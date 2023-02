Insändare. Noterat av DN:s läsare den 6 februari

Nu förbereds en lag mot för­olämpningar mot offentlighets­anställda som poliser och social­sekreterare. Det ska ske genom tre tillägg till en pågående utredning. Eftersom även jurister har svårt att bedöma om en händelse hör till yttrandefriheten eller hets mot folkgrupp bör någon klok människa försöka få till högst två lagar av detta.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Fram till 1949 hade Sverige en lag mot hädelse som då formulerades om till en lag om trosfrid och kom då att omfatta även andra religioner. 1970 upphävdes den med nya bestämmelser för straff för hets mot folkgrupp. Sverige är sedan länge i hög grad sekulariserat, vilket inte alls är fallet i exempelvis muslimska länder. Det bör man ha respekt för. Hela världen utvecklas inte i samma takt som Sverige. Kultur och lagstiftning skiljer sig åt. Vår tryck- och yttrandefrihet har dessutom begränsningar: vi får inte hota eller kränka någon och inte hetsa mot folkgrupp.

Björn Wahrby, Norrköping

Koranbränningen har gett upphov till många reaktioner både här hemma och i utlandet. Det talas om att inskränka rättigheten i yttrandefrihet eller att inte göra det. Det är Polismyndigheten i området där tillståndet för en ”yttring” ska ske, som avgör om det ska ges tillstånd eller inte. Den har även rätt att ge begränsningar, till exempel anvisa annan plats eller ändra tidpunkt. Hur smart hade det inte varit om polismyndigheten i Palludan-fallet gett tillstånd till koranbränning på annan plats än vid turkiska ambassaden, till exempel någonstans där ingen sett, hört eller kunde uppmärksamma. Kanske hade detta då förbigåtts med den tystnad det egentligen är värt?

Anna Enander, Sundsvall

Niklas Rådström reser i ett debattinlägg på DN Kultur frågan om Rasmus Paludans bokbål ska ges officiellt tillstånd och polisskydd. Vilket är alternativet utan ett förbud mot koranbränning som Rådström inte vill ha? Vilda gatuslagsmål som i Berlin före 1933? Den diskussion om yttrandefrihetens gränser Rådström efterlyser pågår dagligen och stundligen, inte minst på dn.se/insandare.

Anders Nordlund, Uppsala

Svar till Lars Grönwall (Noterat den 3 februari): Kan vi inte bara göra det brottsligt för omvärlden att tycka att svenskar är hemska? Borde kanske bestraffas med böter eller fängelse?

Per Nicklasson, Järfälla

En 15-åring går maskerad in på en restaurang och skjuter en annan 15-åring till döds. 15-åringar, barn! Vad är det för samhälle vi skapat? Vad har hänt i Sverige och varför? Jag hör inte dessa frågor från varken ledande politiker, opinionsbildare eller medier. Vem orkar bry sig längre? Vad säger vi vanliga medborgare och inte minst våra ungdomar som ska ta hand om detta samhälle? Jo, visst bryr vi oss. Vi tittar på tv-nyheterna och förfärar oss. Detta är ju hemskt, men nu kommer ju ”På spåret” och snart Mello.

Lennart Nellhard, Åkersberga

Jag håller med både Sussi Nilsson (Noterat den 30 januari) och barnläkaren Johnny Ludvigsson om att ytterst ansvariga för de kriminella barnen är självklart föräldrarna. När föräldrar sviker sitt vuxenansvar kränker man faktiskt sina barn. Att lärare mordhotas och blir av med jobbet när de sätter gränser för bråkstakar är absurt. Vad har lärare för befogenhet att sätta gränser? Inte många. Om de ens vågar sätta gränser på sin arbetsplats? Att uppmanas använda sig av ”lågaffektivt bemötande” tror jag inte är rätt recept. Vad har alla klasskamrater som tvingas leva sina skoldagar i rädsla , kaos och hot att sätta emot när inte vuxna på skolan klarar av dem? De har rätt till en bra och trygg skolgång! Tack, Lisa Magnusson, för ledarartikeln med information om var och hur ”lågaffektivt bemötande” uppkom. Jag håller också med någon som uttalade sig om att det självklart inte går att ” ha koll” på fem, sex, sju barn. Jag tror det var en polis som satte ord på den sanningen. Jag blev ändå lite lättad när jag läste om Världens mammor i Skäggetorp som faktiskt uttalar klart och tydligt : ”Hur ska våra barn och ungdomar lära sig vad som är rätt och fel om vi, mammor, inte finns där och går ut på gator och torg?” Hoppas att även barnens pappor inser detta snarast!

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Varför biter sig regeringen så envist fast i kärnkraft? Vad är haken? Alla vet ju att vi måste ha mycket mer el långt innan nya kärnkraftverk kan vara driftsatta. Varför reagerar inte ens industrin? Har friskolelobbyn skolats om till kärnkraft? Finns dolda kopplingar?

Sören Hemmingson, Vendelsö

Jag läste med bestörtning i DN om Kristineberg i Lycksele kommun. De 127 invånarna driver all service själv och gör tappra försök att inte dö ut som samhälle, fast de har Bolidens gruva som ”jättestor arbetsplats”. Nu drabbas byn av chockhöga elräkningar som hotar all verksamhet. Förr var det vanligt att storindustrin bidrog till det civila samhället med alltifrån skolor, parker och fritidsaktiviteter. Nu verkar det som om stor­industrin enbart tänker på sina vinster. Att betala byns elräkningar vore en spott i havet för ett stort bolag som Boliden. Kom igen, Boliden!

Felicity Roos

Min bästa Putin! Kännetecknet för en civiliserad människa är hans vilja att ompröva sina mest omhuldade övertygelser.

Frank Larsson

Hur många meter är tre skolbussar? Visserligen har USA inte anammat metersystemet, utan håller sig till tum, fot och yard, men att måttenheten för kinesiska spionballonger skulle vara ”skolbussar” är lite förvånande.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Får jag be om största möjliga tystnad

nu ska cirkushästarna

Kristersson, Busch och Persson uppträda

under ledning av cirkusägaren Åkesson

Donald Monvall, Hässelby

I fredagens ”På spåret” fick Johan Unge frågan om han kände till någon halvledare. Han svarade Kristersson.

Erland Janzon, Göteborg

Hur kan ordet för den kvinnliga köns­delen användas som skymf och förolämpning – när nästan alla passerar den porten till livet?

Marita Riese

SVT ska genomföra besparingar. Varför inte börja med Melodifestivalen? Flera timmar innan programmet sänds får vi genom olika massmedier, däribland DN, ta del av omdömen om de tävlande artisterna. Det påverkar givetvis röstningen. Lägg ner programmet i dess nuvarande form och återkom när alla artister får möjlighet att tävla på lika villkor!

Roger Lundberg, Falköping

Melodifestivalappen utesluter ”hjärtröstning” för personer som är äldre än 75 år. Det är en stor grupp äldre som kunnat följa programmet under en livstid. Tror SVT att personer mellan 75-105 år inte är kapabla att lyssna och ha åsikt om de melodier som framförs? Anita Jönsson, Stockholm

Christer Björkman, kom tillbaka - snälla!

Carl Johan Cederholm

SVT-programmet ”Min sanning” är bättre när det åter produceras i Stockholm – mer genomtänkta frågor och snyggare producerat.

Lennart Oinas, Boden

Tittar på ”Helgmålsringning” i SVT. Vem talar om inte Stefan Löfvens fru Ulla. Fin kyrka, varför fick inte prästen prata i stället för en kvinna som är gift med före detta statsministern?

Bengt Klingvall, Stockholm

Den seriösa och faktabaserade samhällsdebatten som förs på sociala medier försvinner i princip i den stund där anonyma konton får komma in. Det var därför glädjande att DN hade ett kommentarsfält via Ifrågasatt, där inloggning för att komma in och kommentera artiklar kunde ske via bank-id. Själv såg jag via den kanalen en möjlighet att vara med i en debatt där de flesta inläggen var balanserade och inte skräniga eller rena personliga påhopp.

Nu möts vi DN-läsare plötsligt av notisen längst ner att kommentarsfältet stänger. En kort förklaring följer att: ”Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis.”

När jag googlar på frågan hittar jag ett svar på en insändare där DN förklarar att ”det är relativt få, men hängivna personer som skriver regelbundet”. Min kommentar till det är bara att undertecknad upptäckte detta fält för någon månad sedan när min sambo började prenumerera på DN digitalt. Plötsligt blev läsandet av DN för egen del mer intressant och reflekterande. Kommentarsfältet kändes precis rätt!

I en ytterligare förklaring i insändarsvaret skriver DN: ”Att stänga kommentarsfältet är ett strategiskt beslut som vi har tagit för att få möjlighet att i stället lägga våra resurser på andra typer av interaktioner med läsare.” Vilka dessa ”andra typer av interaktioner” är förblir en gåta. Jag som upptäckte denna möjlighet ville föra en seriös och i stora stycken sansad debatt som nu rycks bort.

Det finns säkert en rad företagsekonomiska, arbetsmässiga, resursmässiga eller andra orsaker bakom DN:s beslut. Personligen känner jag mig stympad från en någorlunda seriös samhällsdebatt, som jag i alla fall försökte föra via kommentarsfältet på ett objektivt sätt, utan att misskreditera andra.

DN har blivit fattigare och den seriösa, någorlunda sakliga och respektfyllda debatten har mist en ypperlig plats. Tänk gärna om i den här frågan, DN!

Urpo Taskinen, Vittangi

”DN har tidigare haft en kommentarsfunktion som nu stängts för att få möjlighet att i stället lägga våra resurser på andra typer av interaktioner med läsare.” Ursäkta, men vilket trams. Det är i klass med att kalla prishöjningar för ”justeringar”. Kommentarerna var ofta det bästa – inte minst när de till exempel sakligt ”klädde av” undermålig argumentation i partsinlagor och/eller förmedlade kompletterande information. Det värmde hjärtat att se läsare som inte var så lättlurade som många debattörer tycks tro. Och detta i direkt anslutning till kommenterade texter. Är det därför funktionen stängs ner, egentligen? Påtryckningar från mäktiga intressen som inte uppskattar mothugg från ”vanligt” folk, utan vill leva i tron att det går att komma undan med vilka dumheter som helst?

Anna Olsson, Linköping

DN har blivit fattigare utan kommentarsfältet. Jag tyckte det gav en extra dimension till tidningsläsandet att se hur andra uppfattade artiklarna och möjligheten att själv kunna bidra med synpunkter. Jag kan samtidigt förstå att det varit en grannlaga uppgift att moderera kommentarerna och skilja mellan löst tyckande och bidrag som för diskussionen framåt. Men det måste vara en guldgruva för forskning i journalistisk interaktion som nu upphör.

Kjell Jormfeldt, Strömsnäsbruk

I lördagens huvudledare var ”dem” felaktigt använt som subjekt. I övrig text är det en eller flera felanvändningar varje dag. Ge upp nu, DN! Gå före! Gör som Anders Svensson på Språktidningen, övergå till ”dom”!

Britta Forsten, Göteborg

Bildinsändaren ”Centerpartiets nya logga” borde DN hålla sig för god för att publicera.

Nina Holmström

