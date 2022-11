Insändare. Noterat av DN:s läsare den 28 november

När Herreys 1984 till mångas förvåning vann Schlagerfestivalen (den hette så på den tiden på svenska) sade de i en intervju att de hade fått rådet att le hela tiden under framförandet och det hade tydligen gett utdelning. Varje gång jag ser vår nye statsminister tänker jag att han måste haft samma rådgivare.

Willi Reichhold

När jag för många år sedan som ung medicinare skulle tillträda ett Narkosläkar-vikariat satte den kloka klinikchefen mig att studera Mats Halldins utmärkta lärobok ”Narkos och Bedövning” under ett par veckors tid - sedan kunde Praktiken börja. Skulle föreslå att den unga klimat- och energiministern Romina Pourmokhtari (L) på motsvarande vis tilläts att läsa in sig på det vetenskapliga innehållet i ”Klimatboken” innan hon började praktisera på ett område som (de facto) rör framtiden för hela den planet vi bebor.

Per-Arne Kling, Umeå

Det är bra att man stänger av en lärare som man misstänker vara ­nazist. Dylika bör förvaras oåtkomliga för barn.

Peter Hansson, Stockholm

Nu höjs hyrorna när räntan går upp. Var fanns hyressänkningen när räntan var låg?

Bo Ehn

Hur tänker annonsörer som köper reklam mitt under skidlopp? Mitt i pågående tävling kopplas tv-kommentatorn i TV6 bort. I stället får vi upplysning om bilmärke, spelbolag och postkodvinnare. Förstår inte annonsörer att sådan reklam får omvänd effekt? Tittarna blir förbannade. Skulle motsvarande kunna ske under en VM-fotbollsmatch? Knappast! Men de som köper reklam under skidlopp tycks tro att tittare uppskattar avbrott. Obegripligt!

Pelle Andersson, Stockholm

Om du är en av dem som får din förströelse och underhållning genom att läsa texter om låt oss säga ångest, ätstörningar, otrohet och självmord, då ska du absolut undvika den stålande buffé av ständigt återkommande glädjeämnen som fotbolls-VM och för del delen all direktsänd idrott erbjuder. Om du någon gång av misstag skulle hamna i en direktsänd idrottshändelse och märker att du gillar det du ser, säg för gudsskull inget till dina vänner .Dom kan ju tro att du inte är intellektuell längre och hur skulle det se ut?

Stefan Hallin på Tomtebogatan i Stockholm

Bostadsministern Andreas Carlson (KD) sade i SVT:s ”Agenda” att han tror sig kunna stoppa brottsligheten genom att fler bostadsrätter bildas. Kom att tänka på Tensta som byggdes på 60- och 70-talet och som redan då hade många bostadsrätter genom HSB, Riksbyggen och SKB. På senare år har det blivit ännu fler bostadsrätter, genom utförsäljningar och ombildningar. Ändå förekommer brottslighet även i de områdena. Hur många bostadsrätter behöver ministern, för att stoppa brottsligheten? Hur står det till på Östermalm och andra fina områden? Förekommer det ingen brottslighet där?

Alf Olsson, Älvsjö

Apropå ”Giving Tuesday”:

Perspektiv (fritt efter Runebergs dikt om bonden Pavo)

Bomber faller, regnet kommer inte;

Mänskor flyr för livet, oplanerat.

Vad du har och vad du får är inte allting.

Det du ger är det som räknas.

Har ni glömt att den blott tål att prövas,

Som en nödställd nästa ej förskjuter;

Blanda du, till hälften, bark i brödet

Ty förtorkad står vår grannes åker!

Aune Karlsson, Lund

För hundrafemtielfte gången släpper ni fram Hanne Kjöller och låter henne återigen förolämpa alla oss som haft/har utmattningssyndrom. Det är bara hittepå och finns bara i Sverige, påstår hon. Jag tackar min lyckliga stjärna att jag inte är dansk och riskerar att vårdas av vederbörande.

Sture Arnesson, Torsby

I dag har allt fler företag en kundtjänst som man kan vända sig till med frågor. En förutsättning för att det ska fungera är att kundtjänsten har tillgång till saklig information. Dagens Nyheters har nu inte distribuerats sedan den 21 november på Rindö, Skarpö och andra delar av Vaxholm, men kundtjänsten hänvisar bara till en standardfras om dåligt väglag, vilket kanske gällde den 21 november, men inte efter det. Om ledningen för tidningen gav sin kundtjänst rätt information om distributionsproblemet skulle troligen prenumeranterna ha förståelse för uteblivna tidningar och inte bara vara irriterade på dålig/felaktig information.

Lars Thaning, Vaxholm

