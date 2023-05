Insändare. Noterat av DN:s läsare den 29 maj

SVT:s korrespondent beskriver valet i Turkiet som ”fritt men inte rättvist” och vinnaren Erdogan kallar oppositionen för terrorister. Vad gör då den fria världens ledare, inklusive statsminister Ulf Kristersson (M)? De gratulerar Erdogan. Så legitimeras en autokrat.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Maria Dahl skriver känslosamt om det fredsälskande landet Sverige känt för vårt arbete för nedrustning och alliansfrihet. Minns jag rätt var vi även kända för att hålla oss med världens fjärde starkaste flygvapen. Nedrustning värd namnet vidtogs först när muren rämnat, vilket med facit i hand nog måste sägas var ett förhastat beslut. Och som vi anade var det med alliansfriheten som med en schweizerost, många och stora hål, varför Torbjörn Fälldin vid ett tillfälle belade sin försvarsminister, som svävat på målet, med tunghäfta. I fredsapostlarnas värld bor vargar tillsammans med lamm, lejon äter halm likasom oxar, kor och björnar går och betar. Det kommer inte att ske i vår tid. Därför ska vi efter fattig förmåga försöka hindra björnen från att sluka lammet. Detta evinnerliga tjat om humanitär hjälp och fredsförhandlingar är i sig ett övergrepp. Det är ukrainska folket som ska bestämma vilken hjälp de har störst behov av och hur mycket av umbäranden och lidande de kan stå ut med och motståndsviljan tycks än så länge vara obruten.

Anders Nordlund, Uppsala

Ett par meningar i Maria Dahls insändare i måndagens DN behöver uppmärksammas:

MD skriver: ”... på bara ett år står Sverige i spetsen för krigshets”. Var finns underlaget för detta påstående?

MD skriver: ”Sverige är det land vars invånare är mest villiga att stödja Ukrainas försvarskrig mot Ryssland.” MD får detta att låta negativt, och varför kalla det Ukrainas försvarskrig? Menar MD att Ukraina är lika skyldiga som Ryssland?

MD skriver: ”Sverige är i särklass det land som har störst motvilja mot fredsförhandlingar.” Det finns bara ett sätt att få fred i Ukraina och det är att Ryssland lämnar ukrainsk mark. Förhandlingar innebär kompromisser och det finns inget att kompromissa om.

Torbjörn Karlberg

Med anledning av avbrottet i det allsvenska fotbollsderbyt Djurgården–AIK: Om det nu är förbud mot bengaler på Tele2 arena och det blir som i söndags är det väl bara för domaren att blåsa av matchen, fastställa resultatet till 0–3 för laget vars huliganer kastar bengaler på läktare och plan? Och sedan polisanmäla kastarna?

Rolf Hägglund

Och så händer det igen, trots att det är förbjudet: bengaler förstör fotbollsmatcher. Som åskådare kan jag inte längre gå på matcher då jag drabbas av röken. Eftersom inte myndigheter som ansvarar för publikens säkerhet klarar av denna sin uppgift vill jag ge dem ett förslag att lösa detta: Ställ upp brandbilar på varje kortsida, och så fort en bengal tänds så släcks man den. Hur svårt kan det vara?

Mats Grape, Sollentuna

Varför skriker ingen, varför denna tystnad? En man, intagen på rättspsykiatrisk anstalt, inspirerades av mordet på Anna Lindh för 20 år sedan, gick ut och köpte en kniv fast besluten att döda första bästa. Det blev 5-åriga Sabina samma år, 2003. Efter åren på rättspsyk har mannen nu fått ensam vårdnad om sin egen 5-årige son. Socialtjänsten tycker det är ”praktiskt” att mannen får ensam vårdnad, och trots att han anses våldsbenägen, stresskänslig och empatistörd har han tilldömts ensam vårdnad om sonen, eftersom ”barnet är den största skyddsfaktorn.” Hur socialtjänsten resonerar, när den utser ett 5-årigt barn till stöd för en psykiskt labil person, får man inte veta eftersom det är sekretessbelagt. Man kippar efter andan.

Karin Sjöstrand, Stockholm

Barn i Sverige är hungriga, sade Magdalena Andersson, och det borgarnas fel. Att mätta hungriga barn är mycket billigt, skrev författaren Lena Andersson, och det är föräldrarnas ansvar. Politikretoriken når nya höjdpunkter.

Bengt Ingdahl, Solna

Författaren Lena Andersson angrips i medierna för sin SvD-krönika om hungriga barn, vilket väckt en uppståndelse som om hon gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. I sin krönika låter hon lika förnuftsstyrd och rationell som poeten och essäisten Ester Nilsson i sin uppskattade roman ”Egenmäktigt förfarande”. Ester blir utnyttjad av sin älskare, som inte tänker behålla henne. Ett tillgreppsbrott som passar väl in på bokens titel. Kritikerna till SvD-krönikan tycker att artikelförfattaren ger föräldrarna ansvaret för att barnen inte ska behöva gå hungriga, även om det är skyhöga priser på mat. Lena Andersson visar exakt vad det kostar att köpa billig mat, och att lära barnen äta sig mätta på kaloririk mat som exempelvis havregrynsgröt, ris och baljväxter. Nu är den stora frågan om biblioteket i Högsbo i Göteborg gjort sig skyldig till en variant av egenmäktigt förfarande. Nyligen gjorde man ”tillgreppet” att skänka bort flera av Lena Anderssons böcker. En händelse som ser ut som en tanke, eller bara en ren tillfällighet i bortsorterandet av överflödiga böcker?

Claes Thulin, Ljungsbro

Bra, Lena Andersson! Ska ta till mig dina råd att äta gröt och ris när kassan tryter. Självklart rår föräldrar för att de är fattiga. De har väl levt över sina tillgångar ... ätit för mycket fiskpinnar och köttbullar. Man får ju helt enkelt rätta munnen efter matsäcken. Det gör ju den rika noblessen, med lyxliv och skatteparadis.

Siw Helgesson, Stockholm

Just nu pågår en debatt som Lena Anderssons krönika om gröt startade. Den hamnade genast i en politisk debatt om vad som ska göras åt fattigdom och om artikelförfattarens politiska tillhörighet. Måste man ange sin politiska tillhörighet för att få dryfta en åsikt? Har vi i Sverige hamnat i persona non grata? Jag själv blev glad när jag läste artikeln, för den lyfte just det jag saknar i svenska forum. Här kunde man kanske fått ett samtal och en jämförelse om hur vi lever i dag jämfört med hur man levde på 50- och 60-talet utan en massa snyftartiklar. Själv är jag och mina fem syskon födda på 30-talet med en far som var taxichaufför och en mor som arbetade hemma, alltså inga höga inkomster och endast ett litet barnbidrag. Vi behövde aldrig gå hungriga till skolan, men vi åt gröt varje dag och tyckte det var gott. Vi åt också mycket hårt bröd och potatis och växte upp med utomordentligt fina tänder. Ett sådant samtal hade kunnat ge barn och unga ett annat perspektiv på sina liv. För det finns självklart människor som lever på marginalen idag och dessa behöver få se en möjlighet att ta egen kontroll över sin situation.

Rakel Grönlund, före detta specialpedagog, född 1936

Så här uttrycker sig en Augustprisbelönad författare i DN:s intervju 25/5: ”Livet är konkret, man lever ett konkret liv där det ska lagas och handlas mat och då måste man köpa mat” Inte bara är detta ett tautologiskt påstående, dessutom är det felaktigt. Genom att hämta fullt tjänlig mat i butikernas avfallskärl behövs ej ”handlas mat” eller ”köpa mat”, och jag lever visst ett konkret liv. Har den där författaren fötterna på jorden? Eller är hon helt indoktrinerad i marknadsekonomins logik? Lena Andersson borde dumpstra!

Olof Tydén

Finns det vallöften som infriats av den nuvarande statsministern och/eller den vice? Jag kan ej identifiera några. Någon som kan ta mig ur den eventuella villfarelsen?

Mikael Albinson, partiledartrött

Med anledning av att förre riksbankschefen Stefan Ingves på senare tid utsatts för kritik, vill jag påpeka följande. Det är ju så att pensionsbeloppen aldrig kompenseras fullt ut för försämrat penningvärde. Vi pensionärer ska därför sända Ingves en tacksamhetens tanke. Han gav oss ett decennium med ytterst låg inflation. Tänk på det när ni ser dagens inflationssiffror!

Ralf Sandman, Norrköping

Säkerhetschefen Joakim Sandberg i Helsingborgs hamn är en värdig representant för det svenska fantasilösa ”vi kan inte ändra något-tyckandet”! När hamnen blivit en inkörsport för sydamerikanskt knark i stora mängde till Skandinavien är hans kommentar till bättre efterfrågad bättre säkerhet: ”Vi kan ju bygga högre staket – men då tar ju kriminella bara med sig en högre stege” ..!

Stefan Fuchs, Nora

Vi är många som är rädda för att krocka med elsparkcyklister. Ändå krävs i regelverket bara att de inte parkera på trottoarer och inte åka två åt gången. Däremot saknas krav på hur de kör. Eftersom elsparkcyklar (liksom A-traktorer) blivit leksaker för lata ung­domar måste politikerna skydda oss som inte vill vara med i denna cirkus. Förbjud eländet, eller kräv åtminstone utbildning!

Gunnar Johansson, Älta

Varje söndag intervjuas Leif GW Persson av Jenny Alversjö i TV4:s ”Nyhetsmorgon”. Leif har oftast intressanta saker att säga, men varför låter han inte Jenny tala till punkt när hon ställer sina frågor?

Olle Gunnarsson, Umeå

Håller med Irene Collin angående SVT:s ”Trädgårdstider”. Själv får jag magont när jag tänker på slöseriet med växter och andra installationer som bara överges. Varför inte i stället göra program där olika parker görs om, eller låta privatpersoner ansöka om att få hjälp med sina trädgårdar? Då skulle i alla fall folk få njuta av växterna år efter år.

Laila Jansson, Säter

Religion är intressant, och utan tvekan har religioner haft en avgörande betydelse i människans historia. Icke desto mindre bör varje kritiskt tänkande DN-läsare inse att det är människan som skapat gudar och inte tvärtom. Gudar finns med stor sannolikhet inte på riktigt! Det är märkligt och lite beklämmande att DN återkommande ger stort utrymme till David Thurfjell. Även om han är akademiker och har ett vetenskapligt synsätt bidrar hans långa artiklar till att främja idéer om gudar, heliga andar, diverse orimligheter och allmän mysticism. Detta är inte att verka ”för en upplyst värld”.

Sören Johansson, Bromma

