbetsveckors helt onödigt arbete. Låt oss slippa detta!

Christer Thelin, Södertälje

Svar till Johan Gadenius (Noterat den 25 mars): Helt rätt att jag använde fel uttryck. Det kallas inte zenit bara för att solen står högst på himlen. Det var slarvigt av mig.

Bo Grimholm, Själevad

På tisdag möts Polen och Sverige i kamp om en plats i årets fotbolls-VM. Vad fint det vore om lagen gör allt för att vinna och samtidigt visar publiken att det handlar om en vänskaplig match. Skippa nationalsångerna och spela Europahymnen i stället! Byt tröjor med varandra innan matchen, eller till Ukrainas blågula. Så att vi vet att de hellre spelar hundra matcher mot varandra än en enda mot förtryckets elva.

Bertil Myhr, Lidingö

I flera veckor har tv-tablån annonserat ”Hemmagympa med Sofia” klockan 09.10 som programmet sändes under pandemin. Då står jag omklädd, men allt annat kommer före. Finns det ingen respekt att även vi äldre vill ha rutiner och inte förpassas till vilka tider som helst?

Margareta Carlbäck, Skellefteå

