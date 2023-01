Insändare. Noterat av DN:s läsare den 5 januari

Jag vill ge kungen en stor skämskudde! Hur tror han det känns för hans fina dotter, vår kronprinsessa Victoria, när han genom sitt uttalande om tronföljdsordningen menar att hon inte borde bli den som ärver tronen? Han bör offentligt be sin dotter om ursäkt för fadäsen. Fy på sig, pappa kungen!

Monica Warneby

Hellre en enfaldig monark som statsöverhuvud än att riskera att landet representeras av SD-politiker som Björn Söder eller Richard Jomshof. Från att principiellt varit för monarkins avskaffande har den politiska verkligheten fått mig att inse att alternativen kan vara oändligt mycket sämre. Hellre något mindre bra än något riktigt dåligt!

Ingmar Näslund, Örebro

Enligt en artikel i DN (5/1) beräknas ett genomsnittligt villahus­håll i elområde 4 få en elräkning för december, inklusive skatter, moms och nät­avgift, på nästan 9 800 kronor. För ett likvärdigt hushåll i elområde 1 och 2, norra Sverige, beräknas elräkningarna landa på runt 8 000 kronor. Det skulle vara intressant att få veta hur regeringen tänkt när man beslutat att ge ena halvan av Sverige elprisstöd och den andra halvan ingenting.

Pererik Holmbom, Upplands Väsby

Vattenfalls vd Anna Borg har en månadslön på 1,3 miljoner kronor. Och eftersom hon inte förväntas kunna spara till pensionen har hon en extrainkomst för det ändamålet med 4,7 miljoner kronor per år. Man skulle önska hon förtjänade det!

Em Nilsson, Haninge

Nu ska ansvaret läggas på hushållen att bidra till biobränsle genom att sortera matavfall även i Stockholms stad. I min vildaste fantasi begriper jag inte varför vi då samtidigt ska få dyrare driv­medel. Matematiken i denna uppgörelse gör mig förvirrad! Varför ska vi bidra till högre kostnader? Rätta mig gärna om jag missuppfattat denna hokus pokus-magi ...

Margareta Wahlberg, Stockholm

Helt oemotsagd får Leif GW Persson sitta i TV4:s ”Nyhetsmorgon” (3/1) och orera över vad han tycker ärv en inkompetent högsta polisledning. Det låter som att det är den som är orsak till det eskalerande våldet, sprängningar och skjutningarna. Det vore intressant med replik från exempelvis Max Åkerwall, kommenderingschef på Stockholmspolisen, som var med i SVT:s nyheter den 2/1 – mycket duktig och trovärdig. Svagt av TV4:s programledare att inte bemöta Leif GW:s agg. Det är inte första gången han attackerar polisledningen.

Katarina Alsén, pensionär, Nacka

Med stort intresse har jag följt Hanne Kjöllers initierade artiklar på DN:s ledarsida om tillståndet inom vår sjukvård. En undran uppstår dock: Var håller vår välutbildade läkarkår hus? Det borde ju ligga i såväl deras som patienternas intresse att organisera arbets­miljö och vård på effektivast möjliga sätt. Vad hindrar en så stark påtryckargrupp att agera? Löner, politik, status?

Peter Pien, Gustavsberg

Svar till Karin Eklund (Noterat den 4 januari): Jag har tänkt precis som du. Det finns många kvinnor och unga flickor som misshandlas fysiskt, psykiskt, våldtas och mördas av sin manliga partner, ofta in sitt hem – en plats där vi ska vara trygga. Dit vi ska söka oss för att känna oss just säkra. Dessa kvinnor är inte med i några kriminella gäng. De har inte gjort sig skyldiga till något annat än att de är av kvinnligt kön. En del flickor mördas av sina föräldrar. Under mina många år som psykoterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin mötte jag inte bara skadade kvinnor, utan barn som bevittnat när misshandeln skett och mamman mördas. Dessa ofta små barn är skadade för livet. Nu ges stort utrymme i tidningar, radio och tv för dessa skjutande gängkriminella. De vill synas. De får status för sina handlingar. Sluta åtminstone att hjälpa till med gratis reklam!

Solweig Johansson, Karlstad

Det är fel att som Leif GW Persson relativisera och ironisera kriminaliteten och gängbrotten. Det är nämligen precis så de upplever det svenska samhället – som att de känner att de kan göra vad som helst, för det relativiseras bara i slutändan. På sin höjd börjar någon att tala om utanförskap, och då blir ju det svenska samhället självt orsaken och inte de kriminella. Man skjuter inte varandra för att man känner sig utanför eller för att man har tråkigt för att det inte finns fritidsgårdar. Det här är något helt annat. I årtionden har rappen fått florera med samhälls- och svenskkritiska budskap och det svenska samhället har varken förstått eller tagit det på allvar. Så sant säger ju GW att de leker med samhället och polisen. Det är mycket allvarligt och bör verkligen inte relativiseras som någon sorts pojkstreck. Politikerna har det största ansvaret för situationen. Men vart tog vår nye statsminister vägen, han som skulle komma till rätta med gängkriminaliteten? Ulf Kristersson (M) lyser med sin frånvaro.

Birgitta Carlsson, Stockholm

