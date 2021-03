Insändare. Noterat av DN:s läsare den 30 mars 2021

Det är dags att förbereda en gradvis öppning av samhället. När vaccineringen successivt bryter sambandet mellan smittspridning å ena sidan och sjukdom och död å andra sidan kan inte smittspridningen enbart motivera fortsatta restriktioner. Vi stänger inte samhället för säsongsinfluensan eller för vanliga förkylningar. Studentfester, 50-års kalas och släktträffar är inte betydelselösa nöjen. Gemenskap är viktig för vårt välmående och bör inte inskränkas längre än nödvändigt.

Staffan Ericsson, Djursholm

Fallet med Kurt Svedros (DN den 27 mars) visar tydligt på Region Stockholms dolda prioriteringsprincip, baserad på New public management (”Är du lönsam, gamle man?”).

Bo Wahlström, årsrik medborgare, Uppsala

Region Stockholm har ”med berått mod” nedprioriterat vaccinering av äldre. Resultatet är en föga hedrande sistaplats i Sverige. Man har i stället valt en mycket generös vaccinering bland sjukvårdspersonal. Prioriteringsordningen är hemligstämplad.

Anders Lenander, Tyresö

Varför gör SVT Stockholm ett inslag om en ilsken kvinna som ondgör sig över att Sabbatsbergs sjukhus har börjat massvaccinera? Det är bra för hela befolkningen att vaccinet kommer ut till så många som möjligt så fort som möjligt. Vi kan inte hålla på och käbbla om att vissa får gå före i kön. Folkhälsomyndigheten har uppmanat oss att gå in på 1177 och söka information, och har man vaccin över måste det användas. Dessutom verkar systemet med tidsbokningar på vårdcentralen vara ineffektivt.

Agneta Kjellström, Huddinge

”Pandemin skall vi klara tillsammans, vi ska hjälpas åt.” Det blir tyvärr som vid städdagar i bostadsrättsföreningen och vid hastighetsbegränsningar. Lojalitet är tyvärr inte smittsamt. Det behövs fler ”fartkameror”.

Lars Ekerborn, Upplands Väsby

Ni som är negativa till vaccineringen borde propagera för denna. Då blir ju er risk att bli smittad lägre!

Tom Lindqvist, Stuvsta

2015 bytte Folkpartiet namn till Liberalerna. Många undrade då vad det var för skillnad som skulle manifesteras med namnbytet. Är det nu skillnaden mellan Folkpartiet och Liberalerna visas?

Jan Lundell, Uppsala

Nyamko Sabuni, vilken kvinna! Hon är det döende partiet Liberalernas sista hopp och den vettigaste partiledaren. Bort med sandlådetaktiken som bara gynnar SD! SD-ledaren Jimmie Åkesson blev genast orolig. Han har inte räknat med att behöva debattera med en liberal.

Anders Gustavsson, Stockholm

Liberalernas interna splittring har fört partiet fram till gränsen för att falla ur riksdagen. Länge tvekande framför denna avgrund får nog partiets beslut anses vara ett stort kliv framåt.

Staffan Lagergren, Stockholm

Att vara liberal är att vara kluven. Nu är det nära!

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Att V(PK) har sina rötter i kommunismen är tabu för både Socialdemokraterna och medier att nämna.

Olov Furberg, Järfälla

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anser att läkaren som hjälpt en svårt sjuk person att få somna in ska mista sin legitimation. Att få slippa svåra plågor var personens egen önskan. Samtidigt har vi under pandemiåret läst om coronasjuka förtvivlade äldre som önskat behandling, men i stället blivit ordinerade palliativ vård. Vad gör Ivo här? Hur många av dessa läkare har man under utredning?

Gunilla Mattsson, Sollentuna

Göran Lunds insändare (DN den 29 mars) om vad SD:s partisekreterare Richard Jomshof faktiskt säger och vad han egentligen menar är en skrattretande fullträff!

Börje Ståhl, Stockholm

Denna stora, ledande tidning borde se sig som ansvarig för ett korrekt bruk av svenska språket. Med andra ord – anställ ett antal korrekturläsare! Nuvarande språkbruk är en daglig och stundlig plåga. Journalisterna står på ”vingliga svenska språkben”

Benny Österström, Nymölla

