Insändare. Noterat av DN:s läsare den 5 september

Fatta! Vi vill inte ha lägre skatt. Behåll de där hundringarna och ge till kulturen, vården, omsorgen, skolan, ja vårt gemensamma. Så blir vi alla lite gladare!

Brittmarie Engdahl, Norrköping

Kristerssonregeringen har nu snart suttit vid makten i ett år, under vilken tid Naturhistoriska museet förfallit till vad som närmast beskrivs som en ruin till följd av Kristerssonregeringens nedmontering av kulturen. Snabbt jobbat, får man säga.

Lasse Gustavsson, Spånga

Evolvering: Folkhemmet har blivit en bostadsrättsförening och knallpulverpistolerna ett automat­vapen.

Peter Pettersson, Hellvi



Nu har min födelsestad åter blivit rikskänd. Då inte på grund av fotbollssparkeri, utan riktigt negativt på grund av ett politiskt styre som är en ren olycka, för att inte säga katastrof. Jag skäms å deras vägnar. Så ynkligt och obegåvat! Norrköping har alltid erkänts för att under lång tid byggts upp till en kulturstad av stora mått. En stad där värdet av en mångsidig kultur vägt upp den gamla arbetarstadens fattigdom till tillgänglighet och den rikedom all kultur är. Vi ska som kommuninnevånare gå igenom ett ekonomiskt stålbad, påstår moderata kommunalrådet Sophia Jarl angående en kommunal budget på 10 miljarder kronor – som om det inte skulle finnas andra saker att spara in på än kulturen! Ja, inte blir man imponerad av den ekonomiska förmågan eller kreativiteten. Detta bristfälliga synsätt gäller snart hela riket och inte minst Stockholm där skattemedel bollas som statliga interndebiteringar och där Statens fastighetsverk till exempel debiterar kulturinstitutionerna ohemula hyror. Nog det finns skäl att slå sig för pannan och vara orolig för den så kallade utvecklingen.

Per Wallberg, Norrköping

Balans mellan foder och antal djur. Så motiverar skogsbolag ökad jakt på en krympande älgstam. Hur vore det om bolagen bidrog till balansen med att låta bli hyggesplöjning som tar bort all undervegetation som blåbärsris som annars vore foder för älgen? Bolagen visar en kall mentalitet och hänsynslöshet som om människan är den enda varelse som har rätt att leva på jorden. Vi är den mest invasiva arten som tränger ut och utrotar andra arter. Med vilken rätt?

Elisabet Näsman, Uppsala

Heder åt de personer som försöker stoppa Salwan Momika och andra koranbrännare! De kommer säkert att bli åtalade, medan de som orsakat den ohållbara situation som vi nu befinner oss i nöjda smiter undan alla konsekvenser detta har fört med sig och planerar för nästa koranbränning – allt medan vår förvirrade och handlingsförlamade regering inte kommer någon vart. Det finns många olika regler som skulle kunna appliceras på detta ”fenomen”, utan att strida mot yttrandefriheten. Yttrandefriheten har också skyldigheter att hålla sig till. Det är pinsamt att Sverige inte har förmått hantera detta!

Bert Fahlstedt, Tyresö

Tv-kocken Tareq Taylor fick lov att använda hårnät när han hjälpte till i ett restaurangkök i en sydstat. Det borde alla som lagar mat i tv ha, när de nu vägrar bära kockmössa!

Staffan Sundin, Stockholm

