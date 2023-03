Insändare. Noterat av DN:s läsare den 6 mars

Lagrådets ställning bör stärkas, krävde Moderaterna i en partimotion i riksdagen 2020. Om regeringen inte följer rådets kritik av ett lagförslag borde en ny granskning ske. Nu underkänner Lagrådet förslaget till terroristlag. Då vänder Moderaterna kappan efter vinden. En lag behövs uppenbart, deklarerar Ulf Kristersson. Orsak: makten blåser bort idealen.

Olof Kleberg, Stockholm

Beträffande Sveriges eventuella medlemskap i Nato: Nu får det vara nog! Sluta kräla i stoftet för ”skitländer” som Turkiet och Ungern! Var lite rakryggade! Dra tillbaka ansökan nu! Och låt oss, som tidigare, fortsätta med det ”inofficiella samarbetet” med Nato. Om Nato anser det vara av största vikt att Sverige blir medlem, låt dem då förankra detta med sina medlemmar innan vi ansöker på nytt.

Klas Spångmark, Tyresö, Natoförespråkare (under rimliga förutsättningar)

Om det hade varit 1914, i stället för 2023, hade du då sympatiserat med den ryska tsaren eller kejsar Vilhelm? Vilken dum fråga, du hade naturligtvis hejat på Storbritannien. Vid den tiden var Storbritannien en demokrati som hade spridit sitt överlägsna statsskick över stora delar av världen. I dag är det USA som har tagit över det tunga ansvaret. De lyckades efter stora uppoffringar att införa demokrati både i Irak och Libyen. De är ännu inte klara med demokratiseringen av Syrien eftersom de blev tvungna att först att ta sig an Ryssland. När sedan Ryssland har blivit demokratiskt är det bara Kina och Iran kvar, sedan är de viktigaste delarna av världen fri och demokratisk.

Arne Hultgren, pensionär, Stockholm

Angående ”Snippa”-målet: Många förfasades när USA:s dåvarande president Donald Trump utnyttjade sin politiska maktposition för att få in lojala jurister i Högsta domstolen. Nu uppdagas i Sverige att Hovrätten för västra Sverige vid domen i ”snippa”-målet utöver tre lagmän bestod av två nämndemän, båda socialdemokrater. Dessa två röstade för att inte fälla den 50-årige mannen, trots att en tydlig vittnesutsaga kommit från den 10-åriga flickan. Än mer förvånansvärt var att socialdemokratiska ansvariga i Göteborg tog ett möte med de två nämndemännen och lade sig i proceduren, varvid de två avsade sig sina uppdrag vid sittande bord. Och SVT begärde inte, som vanligt annars, att låta S-ledaren Magdalena Andersson uttala sig i denna stora aktuella fråga. Däremot har hennes kollegor offentligt brännmärkt en sverigedemokrat, som hade starka åsikter om en frikännande dom vid kravaller.

Björn Svensson, Bromma

”Unga med normal moral dödar inte jämnåriga”, säger Carin Götblad, polismästare på Nationella operativa avdelningen, till tidningen Mitt i. Äntligen någon som vågar ta upp föräldraansvarets vikt och fostran! Den kristna värdegrunden bör lyftas fram i vårt land. Den islamska värdegrunden är helt annorlunda. Jämför gärna tio Guds bud och Gyllene regeln som förr var naturlig i hem, skola och på alla nivåer. Det är så viktigt att få föräldrar att inse sitt fostransansvar med kärlek, tid, gränser och att handleda barnen så de klarar av sitt liv i vardagen och som vuxna!

Marie-Louise Jensen, Växjö

Håkan Granbohm, vad är liberalt med om regeringen skulle köra över det kommunala självstyret och upphäva demokratiskt tagna detaljplaner? Är ägarrätten heligare än demokratin?

Johnny Rönnberg, Sollentuna

SvD har låtit Statistiska Centralbyrån räkna ut överdödligheten i Sverige jämfört med andra europeiska länder, baserat på befintlig statistik. Enligt SCB hade Sverige lägst överdödlighet i Europa mellan 2020 och 2022. Kommer ni ihåg att KD-ledaren Ebba Busch under denna tid i ett (eller flera) uttalande påstått att dåvarande regering med ”berått mod tillåtit en högre smittspridning”? Det är kanske inte så konstigt att samma minister i dag slirar med sanningen i det nya ansvarsområdet, energifrågor. Undrar om hon gör det med berått mod?

Svante Tolf, Leksand

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima - sjukdom, död och förstörd miljö. Har vi alldeles glömt och förträngt? Även små modulära kärnkraftverk riskerar drabbas av olyckor som medför livsfarliga utsläpp. Även små modulära kärnkraftverk producerar radioaktivt avfall. Det finns ingenstans i världen någon lösning för hur radioaktivt avfall riskfritt ska slutförvaras. Hur kan regeringen fortsätta propagera för att utsätta framtida generationer för dessa risker? Har de höga elpriserna fått makthavarna att tappa både minne och ansvarskänsla?

Lena Hellsten, Malmö

Tid är den fattiges pengar. Om du inte har råd att köpa en bostadsrätt i innerstaden kan du stå i bostadskön och småningom får du en lägenhet i ett bra läge. Då blir din tid pengar. Tittar du på reklam-tv behöver du inte betala för att se intressanta filmer. Men du får betala med tid och tålamod. Åker du kollektivt tar det längre tid än att köra bil, men det är billigare att åka kollektivt. Tid är pengar.

Göran Dahlstrand, pensionär, Ingarö

I söndagens DN klargör hovrättsdomare Åke Thimfors i en intervju att vi vanliga dödliga inte har en aning om hur verksamheten i en domstol går till. Så kan det vara. Men det vi absolut nu vet att det är helt ok och riskfritt att stoppa ner handen innanför trosorna på unga flickor. Beklämmande domare Thimfors, rent beklämmande!

Jan Zethzon, Tungelsta

Enligt Putins interna propaganda var syftet med ”specialoperationen” i Ukraina att bland annat driva ut nazister (!). I SVT Rapport 5/3 visades hur Putin indoktrinerar ryska ungdomar i skrämmande likhet med nazisternas Hitlerjugend på 1920- och 1930-talet. Barn och skolungdom utbildas nu i vapenhantering med mera. Putin driver inte ut några nazister. Han kopierar deras värsta sidor.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Efter sitt maktövertagande 1933 skapade Hitler ungdomsarmén Hitlerjugend. Miljontals unga pojkar och flickor lockades med häftiga lägerupplevelser. De hjärntvättades med idrottslekar, som syftade till att göra ungdomarna användbara som soldater. Nu upprepas samma övergrepp mot barn i ett annat land. Sedan 2016 lockas barn in i den så kallade Unga armén i Ryssland. Där får barn mellan 8–18 år en militärpatriotisk uppfostran och tvingas svära en ed till fosterlandet. I skolan ägnas en dag i veckan åt att lära barnen patriotism. Sedan skolstarten 2022 uppmanar staten alla skolor att hissa ryska flaggan och sjunga den ryska nationalsången. En militaristisk aggressiv och nationalistisk hjärntvätt av små barn, enligt journalisten Artemij Troitskij som flydde från Ryssland 2014. Det är skrämmande att se dessa barnsoldater i paraduniformer marschera med en Kalasjnikov på ryggen och beredda att slåss för sitt land. Med sin ”propagandastyrda” patriotism påverkar barnen även sina föräldrar att se positivt på kriget mot Ukraina. Föräldrarna borde kunna genomskåda vad som hänt med deras barn, och vända sig emot den ryska statens övergrepp mot barn.

Claes Thulin, Ljungsbro

Tillägg till insändaren ”Vräkning som bestraffning strider mot FN-deklaration”: Det talas flitigt om vad som sägs från Regeringskansliet, men värre är tystnaden från oppositionen. Socialdemokraternas val att lägga locket på när det gäller att benämna Sverigedemokraterna för vad partiet är (SD bildades av de då ledande svenska nazisterna) är ett stort misstag. Parallellerna till Nazityskland är ingen tillfällighet. ”Det värsta var alla de som valde att tigande se på.”

Peter Blomquist

Vad gäller Förintelsen under andra världskriget frågar sig många hur man kunde låta den ske. Jag undrar när i framtiden vi lika efterklokt ska fråga oss hur vi kunde tillåta det att ske som vi nu (alla!) - inför öppen ridå och i förfärande stor skala - kan bevittna ske med de många medmänniskor, vars livssituation tvingar dem till en osäker flykt över Medelhavet? Om detta har Kristina Lindquist skrivit en (närmast episk!) krönika i DN (6/3). Måtte den läsas av många (och med noggrann eftertanke av dem med makt att besluta)!

Per-Arne Kling, Umeå

Statsminister Ulf Kristersson (M) verkar onödigt ängslig för att Natoprocessen skulle störas när han inte vill låta Miljöpartiet och Vänsterpartiet vara med när Natochefen Jens Stoltenberg inbjudits till riksdagen på tisdag. Stoltenberg skulle säkert klara av att ge bra svar på deras frågor. Statsministern har ett betydligt större problem på närmare håll, nämligen i sitt eget regeringsunderlag. Frågan är om inte Sverigedemokraterna måste betraktas som en säkerhetsrisk i det krisläge som hela Europa befinner sig i efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina som i förlängningen riktar sig mot hela vår liberala demokrati. SD:s partiledare Jimmie Åkesson vägrade ju för bara några år sedan att välja Biden framför Putin.

Kjell Nordenstam, Solna

Inte för att jag är konspiratoriskt lagd, men nog är det obehagligt att ett kinesiskt bolag kör våra pendeltåg (och t-bana och Mälartåg) och installerar kameror i stället för människor.

Lars Wahlström, Farsta

Reklamavbrotten i TV6 under skid-VM var under all kritik. SVT, ta över och kom tillbaka!

Eva Hjelte, Norrtälje

TV6 förstör sporten genom att sälja ut svenskarnas skidintresse till reklamfinansierade tv-kanaler. Det är mer reklam än skidor. Hur ska man kunna behålla engagemanget i ett spännande läge när reklamen helt plötsligt bryter spänningen? Jag sitter ofta och tänker på och hoppas att inget avbrott skall komma mitt i spänningen. För min del säger jag farväl till reklamfinansierade tv-kanaler och dåliga sportproduktioner.

Jan Winberg

Jag är så tacksam för de täta reklamavbrotten i TV6 under skid-VM. Genom denna kraftfulla produktinformation har jag under en vecka fått klart för mig vilka varor, företag och tjänster jag kommer att undvika i framtiden.

Stefan Hallin på Tomtebogatan i Stockholm

Postkodlotteriet använde Magdalena Forsberg fem gånger under sändningen av vid damernas 3 mil och fem gånger när herrarna körde sina 5 mil. Smaklöst!

Arne Iwarsson, före detta skidåkare från Täby, numera pensionär

Ulrika Good skriver i ett kåseri i söndagens DN berömmande om tv-programmet ”Alla mot alla”. Frågedelen är väl bra, men för övrigt bestå programmet mest av gap och skrik, könsord och svordomar. Att inte sponsorerna ingriper?

Harriet Tjäderqvist, Vaxholm

Vill tacka för jättefin serie i SVT: ”Den blomstertid”. Blev mycket berörd och glad av mötet mellan högstadieeleverna och artisterna Tusse Chiza och Linnea Henriksson. De var så fantastiska i mötet med ungdomarna. En knepig ålder. Mer av liknande program som ger hopp!

Leni Karringer

Svar till Tele2: Hur skulle det vara om kunden själv fick avgöra när tv-boxen inte gav önskat resultat?

Stefan Nilsson, Sala

Om vi ändrar i författares texter bara för att de inte motsvarar det som för tillfället är accepterat bör vi inte förfasa oss inför vissa länders omskrivningar av den egna historien.

Marita Riese

Erland Sommarskog har i sitt svar på en insändare blandat ihop kapitalism med civilisation. Civilisation handlar om hur människor i grupp kommer överens med varandra och deras relation med omvärlden, inklusive naturen. Det har inte med äganderättsbestämmelser att göra. Äganderätt är central för kapitalismen. Att bortse från hur skogen, naturen och klimatet mår med hänsyn till en konstruktion som äganderätt beskriver kapitalismen. Det är viktigt att känna till skillnaden.

Lisa Kjellberg, Leksand

Tycker som Andreas Träff och Åsa Eriksson om elstödet. Sålde huset den 15 september. Och elstödet går till nya ägarna. Hade jag vetat, så kanske jag väntat att sälja. Det fanns inga riktlinjer för stöd då. Tycker det är ett otroligt dumt beslut. Hoppas fler reagerar!

AnnBritt Hermansson, Vetlanda

Enligt ledande representanter för Sverigedemokraterna föreligger det (än så länge i alla fall) inte någon klimatkris. Vad man kallar för kris är ju en definitionsfråga. Men vi kan vara lugnt förvissade om att de kommer att förklara nationellt nödläge om 50 000 klimatflyktingar knackar på.

Andreas Fischer, Vallentuna

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen och på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.