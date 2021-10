Insändare. Noterat av DN:s läsare den 4 oktober 2021

Konstnären Lars Vilks död, samhällets offer av två människoliv för hans skull och hans tidigare konstprotester framstår som ett antikt ödesdrama. Och debatten måste påbörjas om konstens villkor i en sekulärt inriktad demokrati som oreflekterat ansvarat för att ta emot en stor mängd människor med en helt väsensskild uppfattning om religionens betydelse och okränkbarhet i deras liv.

Ulf Thunberg, pensionär

”On the street where you live”. Tonerna livar upp alla jazzälskande som tagit plats i Folkans nya hemvist. De glada minerna visar att livet har återvänt till oss som ånyo kan njuta av Jazziorernas repetitioner.

Ann-Catrin Malmlöf, Saltsjö-Boo

1842 startade folkskolan för att förbättra utbildningen. 180 år senare är utbildning sekundärt och det viktigaste är hur skolledningarna hanterar ekonomin.

Olov Furberg, Järfälla

Svar till Lena Granstrand Karlsson (30/9): Om en gångtrafikant delar utrymmet med fordon har vi, så långt tillbaka som jag kan minnas, gått på motsatt sida. När vi hade vänstertrafik gick vi på den högra sidan och nu, naturligtvis, på den vänstra.

Anne-Marie Alnebo, Järfälla

Kulturminister Amanda Lind (MP) förekommer nästan dagligen på bild i olika medier, och varje gång i en ny – och av allt att döma dyrbar – klädsel. Men hon företräder ju ett parti som ­förespråkar långlivade klädval och gärna second hand. Hur går det ihop? Mitt svar är: ”Inte alls”.

Lena Andersson, pensionär

År 1960 var vi 3 miljarder människor och nu är vi 7,7 miljarder. Om varje människa ger ett klimatavtryck med avseende på koldioxid, kommer då vår befolkningsökning att tillintetgöra alla försök att stoppa en negativ klimatutveckling? Kommer människans dominans och förökning att förgöra vår jord? Om några år är vi 9-10 miljarder på jorden och vi kommer att söka platser där vi kan överleva. För att komma tillbaka till 1960-års nivå måste vi satsa på att nå cirka en tredjedel av de klimatavtryck som varje människa har i dag. Detta måste göras i alla länder. Blir det pandemier och preventivmedel som kommer att rädda vår överlevnad?

Karl Sahlman

Det finns få exempel, om överhuvudtaget något, där man kan hyra en produkt som ligger slängd någonstans och sedan efter avslutad användning slänga den någon annanstans och därmed avsluta hyran. Företagen som hyr ut elsparkcyklar skulle vara tvingade att ha en plats dit man kan gå och hyra sin elsparkcykel och där man också kan lämna tillbaka den, alternativt ställa ut särskilda parkeringsställ där man kan logga in och hyra en elsparkcykel. Efter avslutad hyrtid skall elsparkcykeln ställas tillbaka i ett parkeringsställ som registrerar att hyran avslutats och att den lämnats tillbaka på avsedd plats. Den som inte följer det villkoret skulle inte kunna avsluta sin hyra utan drabbas av kännbara böter. Detta är naturligtvis ingen lösning som hyrföretagen uppskattar men då hamnar ansvaret och kraven på rätt instans.

Lasse Naeslund, Kungsängen

