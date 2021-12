Insändare. Noterat av DN:s läsare den 30 december 2021

Ett trefaldigt hurra för alla i sociala medier som tror att de är fullvaccinerade efter den tredje dosen.

Peter Hansson, Stockholm

Varför hindras inte omaskerade stockholmare från att smitta varandra i kollektivtrafiken medan fullt vaccinerade norrmän hindras från inresan till Sverige?

Wolfgang Jedliczka, Sundbyberg

Om man inte följer reglerna om covid-19 får man ingen straff, men om man kastar ett tuggummi på marken kan man få böter på upp till 800 kronor. Jag undrar om regeringen prioriterar rätt.

Mikko Heiskanen, pensionär, Lidingö

Enligt uppgift såg 3 649 000 tv-tittare ”Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul” på julafton. Varför gjorde de det? Nåja. I alla fall 870 000 färre än förra året och det kan bara bli bättre!

Stefan Hallin, Stockholm

Liberalernas ordförande Nyamko Sabuni och Moderaternas ordförande Ulf Kristersson, är verkligen slutförvaret av kärnbränsle en politisk påpucklar-fråga? Är den inte en vetenskaplig fråga? Sansa er! Utsätt inte kommande generationer för fara.

Kerstin Holmberg, Farsta

”Som man sår får man skörda”, säger ordspråket. Under decennier röstade en majoritet för jobbskatteavdrag och andra skattelättnader och satsningarna på barn och ungdom fick stryka på foten. Bland annat ansågs det för dyrt med fritidsgårdar och ungdomsgårdar. Hur mycket dyrare har resultaten blivit? 100–1 000 gånger dyrare? Plus all misär och olycka. Vi ska vara medvetna om vad vår röst innebär när vi väljer parti.

Per Demérus, före detta kriminalvårdspsykolog

Mycket finns att säga om Taube­dokumentären i Sveriges Television. Det är ett haveri och Evert Taube borde vara värd mer respekt. Han lär en gång ha sagt: ”Att höra andra sjunga mina visor är som att lämna bort barnen till fattigvården.” Ändå slapp han höra dessa sångförsök.

Svenolof Svenson, musikant emeritus, Åkersberga

