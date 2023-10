Insändare. Noterat av DN:s läsare den 3 oktober

Logga in

I dessa våldstider är kameraövervakning ett säkert sätt att ta fast gangstrarna. En kamera ser allt, ljuger inte och ställer gärna upp som vittne utan risk för repressalier. Men vår personliga integritet då? Tänk så här: Du ligger döende på marken för att ett drogat barn har skjutit dig av misstag. Blir dina sista ord: ””Jag dör, men barnet och jag har i alla fall behållit vår integritet”?

George Varcoe, Österskär

Man pratar så mycket om barnens fritids­aktiviteter. Alla tjatar om fotboll. Ingen nämner konst. Att gå i musik­skolan och lära sig att spela något instrument. Börja sjunga i kör. Att börja måla eller dansa. Ridning är dyrt, men att delta i museernas konstverkstäder är gratis. Det finns annat än fotboll att ägna sig åt.

Marja Häkämies, Stockholm

Det finns en oro för att kriminella nätverk får tag i vapen från kriget i Ukraina. Men små drönare kan de väl redan i dag få tag på och inspireras av hur de används i kriget? Har polis och lagstiftare tagit höjd för detta?

Niclas Kuoppa, Stockholm

Leondias Aretakis artikel på DN:s Kulturdebatt om gängvåldet innehåller flera riktiga och viktiga påpekanden, men i sin iver avfärdar han på ett onyanserat sätt det som sagts om knarkets betydelse som en väldigt viktig orsak till kriget mellan gängen med många mord och sprängningar. S-ledaren Magdalena Andersson har inte gjort något ”utfall” mot partyknarkarna, utan bara lugnt konstaterat att de bidrar – tillsammans med många andra – till att spä på gängens intäkter. Den som vill förstå knarkets betydelse när det gäller gängkriminaliteten ska läsa den före detta advokaten Evin Cetins bok ”Mitt ibland oss”. Den pekar tydligt på knarkets betydelse både som intäktskälla till gängen, men också som det dessa unga killar använder för att klara av sitt mördande. Aretakis har inte fel i allt han skriver, men kunde ha vunnit mycket på att också erkänna knarkets mycket stora betydelse och inte avfärda det som en myt.

Rolf Bergman

Är det inte hög tid att någon iklär sig rollen som den vuxne elefanten i rummet?

Gunnar Kihlstedt

DN:s förstasida på tisdagen efter explosionen och branden i Hässelby där många oskyldiga drabbades. Foto: Mats J Larsson

DN rapporterar: ”En kraftig brand utbröt i samband med en detonation vid en bostad i Hässelby villastad i västra Stockholm på måndagsmorgon. Många boende i radhuslängan och området utrymde själva sina hem och stod på morgonen samlade utanför avspärrningen. Flera av dem saknade jacka.” Som så många andra säger sig författaren och ledarskribenten Göran Greider vara ”livrädd” för situationen i Sverige just nu. Men skräckslagna människor är dåliga rådgivare och beslutsfattare, invänder Erik Helmerson i en ledare. Vem har rätt Greider eller Helmerson? Avgör själv, vilka råd du skulle ge i ärlighetens namn kvinnan som avbildades på förstasidan in DN den 3 oktober.

Gottfried Klein, Svanskog

Inte nog med att Skolinspektionens direktiv är för trubbiga för att komma till rätta med dåliga skolor. Dessutom kostar deras arbete många timmar och mycket pengar. Sex miljoner av våra skattepengar har granskningen av Thorenskolorna kostat. Enbart 300 000 kronor av de många vitesföreläggandena har de behövt betala (DN 3/10). Nog borde i alla fall någon av de utredningar skolministern tillsatt komma fram till att marknads­skolan inte fungerar.

Iwan Langermo

Läser i DN att granskningar av Thorénskolorna kostat skattebetalarna 6 miljoner. Jag finner det märkligt att restauranger, frisersalonger och hälsostudios avkrävs dryga avgifter för årliga – tvingande – inspektioner av kommuners miljö- och hälsoavdelningar, medan skolor uppenbart inte behöver betala något för Skolinspektionens besök. Varför är villkoren inte desamma oavsett bransch? Insatserna av respektive myndighet är ju fullt jämförbara.

Kristin Rydberg, Trosa

Skolinspektionen säger att man haft kostnader på miljontals kronor för inspektioner på Thorénskolorna. Är det netto efter att man avräknat av intäkter från inspektionerna? Eller – håll i hatten – tar man inte betalt för inspektionerna? Driver du restaurang kommer inspektörer ofta varje år på besök och det får du betala dryga avgifter för. Självfinansierad tillsynsverksamhet kallas det. Men den stora frågan som många ställer sig är: Varför fortgår detta experiment med offentligt finansierade privatägda friskolor? Eftersom det inte kommer hända att politiker från höger och vänster krokar arm och avskaffar vansinnet får väl svenska folket säga sitt i en folkomröstning eller att någon startar ett enfrågeparti: ”Statlig skola i Sverige”.

Thord Danielsson, ingenjör

Kan inte avhålla mig från att skriva om min senaste tågresa. Jag startade resan Stockholm– Italien med nattåg direkt till Berlin den 20 september med återresa den 28 sept. Resan innehöll sammanlagt sju tågbyten i Europa, samtliga utan problem och förseningar. Men så fort jag kom inom Sveriges gränser började problemen med förseningar. Mitt tåg från Lund blev så kraftigt försenat att jag missade sista anslutningen för dagen till Västerås med påföljd att jag blev tvungen att ta in på hotell. Nu var inte mitt tåg från Lund det enda som var försenat utan såg flera andra förseningar på informationstavlan på Lunds centralstation. Har Sverige blivit ett u-land vad gäller tåginfrastruktur?

Håkan Berggren, Västerås

Förr var man en kund när man gick in i en affär, men nu tjatas det hela tiden om att man ska bli medlem så fort man visar sig. Varorna är med ytterst få undantag lika dyra trots medlemskap. Däremot blir det krångligare att handla, men affärsägaren får nu fritt fram att bombardera ”medlemmen” med all oönskad reklam via mejl och sms.

Stig-Olof Olofsson (vägrar medlemskap)

Svar till Leif Bengtsson (Noterat den 2 oktober): Vi som prenumererar på Viasat betalar en hel del för att bland annat få se golf av yppersta världsklass. De pengarna gör att Viasat har råd att köpa sina rättigheter till dylika sportsändningar. Du vill ha det gratis. Det kallar jag skandalöst beteende.

Ture Vilhelmson

Svar till Lars Andersson (Noterat den 22 september) angående att Tele2:s profit lyser klar: Kostnaden för att ha tv i två rum har nu mer än fördubblats. Jag betalar 129 kronor i månaden för att kunna se samma kanaler som jag abonnerar på i ett annat rum. Profiten lyser än klarare!

Lasse Claesson, Stockholm

Angående bildinsändaren i Noterat den 2 oktober: Även om det är tecknat är det fortfarande lyteskomedi. Det är så otroligt lågt! Åh, vad besviken jag blev! Där klev ni ner till kvällstidningarnas nivå. Och den nivån är, för att citera Ulf Lundell, ”lägre än en sjunken båt”.

Henrik Berggren-Lagercrantz

En stor bukett höstanemoner till Hanna Hellquist som i sin krönika ”Går det att bara köpa ett nytt hus och lämna en trädgård?” ger röst åt det som så många tänkt när de av någon anledning måste flytta. Så bra skrivet!

Lennart Oinas, Boden

