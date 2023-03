Insändare. Noterat av DN:s läsare den 3 mars

Jag rekommenderar Hovrätten i västra Sverige att gå en kurs i svenska för jurister (SFJ).

Jan Elam, Göteborg

Justitieombudsmannen tar inte upp frågan angående den friande domen i ”snippan”-målet, eftersom JO inte tar upp bevisärenden. Ett råd till alla minderåriga flickor som blir utsatta som 10-åringen, säg att han stoppade in handen innanför trosorna och stoppade in fingret i fittan. Det kanske gubbarna i domstolarna förstår. Upprörande!

Göran Åberg, Solna

I ”snippa”-debatten har jag hela tiden undrat: Är det inte definitionen av våldtäkt (av barn) som måste omprövas när det kan gå så långt att en 50-årig man som grävt i en tioårig flickas underliv frias? Det spelar ingen roll om fingret var inne i slidan! Han fingrade, och om det var mellan blygdläppar eller i vaginan är ointressant; redan det sexuella närmandet, handen på hennes kön, borde klassas som våldtäkt, just för att det är en vuxen som gör det mot ett barn, i själviskt sexuellt syfte. Om en pojke hade varit utsatt, hade det bara varit penetration i anus som räknats som våldtäkt? Inte sexuella handlingar med hans snopp? Barn är också sexuella varelser, men bara på sina egna villkor, för att må gott, leka och utforska. Aldrig, aldrig på en kåt vuxens initiativ. Så borde det vara.

Gunilla Dykhoff, Sternelius

Är Socialdemokraterna verkligen ett demokratiskt parti när det nekar nya medlemmar på grund av att deras eventuella åsikter? Jag trodde vi levde i ett åsiktsfritt land och jag trodde att sossarna värnade om alla människors lika värde oavsett åsikter. Hur mycket ska det socialdemokratiska partiet gräva ner sig skandalös publicitet på grund av korkade beslut?

Annika Hildén, Botkyrka

Elstöd på 1 453 kronor för att täcka min nettokostnad på 1 395 kronor – en ”vinst” på 58 kronor. Varför ska jag, som under den aktuella stödperioden hade fast avtal på 48 öre per kilowattimme, över huvud taget få några pengar? Hur korkat och slösaktigt får ett tillfälligt elstöd utformas? Hundratusentals elabonnenter torde på samma sätt ha fått stöd för merkostnader de inte haft. Samtidigt får många hushåll med skyhöga elräkningar stödpengar som bara täcker en liten del av denna underliga marknads överpriser. Jag kan inte med gott samvete behålla de här pengarna. Därför har jag skänkt dem till stadsmissionen i Örebro. Där gör de mer nytta, till bland annat tak över huvudet för hemlösa och förhoppningsvis stöd till redan fattiga familjer vars ekonomi knäckts av rörliga elprisavtal.

Pelle Forsberg, Örebro

USA:s justitiedepartement ger Ericsson böter på motsvarande 2,1 miljarder kronor relaterat till muthärvor i Irak och Djibouti, kan man läsa i en DN-artikel. Kanhända det är rättvist att Ericsson får böta, men jag förstår inte hur USA kan vara världspolis. Hur har landet fått den rätten? Och varför går bötesbeloppet till USA? Om FN dömde och pengarna gick till välgörenhet kunde jag begripa. Hoppas att någon kan förklara för mig.

Stig Wiberg, Härnösand

Det är ofattbart att pendel­tågen ska köras utan tågvärdar. Det gäller ju folks trygghet och säkerhet, vilket åtskilliga gånger har påpekats av personalen. Jag har full förståelse för strejk/sjukskrivningar. Handlar det om att spara pengar eller vad är orsaken? Finns det ingen myndighet som kan agera i detta vansinne?

Margareta Fredriksson, Älvsjö

Måste tv-program som Antikrundan från Skellefteå för det mesta visa upp norra Sverige som töntigt? Flera inslag handlade om ishockeylagen Skellefteå AIK och Björklöven i Umeå, vilket som var bäst och så vidare. För det första spelar lagen i olika divisioner och båda gör säkert allt de kan för att vinna, det är ju målet. Pratet om lagen blev så töntigt och på låg nivå. Skärpning, skellefteåbor! Själv är jag smålänning som hejar på Växjö Lakers utan att förminska eller förakta andra lag.

Annchristin Alm, Umeå

Det finns bara ett säkert sätt att få bort tv-reklam under pågående tävling. Bojkotta de företag som köper reklam där! Reklamköparna kan villkora sitt köp med att reklamen bara får visas i anslutning till tävlingarna och inte under själva tävlingen. Fram för bojkott av de företag som köper reklam som ska visas under pågående tävling!

Rolf I Larsson, pensionär, Lidköping

Varför detta klagade på sportsändningar i reklamkanaler? Om man vill se detta reklamfritt är det bara att betala för sig, men uppenbarligen vill många att någon annan (i detta fall skattebetalarna) ska betala. Har vi inte viktigare saker att lägga våra skattepengar på än att ett fåtal ska få se på skidor ”gratis” utan att störas av reklam? Ska skattebetalarna även sponsra åkarna så de arma tv-tittarna slipper se den hemska reklamen på åkarnas kläder?

Johnny Rönnberg, Sollentuna

Rimliga proportioner? Den ena skolkoncernen köper tomter för 3 miljoner kronor av vinsten, den andra en våffelstuga i Åre för 5,2 miljoner kronor. Det uppmärksammas stort i public service, och visst kan man ogilla detta. Samtidigt avslöjar denna tidning hur ett av de stora elnätverksbolaget skickar 25,3 miljarder kronor av sin vinst till sitt tyska moderbolag. Det verkar mest bemötas med att vi rycker på axlarna …

Per Eriksson, Falkenberg

Angående Hanne Kjöllers senaste kolumn: Ja, sjuklighet är lokalt. Samma person med samma lidande får olika diagnoser i olika länder. Hanne Kjöller har aldrig handlagt eller sjukskrivit dessa patienter. Jag skulle ofta vilja skriva i sjukintygets ruta för planerade behandlingar: skilj dig, byt jobb, skaffa nya vänner och en adekvat utbildning. Men mina patienter är inte i en position att klara någonting av detta. Kjöller borde beskriva vad hon tycker att samhället skall göra med sina medmänniskor som har dessa symptom. Dessa patienter behövs empati och tålamod, kontinuerlig uppföljning och deltidssjukskrivning. Detta är det enda sättet att komma framåt. De flesta av mina patienter med denna problematik är tillbaka i fullt arbete inom ett halvår, ofta stärkta och visare efter sin ohälsa. I Sverige har familjens stödjande funktion i många fall havererat för vuxna människor, vilket jag tror är en bidragande orsak till utmattningsepidemin. Men detta är en annan diskussion.

Mattias Widerström, specialist i allmänmedicin 1997

Att kräla inför Erdogan

Se hur vår statsminister krälar,

för Turkiets lille Erdogan.

Han blundar inför fångna journalister

och tystade oppositionella.

För vi är rädda inför ryssen

så hjälp oss in i Nato.

Vi fixar lagar som ni vill

och låter biblar brinna, men ej koraner.

För vi är rädda inför islamister

Så hjälp oss in i Nato.

En annan tid, en annan statsminister

”satans mördare” var kanske inte diplomatiskt korrekt.

Men rakryggat och inte fegt.

Han liknade bombningarna av Hanoi

vid historiska illdåd på platser som Guernica och Lidice.

Han kallade saker vid sitt rätta namn.

Och visst det var inte alltid populärt.

Men vi som tror på rättvisa och humanism.

Hur kan vi tiga still?

Jo vi ska vara rädda,

För ryssen och för muslimer.

för kriminella nätverk och flyktingar från Syrien.

För människor i förorten och vargen ut i skogen.

För elavstängning och för bränslepriser.

Men jag tänker inte vara rädd,

Jag tänker inte bygga murar runt vår gård,

Jag tänker gå till stan när det är mörkt

Jag tänker inte köpa larm och övervakningskameror.

Jag tänker inte bära vapen i det militära.

Jag vill se på människor jag inte känner

utan att vara rädd.

Jag hoppas jag kan ha civilkurage

när någon ger sig på min vän,

när någon misshandlas på stan,

när någon trakasseras för sin tro,

sin hudfärg eller sexuella läggning.

Jag hoppas jag orkar protestera

mot förtryckarna i Afghanistan, Iran och Ryssland

samt alla andra eländiga platser.

Kenneth Malmsborg

