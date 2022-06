Insändare. Noterat av DN:s läsare den 3 juni 2022

Det är dags att förbjuda politiska vildar i riks­dagen. Har man blivit vald som representant för ett parti får man stå för det eller avgå. En ny leda­mot får då tas in så att mandatet blir oförändrat. Vildar med oförändrade förmåner ska bort. Dags för en lagändring!

Lars Ekman, Tullinge

Det är naturligtvis helt uppåt väggarna att en politisk vilde ensam ska få avgöra om det blir regeringskris eller inte i Sverige. Det politiska systemet måste i grunden göras om. Om en politiker fockas av sitt eget parti ska vederbörande inte ha någon makt om de inte söker sig till ett annat parti. Om inte får dessa personer syssla med något annat. Politiska vildar med makt ska alltså inte existera.

Olle Gunnarsson, Umeå

Jag ställer mig oförstående till statsminister Magdalena Anderssons ilska över misstroendet mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Hela bekämpningen mot gängkriminaliteten är ett misslyckande. Vi har rekord i skjutningar. Människor känner sig inte säkra i sin boendemiljö! Många vågar knappt gå ut. Ska vi ha det så här? Nej, statsministern, detta är inte acceptabelt. Nu räcker det! Vi vill ha tillbaka våra städer och vår hemmiljö. Vi vill kunna släppa ut våra barn på gården utan rädsla.

Camilla Brolin, Solna

Det förvånar inte att Sverige­demokraterna agerar ansvarslöst genom att söka en regeringskris mitt i ett av de mest känsliga lägena för nationen Sverige på många decennier. SD sätter sina egna intressen före nationens, som de alltid gjort. Det skrämmande är att ett tidigare seriöst, statsbärande och ansvarstagande parti som Moderaterna svansar efter som gläfsande knähundar. Och Ulf Kristersson hävdar att han är den vuxne i rummet. Måtte Gud bevara barnen i det rummet.

Lasse Thulin, Skärholmen

Det är inte fel att erkänna att man hade fel. Tvärtom, det skapar respekt.

Bengt Svensson i Falkenberg

Oavsett det politiska tillståndet i Sverige just nu är det otroligt svårt att förstå de bestämmelser som gäller för politiska vildar i riks­dagen. Vem representerar de? Varför ska svenska skattebetalare försörja dessa människor, ibland i flera år? Vi röstar på politiska partier, inte enskilda politiker.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Var femte dömd begår brott i väntan på straff. Men när de avtjänat sitt straff, rehabiliterats, då är det slut med brottslighet.

Bengt Arne Persson, Danderyd

Svar till insändaren av Christina Ek: Jag är ingen anhängare av oppositionens politik i allmänhet, och synnerligen inte Sverigedemokraternas. Men allvarligt, vad tror Ek att ”Svensson” är mest rädd för i dag? En förlupen kula från en gängkriminell, eller en skarpt riktad rysk? Vi får gå väldigt långt tillbaka i tiden för att se att det senare skulle utgöra ett reellt hot mot svenska invånare, men tyvärr inte många timmar för att konstatera motsatsen i det förra. Regeringen skulle ”vända på varje sten” för att stoppa detta. Det har gått sådär måste väl ändå den mest inbitne socialdemokraten hålla med om? Jag tycker nog att det är bra att någon ryter ifrån. Det måste hända något, nu! Hur många ska behöva dö i den allvarligaste situationen i Sverige? En eventuell regeringskris med konsekvenser för en svensk Natoanslutning är Magdalena Anderssons hot, inte SD:s!

Johnny Kjellberg, Borgholm

Angående Guterres uppmaning att inte använda BNP som tillväxtmått: Just det. För 54 år sedan, i mars 1968, hittade den dåvarande presidentkandidaten Robert F Kennedy redan svaret på frågan: är BNP ett tillförlitligt mått på välståndet? I sitt tal till studenter vid University of Kansas sade han:

”Vår bruttonationalprodukt (…) räknar luftföroreningar och cigarettreklam och ambulanser för att rensa blodbadet på våra motorvägar. Det räknas speciella lås för våra dörrar och fängelserna för de som bryter upp dem. Den fångar förstörelsen av redwood och förlusten av våra naturliga underverk till följd av skenande stadsutbredning. Den räknar napalm och räknar kärnstridsspetsar och pansarbilar för polisen att bekämpa upploppen i våra städer. Ändå räknar bruttonationalprodukten inte våra barns hälsa, kvaliteten på deras utbildning eller glädjen i deras lek. Den mäter varken vår kvickhet eller vårt mod, varken vår visdom eller vår lärdom, varken vår medkänsla eller vår hängivenhet för vårt land, den mäter allt i korthet, utom det som gör livet värt att leva. Och det kan berätta allt om Amerika förutom varför vi är stolta över att vi är amerikaner.”

Tyvärr väntade inte klimatet på att alla skulle förstå denna enkla sanning. Uppvärmningen enligt DN just nu: +1,10 grader.

Gottfried Klein, Svanskog

Vi är väldigt trötta på att så kallade elever väsnas och förstör närmiljön här i Marieberg. Jag vet att en lust till firande kan förekomma hos exempelvis en doktorand som avlagt examen av betydelse för mänsklighetens fortsatta existens. Kanske äter man då en krustad och skålar i ett halvt glas torrt mousserande vin. Men det oljud och den miljöförstörelse som era akademiska bländverk till elever ställer till med är inte i proportion till någon prestation alls. Ni anmodas därför arrangera era avslutningar på för ändamålet lämplig plats hädanefter (soptipp, avspärrat skjutfält eller nedlagd flygplats).

Nils Lundwall, Sundsvall

Varför är det bara är kvinnor som bär folkdräkt på national­dags­firandet. Kan inte de manliga också klä upp sig så?

Eva Ponteus, Värmland

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett mindre urval publiceras på insändarsidan i tidningen och ett större urval på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson.