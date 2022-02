Insändare. Noterat av DN:s läsare den 7 februari 2022

Är det någon mer än jag som tröttnat på det sanslösa ylandet i tv och radio när en svensk idrottare gör succé och vinner en tävling? Visst blir vi alla glada och varma i hjärtat när någon hårt satsande, och allt uppoffrande idrottare lyckas i sin ambition men någon måtta på vrålandet får det väl ändå vara?

Bo Grimholm, Själevad

Låt oss sluta använda det gräs­liga ordet ”föris”! Eller är det för jobbigt att säga förskola? Mitt 6-åriga barnbarn klarar det i alla fall.

Ingrid Annell, Södra Sandby

Säga vad man vill om stormakternas inblandning i olika konflikter men jag ser hellre USA som världspolis än Ryssland eller Kina.

Christer Magnusson, Sollentuna

Tack, Harriet Larsson (6/2) för din insändare! Varför ser svenska politiker Sverige som en humanitär supermakt och vill vara bäst i klassen när det gäller invandring, bistånd och nu klimatomställning? I det senare fallet drabbas svenska folket av stora prishöjningar – till vilken nytta? Sverige som endast bidrar med en promille av de totala klimatutsläppen kommer aldrig att kunna påverka det globala klimathotet.

Thorsten Pålsson, Täby

Estland stöttar Ukraina med robotar och Sverige stöttar med 50 miljoner kronor. Tyskland skickar 5 000 hjälmar. Bojkotta tyska bilar!

Björn Svensson, Bromma

Det är provocerande att Region Stockholm gått med ett miljard­överskott samtidigt som demens- och åldringsvården är under­bemannad. Har man själv en nära anhörig som drabbats gör det ont i själen. En hög omsättning på personalen och en extremt låg bemanning på helgerna drabbar den anhörige på gruppboendet. Ta bättre hand om våra äldre och sjuka!

Dick Andersson, Vaxholm

Stor informationskampanj behövs om Sveriges EU-medlemskap! Svenska folkets inställning och förtroende för EU minskar allt mer. Skulle det vara folkomröstning i dag skulle ”ja till EU” förlora stort. Särskilt alarmerande är den yngre generationens negativa hållning. Jag menar att Sveriges ekonomiska utveckling, tillväxt och kvalitativa välfärd är beroende av EU. Därför borde Sveriges regering ta initiativ till en riksomfattande upplysnings- och informationskampanj om EU:s avgörande strategiska betydelse för Sverige. Som exempel och föredöme kan den mycket framgångsrika upplysningskampanjen som genomfördes för några år sedan ”Om detta må ni berätta” - om Förintelsens fasor, vara.

Bernt Jakobson, Stockholm

Varför talar ingen om att Alliansen skrotade värnplikten och det militära försvaret för att få utrymme till skattesänkningar för främst höginkomsttagarna, bland annat via rot och rut? Nu borde skatten höjas för höginkomsttagarna för att ta tillbaka pengarna så att Sverige kan återupprätta försvaret och återinföra värnplikten. Tio månaders obligatorisk tjänstgöring för alla ungdomar, killar och tjejer, skulle dessutom ”göra folk” av dem och lära dem ta hand om sig själva och varandra. Tjänstgöringen borde vara obligatorisk efter grundskolan för den som inte kommer in i gymnasiet och för den som kommer in borde tjänstgöringen ske direkt efter eventuell högskoleutbildning.

Bengt Johansson, Bro

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen måndag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.