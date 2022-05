Insändare. Noterat av DN:s läsare den 6 maj 2022

Riksdag och regering, komplettera en ansökan om Nato-medlemskap med följande förbehåll:

● En strävan att erhålla utfästelser från Östersjöländerna att respektera Gotland som en neutral eller demilitariserad zon.

● Förbund mot kärnvapen, utländska trupper, baser eller vapen på svenskt territorium.

●Utfästelse att aldrig delta i offensiva militära aktioner.

● En ensidig utfästelse att enbart delta i militära aktioner med FN-stöd.

Peter Pettersson, Hellvi

”I natt jag drömde något jag aldrig drömt förut, jag drömde att det amerikanska herraväldet nått ett slut.” Göran Greider inför torsdagskvällens presentation som fredagsgäst i ”Go'kväll” – ett exempel på sällsynt dålig tajmning mitt under Rysslands pågående anfallskrig i Ukrania. Det hade kanske, för att uttrycka sig milt, varit bättre att han riktat sin upprördhet åt det hållet. Men vad det ”fredsälskande” Ryssland ”tvingats göra” är väl USA:s fel också?

Per-Axel Olsson, Tyresö

Sverige har haft över 200 år utan krig. Tror ni att det fungerar att vifta med alliansfri flagga framför Putins näsa? Hade inte Sverige under andra världskriget tillåtit tyska hären fri resa in i Norge hade Europa förmodligen sluppit krig. Jag satt i gruvgångar i nordnorska Björnevatn nära ryska gränsen under krigets slutfas. Ryssarna kom över gränsen, in i gruvgångarna. Tyskarna brände hela norra Norge. Läs boken ”Det svenska sveket 1940-1945”!

Lilebil Angelsen, Stockholm

Många vill påminna om hur Sverige tillät tyska trupptransporter och sålde järnmalm till nazisterna under andra världskriget - alltså var vi inte neutrala, påstås det. Få skriver om Sveriges intima samarbete med de allierade på underrättelsområdet. För övrigt är det inte neutraliteten som skyddat oss, utan alliansfriheten.

Jens Busch, Lidingö

Vilket samhälle får vi när föräldrar uppfostrar sina barn att ta till våld och kasta sten på poliser?

Rolf Månsson, Stockholm

Tankar

Det är djup natt av hårdhet

i världen.

Och jag vandrar på en väg.

På en väg går jag i mina tankar

om en vacker morgondag

med blomstrande godhet

över hela jorden,

en godhet som växer

i varm klarhet ...

Lennart Lundin, Bandhagen

Det här med att kommuner ska få ersättning för att vindkraftsverk sätts upp på deras mark är ett mycket bra förslag. Det bör dessutom vara kommuner som inte vill ha vindkraft som ska betala och inte finansieras via statsskatten. När förslag som kommer på bordet och kostar slantar är det på sin plats att det kommer en redogörelse för vem som bör betala för att folk ska få en grund att stå på då de fattar beslut om de skall stödja eller förkasta ett förslag.

Anders L Larsson, Laxå

Så sorgligt att DN använder Postnord för att distribuera DN i pappersform på Gotland! Numera delas tidningen bara ut tre dagar per vecka. DN är ju en nyhetstidning och vi har sedan länge accepterat att vi får den först på eftermiddagen. Men den senaste förändringen är inte acceptabel. Varför försöker man inte hitta ett annat företag som tar över? Alla vill inte tvingas att titta på skärmen.

Margareta Johansson, gymnasielärare, Visby

Tack, Hanne Kjöller, för din kolumn på ledarsidan om företagens dåliga telefonservice – ett mästerverk! Vi uppmanar berörda företag, det vill säga nästan alla, att ändra era telefonsvar till: ”Just nu är det få som svarar.”

Lennart Olsson, Sundsvall

