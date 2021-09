Insändare. Noterat av DN:s läsare den 29 september 2021

Vi fjantar och curlar med lättkränkta bortskämda vuxna i det här landet. Naturligtvis ska man inte tvinga någon vaccinera sig. Naturligtvis ska dessa då inte arbeta i vården av gamla sköra människor.

Siw Helgesson, Stockholm

Jag föreslår att vi belönar dem som vaccinerar sig i stället för att avskeda eller omplacera dem som inte kan eller vill .Alla inom hemtjänst eller sjukvården som arbetar med patienter bör få en bonus på 10 000 kronor när de är fullvaccinerade, gärna med en tidsgräns före nästa årsskifte. Det borde gälla även timanställda, men inte administrativ personal. Detta handlar en grupp där många dessutom är lågavlönade och skulle uppskatta en sådan gest.

Ann-Kristin Kubicka, specialist i allmänmedicin, Villshärad

Trots att oanvänt vaccin riskerar att slängas i vissa regioner får vi vaccinationsvilliga som påtvingades Astra Zenecas vaccin ändå inte en påfyllnad av Moderna eller Pfizer om vi inte är över 80 år. Varför får då 65-plussare en tredje dos i många andra länder? Varför får vi ”yngre” inte känna oss trygga i Sverige?

Johan Gadenius, 75, Sollentuna

Jättebra tänkt av Olle Gunnarsson (Noterat den 27 september) att vi i hemtjänsten ska ha ett covidpass för att få jobba! Tycker dock även alla ungdomar, ja, alla ska ha ett covidpass så vi får stopp på spridningen och slippa ta nya sprutor!

Christina Werner, vaccinerad två gånger, undersköterska i hemtjänsten i Täby

”On the street where you live”. Tonerna livar upp alla jazzälskande åhörare som tagit plats i Folkans nya hemvist. De glada minerna visar att livet har återvänt till oss som ånyo kan njuta av Jazziorernas repetitioner. Gruppen har fått några nya medarbetare som passar in i både jargong och stil. Stickan, en av grundarna, lanserade tesen: ”Det är bättre att det är elegant än alltför snabbt” och det uppskattar vi som glatt bänkar oss.

Ann-Catrin Malmlöf, Saltsjö-Boo

Fritt efter Kents låt ”Sverige”:

Sverige Sverige älskade vän.

Det sprängs och vi skräms,

men tiger och skäms,

När allvaret har blivit ett skämt

När tystnaden känns.

Vad är det som hänt?

Claes Thulin, Ljungsbro

Om riksdagspartierna är oense om det mesta ska till deras försvar ändå sägas att de var helt ense om att begå ett grundlagsbrott ...

Peter Pettersson, Hellvi

Regionrådet Anna Starbrink (L) ser förvånad ut att förslaget att kunna sparka ovaccinerade väcker splittring. Lika förvånad som alltid.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Kan inte Liberalerna få fram en Per Ahlmark eller en Håkan Holmberg, som talar om vad liberalismen är och står för? Nu har partiet tappat färdriktningen.

Håkan Redin, Knivsta

1842 startade folkskolan för att förbättra utbildning och kunskaper. 180 år senare är utbildning sekundärt. Nu är det huvudsakliga hur skolledningarna hanterar ekonomin.

Olov Furberg, Järfälla

Vi gångtrafikanter har så långt tillbaka jag kan minnas hållit oss till höger på gångbanor. Vi har det inombords och det är en vana. Varför ändra på det? Ibland måste man gå emot förordningar och inte vara en petimätermänniska.

Lena Granstrand Karlsson, Stockholm

Regioner styrs av politikens B-lag. Det borde vara tvärtom! Större regioner, som Socialdemokraterna vill ha, skulle minska transparensen och göra det mer luddigt och svårare att styra. Typiskt att Socialdemokraterna strävar åt det hållet!

Anders Plesner, Skanör

Varför är kulturminister Amanda Lind (MP) så inblandade i hur många åskådare ett idrottsevenemang ska ha utan att ta itu med folkbibliotekets kris (DN Debatt den 26 september) angående kostnader för utlåning av e-böcker? Är inte bibliotek en del av kulturen?

Stuart Lind, Göteborg

Det finns i samband med skandalen inom Svenska Fotbollförbundet anledning att öppna upp dörrarna för en större insyn. Är SvFF en reträttplats för gamla kompisar, vänskapsrelaterade utnämningar? Det finns många liknande frågor att ställa. SvFF är ett folkrörelseförbund. Låt det fortsätta vara det!

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Tack, Gudrun Mellberg (insändare i DN den 27 september)! Tvångsvård i hemmet är vad som bedrivs i dag. Varför ska gamla inte få möjlighet att leva tillsammans på ett äldreboende medan de fortfarande har glädje av ett socialt umgänge? Det är en stor förbannad skam. Sverige borde skämmas! Valfrihet som numera är ett så populärt ord gäller inte gamla. De som vill bo hemma ska få göra det, men det finns många som inget hellre skulle önska än att få komma till ett hem där det finns någon att prata med i stället för som nu sitta ensamma och vänta på en stackars hemtjänstpersonal som är stressad och inte hinner med något annat än det mest nödvändiga, vilket inte innebär en kram eller en pratstund i lugn och ro. Måtte jag slippa uppleva detta! Kan inte tänka mig något värre.

Katarina Winslow, 74 år

Tack, Hanna Bergwall (insändare i DN den 28 september), för ditt förslag om byxskyddslag som är välformulerat och tankeväckande! Jag hoppas att våra lagstadgade myndigheter tar till sig och förvaltar på bästa sätt.

Ingrid Hjärthner, Lidingö

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.