Insändare. Noterat av DN:s läsare den 30 december 2020

Stefan Löven, nu får du skärpa dig! Alla ska undvika köpcentrum. Det gäller dig också! Det är vad du säger till oss och statsministern ska föregå med gott exempel. Byt ut regeringen!

Margaretha Lundström, Solna

Nu sitter du i klistret, Löfven! Ingen kommer mera bry sig om vikten av det du säger. Vi 70-plussare som inte går omkring i köpcentrum vet hur vi ska bete oss. Det är värre att du och andra makthavare nu är ett dåligt föredöme för yngre årgångar.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Ledande politiker sätter sig över sina egna strängt förmanande coronadirektiv till svenska folket. De tränger sig själva in i butiker och köpcentra och gömmer sig, ställda till svars, bakom sina pressekreterare som ger ytterst ihåliga motiveringar. Deras trovärdighet är förbrukad i denna mörka tid.

Mikael Albinson, Täby

”Sådan herre, sådan hund” brukar det heta. Inte konstigt att en del vanligt folk inte bryr sig. Men pandemi eller inte, har inte en statsminister viktigare saker att göra? Sådana ärenden kan väl någon av livvakterna från Säpo fixa?

Jan Andersson, Vendelsö

Vår svagaste regering under mina åtta decenniers existens tvingas möta vårt, under mitt långa liv, hittills största problem. Min rädsla gör att jag bland annat väntar på ett budskap från öster: ”Sveriges sak är vår”.

Stig Östlund, åttio plus, Rimbo

Varje grundskola som stängs på grund av smitta är ett tecken på att de förebyggande åtgärderna inte räckte till. Måste alla göra sina egna erfarenheter?

Martina Runfors, Ronneby

Miljöpartiets röst saknas i debatten om fyrverkeriernas varande. Partiet brukar ju ryta till i de stora miljöfrågorna som plastpåsar och elsparkcyklar – eller hur?

Anders Plesner, Skanör

Politiker måste förstå att vi har möjlighet att rädda allas vår existens, vårt livsrum och vår planet om vi alla hjälps åt på allvar - ni har det uppdraget att leda oss och det är superbråttom. Ta ert ledarskap nu och samarbeta. Sätt igång, vi får inte förlora mer tid!

Christina Ringsberg, Mölndal

Grattis till Storbritannien som nu lämnar en degenererad union. När det gäller Sverige lär vi nog bli kvar, men vår valuta står stark vilket är en fördel när det kontinentala spektaklet en dag rämnar.

Nils H Ährlig, Enköping

Svar till Björn Sandberg (30 december): Det är mycket bättre att gå på vänstra sidan på gemensamma gång- och cykelbanor, för då möter man cyklister. Även för cyklister är det säkrare. Man slipper väja hastigt när gående tar ett steg åt vänster.

Lars Johansson, Bandhagen

Svar till Björn Sandberg: Jag håller med dig om problemet med kollisionsrisk mellan cyklister och fotgängare på gemensamma gång- och cykelbanor. Jag skulle däremot önska motsatt lösning på problemet. Det smidigaste vore att ändra regeln så att fotgängare alltid ska hålla till vänster, alltså även vid möte med andra fotgängare. Eftersom all fordonstrafik redan håller till höger skulle det inte behövas någon bedömning av om man går på en cykelbana eller ej; man skulle alltid möta trafiken.

Berit Pettersson Ladra, Kista

Angående Björn Sandbergs förslag om tillbakadragande av att gå till vänster där cyklar framförs: Hela den geniala idén med detta att gå till vänster är att du möter cykeln som är närmast dig – du får ögonkontakt! Du kan känna dig säkrare. Och mittlinje föreslås – hur skulle detta gå till på grusväg?

Cattis Sundin, Johanneshov

Vill du också skicka in ett bidrag under vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.