Insändare. Noterat av DN:s läsare den 6 juni

Hajar du, hur många tusentals fiskar som skulle kunna leva och leka i haven, om du valde att äta vegansk kaviar?

Anette Ingelsson, Solna

Hur vet DN:s ledarsida (4/6) att man vill jobba mer om man får sänkt skatt? Man kanske vill jobba mindre?

Knut Jonsson, Stockholm

Angående möjligheten att blippa kontokort utan kod (DN 2/6): I dag måste man kontakta banken för att ta bort möjligheten att betala med kortet utan kod. Ur säkerhetssynpunkt kanske det skulle vara tvärtom, det vill säga att man får kontakta banken om man vill ha blippfunktionen och har man då beställt denna funktion får man stå för förlusterna om kortet blir stulet.

Gunnar Karlsson, Tullinge

Arlanda Express urspårning är en perfekt bild av borgerlig infrastrukturpolitik. En tidigare borgerlig regering privatiserade underhållet, vilket gjort det omöjligt att koordinera. Den nuvarande regeringen skar sedan ned på budgeten för järnvägsunderhåll och stoppade planerna på nya stambanor. Det är tur att nuvarande regering inte satt vi makten vid tiden för de stora stambanebyggena – då hade vi fortfarande åkt häst och vagn. Bara för att man är konservativ behöver man ju inte backa in i framtiden.

Fredrik Svensson, Rotebro

Efter att ha sett Bo Grimholms inlägg (DN 5/6) angående kvinnan som lämnat in en upphittad 500-kronorssedel och fått böter gör jag följande notering:

1. Kvinnan lämnade inte frivilligt in sedeln utan polisen lyckades spåra upp henne då hon tagit den ur en kvarglömd bankomat.

2. Hade hon lämnat in den direkt hade hon inte blivit bötfälld och den som glömt den i stället blivit glad.

Elina Byoat, polisanställd

”Var fjärde antagen kom från skolor som kan ha satt glädjebetyg” läser vi på DN:s första­sida den 5 juni. En fråga som rör oss alla i framtiden: vad föredrar du, artificiell intelligens eller naturlig dumhet?

Gottfried Klein, Svanskog

I senaste ”30 minuter” intervjuar Anders Holmberg AI-forskaren Max Tegbom. Tegbom påstår att människans intelligens överstiger alla andra varelsers, vilket ger oss övertag. Han antyder att artificiell intelligens kan överstiga människans och leda till människans utrotning. Vad menar han med intelligens? Vi hotar redan själva att förstöra vår blå planet. Han ger också ett löjligt exempel på Chat GPT och dess kreativa förmåga att skriva en dikt om en utters kärleksliv, i ”Gustaf Fröding-stil”. Tack Anders Holmberg, för dina intervjuer, alltid klargörande!

Margareta Sjöblom, Stockholm

