Insändare. Noterat av DN:s läsare den 4 februari 2021

Endast Pfizers och Modernas vaccin bör ges till personer som är 65 år eller äldre. Här räcker inte Astra Zenecas vaccin, som endast ger ett 60-procentigt skydd. Om åldersgruppen 65 år och äldre ska kunna få tillbaka sina liv och kunna röra sig ute i samhället som tidigare så behövs det två vacciner som garanterar ett skydd på cirka 95 procent som Pfizer och Modernas vaccin har. Vi som är 65+ har suttit hemma och väntat i snart ett år utan att kunna röra oss ute i samhället. Nu behövs krafttag och rätt prioriteringar med vaccineringen så att vi som är 65+ äntligen kan bli vaccinerade med de två bra vacciner som nu finns att tillgå. Sjukvårds- och omsorgspersonal under 50 år bör i stället kunna vaccineras med Astra Zenecas vaccin.

Janne Åberg, Hudiksvall

Vad är nyttan med vaccinationsintyg? Experterna har ju sagt att vaccin bara hindrar mottagaren själv från att bli sjuk av viruset, inte från att få det och smitta andra.

Bengt Edman, Täby

Svar till Björn Sveréus, pensionär, Vagnhärad (DN 3/2): Jag håller verkligen med dig om att man bör föra in gruppen 65-69 år till 70 plus-gruppen (prioritet 2-gruppen) vid covid-19 vaccinationen. Hela denna grupp ska självklart vaccineras med Pfizers eller Modernas vaccin som är mest effektiva. Dessutom bör hela denna grupp kunna boka sig samtidigt för vaccination.

Anna Åberg, Hudiksvall

När olika coronainsatser, däribland vaccinering, ska betalas säger bland annat socialministern att regeringen betalar. Det vore bättre att berätta att det är vi skattebetalare som står för notan. Fattigpensionärer, låginkomsttagare och så klart alla andra som betalar skatt. Eller tänker regeringsmedlemmar stå för notan?

Gunnel Ståbi, Lidingö

Läser att det ryska coronavaccinet Sputnik V kanske kommer att användas i Västeuropa. Man bör på goda grunder akta sig för det. Historien förskräcker. Vaccinet skulle kunna innehålla de tidigare använda gifterna novitjok eller polonium 210.

Svante Brandänge, pensionerad kemist, Stockholm

Varför ska Astra Zenecas vaccin, med så låg träffsäkerhet som 60 procent, över huvud taget användas?

Hans Ingelshed, Solna

Det gnölas över att en och annan gått före i vaccinkön, men det spelar mindre roll när det med dagens snigelfart kommer att ta över fyra år att vaccinera svenska folket. Och det bara med första dosen.

Hans Zetterström, Stockholm

Jag tycker det är gnälligt från äldre. Ja, det har varit begränsningar i snart ett år. Det är som bortglömt att det är av omsorg. Om oss och om vården.

Helen Permats, pensionär, Solna

Facket kräver riktlinjer. Regionerna utreder fusket. Förr fanns något som hette sunt förnuft, då man tog sitt ansvar och inte bara såg till egen vinning. Vart tog det vägen?

Sam Olzon, Sundbyberg

Håller fullständigt med Nils-Erik Olsson (DN 2/2). SVT:s svar visar att de saknar förståelse för problemet som beskrevs. Se bara på raden ”Att helt ta bort bakgrundsmusik skulle göra tv-upplevelsen sämre”! Man vill i stället ”skapa stämning och fördjupa tittarupplevelsen”. Det är således att skapa en upplevelse som är det primära syftet med alla program och inte de ämnen som tas upp. Det är naturligtvis också förklaringen till de hemska oljud som numera alltid inleder ”Rapport” och även läggs in så fort det är något kort och lokalt inslag som visats. Undrar om det finns någon tittare i detta land över 50 som gillar dessa oljud? Nej, allt detta görs för att SVT tror sig kunna locka fler yngre tittare till sina kanaler, som de då tror ska gilla detta.

Peter Sjunnefeldt, Tumba

Det börjar bli tjatigt med alla dessa trailers (smygreklam) som vi SVT-tittare dagligen utsätts för. Lägg denna tid på riktiga program i stället, exempelvis dokumentärer eller naturprogram.

Lasse Holm, pensionär, Uttran

Rubrik i DN den 1/2: ”Försvaret ändrar sig – järnvägen kan bli park”. Det handlar om en nedlagd och oanvänd järnvägssträcka på Södermalm som nu kan förvandlas till en park. Utmärkt så. Namnet på parken ska tydligen bli ”Stockholm Low line”, på förslag av stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C). Varför det? Jo, för New York har en park som heter ”High line” . Vad är det för logik? Se till att sätta ett svenskt namn på parken i stället! Ett förslag, i all enkelhet, är ”Järnbaneparken”. Men det är väl för tydligt. Och för svenskt.

Mats Danielsson, Liljeholmen

Ebba Busch (KD) kräver att få se alla psykologiska utredningar om Esbjörn, 81. Med alla underliga turer kring denna husaffär så känns det befogat att Esbjörn ställer samma krav på sin motpart.

Christer Lekander, Hammarby Sjöstad

Spotifys grundare Daniel Ek river ett hus från slutet av 1800-talet för att bygga nytt, ångrar sig sedan och låter tomten stå tom. Därefter köper han sig en egen halvö med tillhörande byggnader för runt 560 miljoner. Nu höjer Spotify priserna för medlemmar. Det kostar att bli ägare av ett eget näste.

Carola Liebe-Harkort, Sundbyberg

Det blev inget ishockey-VM i Belarus på grund av brist på mänskliga rättigheter. Det samma måste gälla för vinter-OS i Peking så länge Kina förtrycker sina minoriteter.

Jan Jansen, Vallsta

Vad vill politikerna helst ha: Ett mångkulturellt samhälle eller ett mångkriminellt samhälle?

Anders Nord, Enebyberg

För ett år sedan föreslog Volvo att 25 miljarder kronor skulle delas ut till aktieägarna. Sedan slog covid-19 till och osäkerheten bredde ut sig. Volvo permitterade och fick en miljard i statligt stöd. Kritiken mot att samtidigt dela ut pengar var massiv och bolaget ställde in utdelningen. I år blir det inget statligt stöd och Volvo återupptar utdelningen. Pengar som bland annat går till våra pensioner via pensionsfonder och till forskningsstiftelser. En del hamnar hos privatpersoner och beskattas med 30 procent vilket går till statskassan. Likafullt drar indignationsjournalistiken igång igen, som om inte fjolårets inställda utdelning ägt rum.

Per Eriksson, Falkenberg

Den enklaste klokheten är den som kommer efter.

Carina Söderström, konstnär, Sundbyberg

Håller med Samuel Guron och Filip Patriksson (DN 3/2) om sjukvårdspolitikens systemfel. Det är dags att fokusera på god vård och samhällsnytta i stället för att skapa nya marknader för företag. Privatisering är inte lika med adekvat vård för alla och maximerande av samhällsnyttan - regionernas egentliga uppdrag. Tyvärr överskuggas detta av ideologiska och affärsmässiga intressen. Låt oss visa var vi står i nästa val!

Fredrik Svensson, Rotebro

Avskeda dem som inte har i äldrevården att göra!

Sven-Olof Ericsson, Enskede

När Navalnyj överlevt den tömda giftbägaren och åter är vaken,

pekar den förgiftade samhällskritikern på att kejsaren är naken.

Så fort de spektakulära bilderna visades av Putins kejserliga slott,

drabbades Navalnyj av en Kafkaprocess och åkte in som ett skott.

Visst är frihet det bästa ting, som Putin golvat med en judosving?

Claes Thulin, Ljungsbro

Dagens bildinsändare: Rolf Pettersson, Stockholm, om normkritik på Konstfack.

