Insändare. Noterat av DN:s läsare den 5 maj 2021

Jag blev återigen nekat vaccinering med Pfizer. Man erbjuder mig endast vaccinering med Astra Zeneca. Jag måste ta mediciner som ökar blödningsrisker. Jag är livrädd för komplikationer med Astra Zeneca vaccin. Är det lagligt att vägra vaccinera mig, som tillhör riskgrupperna? Är 79 år.

Marie Jelinek, Solna

Ni som inte vill ta Astra Zeneca vaccin mot covid-19, använder ni till exempel Alvedon? Störningar i blodets koalugation är 1 av 10 000 vid användning av Alvedon och 1 av 100 000 för Astra Zeneca.

Agneta Jonsson, Järfälla

För en kort tid sedan började ett rykte sprida sig i Turkiet om de ”hemska” biverkningarna av Pfizer-Biotechvaccinet. ”Tusentals dog av hjärtmuskelinflammation” enligt dessa rykten som gick som en löpeld med hjälp av sociala- och traditionella medier. Alla var plötsligt experter i ämnet och människor vägrade att vaccinera sig. Vips, fixade regeringen ett miljardkontrakt om ryska Sputnik, lagom till de senaste opinionsmätningarna. Tillfälligheter? Påminner det inte lite om det svenska mediedrevet kring Astra Zeneca?

Nahide Hermansson, Skellefteå

Ivo:s knivskarpa kritik den 24 november 2020, utan vit skjorta och slips, accepterades aldrig av de arroganta och välklädda männen. En naken man är en naken man.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Åker för att vaccinera mig på Kistamässan i Stockholm. Jag är sent ute och tar mässans stora parkering alldeles intill. Eftersom jag inte har mobilen med parkeringsapp med mig, letar jag upp en parkeringsautomat. Den blinkar rött och det står ”Ur funktion”. Ser ingen annan automat i närheten och hoppas då att ingen lappar bilen. Jag får snabbt en spruta och sitter bara tio minuter efteråt, för att känna efter biverkningar. Jag ilar tillbaka. Sammanlagt 18 minuter var jag borta. Självklart har parkeringsbolaget Hojab varit där och lappat mig på 900 kronor. Tack, du nedrige! Jag tittar efter parkeringsvakten, men ser ingen. Sedan visar det sig att han sitter i en bil och kollar alla som kommer in och parkerar. Skriver snabbt ut lappen, sätter på rutan och skyndar tillbaka till bilen för att vänta in nästa vaccinerare som inte kan betala på grund av trasig parkeringsautomat. De täcker upp den stora parkeringen med tre bilar! De är som rovdjur som lurpassar varsin hage. Tack, Hojab! Ni gjorde min dag. Vilka blodiglar!

Ola Paulsen, Bromsten

När jag var barn på 50-talet fanns det bilder i serietidningar, i böcker och filmer för barn, som visade utstyrda, glada dansande ”vildar” i Afrika och annorstädes, utstötande glädjetjut. Vi kunde inte ordet ”primitiva”, men vi tydde bilderna så, att dessa människor var oss underlägsna. Den människosynen trodde jag var försvunnen sedan många decennier. Nu råkade jag se en reklamfilm som flimrade förbi i TV4. Den förmedlar samma människosyn jag såg i serietidningarna som barn. Här är det glada, dansande gamlingar, utstyrda i tofflor och mysbyxor. Och det är svenska myndigheter, bland andra Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som förmedlar detta förakt.

Eva Armini, Göteborg, Grundare av Donnergymnasiet AB

Bra rutit, Björn Ulveaus, om Folkhälsomyndighetens reklamfilm om vaccineringen!

Agneta Winkler, 80-plussare, Stockholm

Bank-id för att boka vaccinering? Hur kan bankväsendet ha något med svensk hälsovård att göra?

Bengt Edman, Täby

Det vi kallar valfrihet har ätit sig så djupt in i människors psyken att vissa nu anser sig ha samma rätt att välja vaccin som när man väljer mellan olika kaffe­sorter i butiken.

Börje Ståhl, Stockholm

I Danmark (enligt DR TV-Avisen den 4 maj) sades det att det inte är en acceptabel biverkan att man kan dö av Astra Zenca eller Janssens vaccin. I Sverige tycker man dessvärre det.

Johan Gadenius, Sollentuna

Nu när vaccineringen kommit igång för 60-plussare bokas dubbelt så många resor till värmen. Få tycks ha förstått hur mycket semesterflygandet släpper ut. Om de som längtat så oerhört till värmen och solen så att de inte kan motstå, flytta då permanent till värmen så blir det inte en massa flygande! Värmen kommer på grund av klimatförändringar att komma så mycket att det kommer att bli för mycket av den. Snart kommer säkert igen en allt för varm sommar troligen med bränder. Jag tycker det borde räcka med den värmen.

Ulrika Fjelner, Sollentuna

Folkhälsomyndigheten och därmed regeringen vidtog inga åtgärder för att stoppa den tredje vågen och bedömer att nuvarande åtgärder för att begränsa smittan är tillräckliga. Tillräckliga för vadå? Sverige ligger i Europatopp vad gäller nya smittade, med fulla intensivvårdsavdelningar och utarbetad personal. Många patienter dör och tusentals får långvariga men. Det verkar som detta blivit ett normaltillstånd. Inte ens oppositionen eller DN:s ledarsidor verkar protestera längre. Hur kunde det bli så här? I stället för att diskutera vad som kan öppnas upp borde vi med all kraft se till att först slå ner den smitta vi har här och nu och då räcker uppenbarligen inte frivillighet.

Staffan Lindahl, Järfälla

Kalle Conneryd Lundgren har varit operativ direktör på Karolinska universitetssjukhuset, en skattefinansierad verksamhet. Han slutar nu med en fallskärm på 4,1 miljoner kronor, två årslöner. Motiv: Han får i den perioden inte jobba med liknande arbetsuppgifter för svenska vårdgivare. Är det verkligen rimligt att han inte får ställa sina kunskaper och erfarenheter därifrån till annan skattefinansierad verksamhets förfogande under två år? Jag, medborgare i Stockholm, är en av ägarna av Karolinska. Jag är också medägare i annan skattefinansierad verksamhet. Mitt ägarintresse är definitivt att alla relevanta kunskaper och erfarenheter kan flyta fritt mellan dessa olika verksamheter, och inte att utbytet ska begränsas för att enskilda sjukhus ska kunna profilera sig!

Ewa Ekstrand, Stockholm

Är det dags för ytterligare två partier att göra upp med sitt förflutna? KD med kristendomen och L med liberalismen?

Lars Forsgren, Sollentuna

Skulle jag stå öga mot öga i debatt med Annie Lööf och mötas av hennes överlägsna översittarflin, skulle jag explodera.

L Sören Eriksson, Kungsängen

Varför är alla i medier så upprörda över att SD släppt efter på sina krav för att kunna bilda grupp med de andra icke-socialistiska partierna? Jag tycker det är mer upprörande att S gett efter för MP.

Karl-Otto Hultström, Norsborg

Nu förstår jag varför de flesta mordanklagade överklagar sitt straff till hovrätten. Många får sänkt straff eller går fria. Det är något fel i rättsväsendets Sverige. Otäckt!

Gunilla Jansson, Nacka

Att angripa klimatkriserna är nog trots allt lättare än att ersätta dem med diktatur och världsregering ...

Peter Pettersson, Hellvi

IS-kvinnorna i syrisk fångenskap är svenska medborgare och ska enligt internationell lag –om de begått brott – rannsakas och dömas i Sverige. Deras barn är också svenska medborgare och har garanterat inte begått något brott. De politiker och tjänstemän som vill förvägra dem återvändo från tortyren i de helvetiska fånglägren får häxan Pomperipossa att framstå som en ganska hygglig häxa.

Peter Tornborg, Åmål

I tisdagens Noterat (den 4 maj) skriver Peter Pettersson att ”endast 77 procent av republikanerna tror att Trump vann valet”. Vad menar han? Att det borde vara ännu fler som fortfarande misstror valet? Dessutom tror faktiskt 87 procent (år 2014) av amerikaner, som också är republikaner, på Gud. Eller vad är insändarskribenten ute efter?

Johan Gadenius, Sollentuna

”Hastigheterna i tätort behöver sänkas till 30 km/tim”, skriver Marie Nordén, NTF, på DN Debatt den 5 maj. Håller man inte hastighetsbegränsningen 40, så lär man knappast hålla 30 heller. Vi behöver inte nya skyltar, men vi behöver ingripa mot dem som bryter mot de regler och bestämmelser som gäller. Ofta ser man fortfarande bilister med mobilen i hand när de kör, trots att det är förbjudet. Det är också för mig helt obegripligt hur mest yngre personer kliver rakt ut i gatan utan att se sig för. Visst! Övriga trafikanter ska stanna, men som oskyddad fotgängare bör man väl ändå själv förvissa sig om att man någorlunda säkert kan korsa en gata.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Tänk att det gick att göra en dokumentär i SVT utan störande bakgrundsljud! Fantastiskt fint gjort av Jens Lind om Sven Tumba. En stor eloge och tack för det.

Mats Löjdahl

Storasyster Yvette

Du är äldre och längre med optimism som fläkten

Jag är kortare och fundersam inom mallen släkten

Du fick sorg över ditt enda barn och skrek nej

Jag gav mitt tredje barn en bit av mej

Du hittade ljuset till slut

Jag donerade en njure till slut

Ditt barn fick inte cancern överleva

Mitt barn fick ett nytt organ uppleva

Vår syskonerfarenhet kan ingen ta ifrån

Allt annat blir till ett stort hån

Lillasyster Yvonne Malmgren, Nybro

Jag vill komplettera Lotta Stegmars bildinsändare (den 4 maj) om ”Stoppa tillbaka Fimpen”:

För en tid sedan fanns en annan bra insändare om fimpar, som föreslog pant på fimpar (insändare i DN den 22 augusti 2019). Dessa båda är bland det bästa jag har läst på väldigt länge!

Bibbi Holm, Rinkeby

Dagens bildinsändare: Jan Johansson, Karlskrona, om att se Pisa-undersökningen från olika håll.

Vill du också skicka in ett bidrag under vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.