Insändare. Noterat av DN:s läsare den 6 april 2022

Tänker på Ukraina. Ryssland har begått så många krigsförbrytelser. Är inte problemet nu att de gått så långt att de kanske inte har något att förlora längre? Därför ser jag det som enda möjligheten för väst att konfrontera dem. Militärt blir ryssarna totalt underlägsna. Varför tvekar väst att ingripa? Hur fega får vi vara ?

Anders Broman, Västra Frölunda

Regeringens entledigande av länsrådet i Norrbotten Johan Antti är både ett demokrati- och rättsstatsproblem. Länsstyrelsens uppgift är att göra bedömningar utifrån gällande lagstiftning – inte att tillgodose Karl Petter Thorwaldssons våta drömmar om gruvor. Entledigandet är ministerstyre med uppenbar avsikt som vi inte får tillåta eftersom det innebär ett förfall av rättsstatens principer.

Fredrik Svensson, Rotebro

Jag betraktar det som ett svek från varje politiker som inte sätter klimatet högst på agendan. Naturligtvis ska vi åtgärda problemen i sjukvården och även vad gäller kriminalitet. Dock kan det inte ske på bekostnad av att mina barnbarn inte har någon jord att trampa på. Nummer 1 naturligtvis klimatet! Att fatta beslut om att ansöka om medlemskap i Nato är en futilitet i sammanhanget och ska absolut inte tas i ett tillstånd av affekt.

Tommy Malmsten, Mjölby

Det borde bli olagligt för folk som arbetar med lövblåsare att använda sig av öronskydd. Låt dem dela upplevelsen med oss.

Per Nicklasson, Järfälla

Stor skam över företaget Samblas reklam där gamla lån jämförs med äldre människor som tydligen också ska bort. Trots hård kritik på Facebook bryr de sig inte. Ansvariga på tv-kanalerna borde stoppa den genast.

Bengt Klingvall, Stockholm

Privata vårdgivare som Kry kan ge vård av mag­ont och andra åkommor via telefon och få ersättning av Region Stockholm. Privata psyko­terapeuter anses dock inte kunna ge patienter samtalsterapi via telefon och får ingen ersättning för arbetet som bedrevs smittsäkert under pandemin. Var finns logiken?

Marianne Janning, Täby

Om vi 70-plussare ska få börja vaccinera oss med dos 4 den 11 april borde man rimligen kunna boka tid minst veckan innan!!! Inte samma dag som det öppnar för oss. Jag har aldrig varit med om en så dålig organisation av detta. Vem är ansvarig och varför finns det inget tjänstemannaansvar? Hade detta skett inom det privata näringslivet hade alla fått gå – utan avgångsvederlag!

Cicci Ramstedt, pensionär, Stockholm

Jaha, då var det dags igen då med de nya påkostade cyklarna! Tråkigt att elcyklarna endast nyttjas av vissa unga och rörliga och inte till alla stockholmare som trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) så vackert påstår. Vi väntar också på den säkerligen kommande stöldvågen som kommer som ett brev på posten. Ser inte så kul ut med stigande elkostnader. Man blir så trött ...

Eva Norén, pensionär, Stockholm

Jag blir upprörd och förvånad hur man i en nyhetssändning från SVT ger så stort utrymme till klimatfrågan – när halva världen står i brand och folk dödas besinningslöst i Ukraina. Det känns som att man inte förstår vad som pågår och att krig verkligen är ett enormt klimathot. Redaktörer på oberoende SVT är inga övermänniskor men man förväntar sig att balansen mellan det krig som pågår och klimatpåverkan globalt skulle skildras – eller är det bara jobbet att fylla sändningstid som gäller?

Väldigt förvånad och frustrerad tittare/lyssnare

Leif Löf, Tyresö

Sven Melander var folkkär och en glädjespridare av största rang. Hans insatser för att locka fram skratt, igen­känning och glädje var unik och träffsäker. Vi borde visa vår uppskattning och respekt genom att uppkalla en gata i Stockholm i hans namn. Jag föreslår att den ska heta Sven Melanders väg och gå mellan Dramaten och Sveriges Radio.

Bernt Jakobson, Stockholm

Instämmer helt i Urban de Verdiers insändare. Hans exempel visar hur illa det kan gå.

Anne-Marie Alnebo, Järfälla

Angående de och dem i skriftspråk: Ett vedertaget tips i detta sammanhang är att ta hjälp av engelska språket. När de används i en mening ska det kunna översättas med they. När dem används ska det kunna översättas med them.

Det vill säga:

they = de

them = dem

Lena Lindström, Järfälla

Hans Sandqvists bildinsändare och text (Noterat den 5 april) är beklämmande att se. Ska det vara humor, tro? Märkligt om redaktionen inte funderade över vad de som verkligen varit utsatta för ett rån tycker om jämförelsen. Att tecknaren inte gjort det framgår med all tydlighet.

Birgitta Nidefelt, pensionerad specialpedagog, Nyköping

Hans Sandqvist (Noterat den 5 april) liknar höga bränslepriser vid ett rån. Det är minst sagt en mycket tveksam liknelse, dessutom helt galen juridiskt. Ingen tvingar oss att tanka fossila drivmedel, utan det är upp till våra egna val och prioriteringar.

Anders Olofsson, Södertälje

