Insändare. Noterat av DN:s läsare den 8 februari

Varför använder man inte modern teknik när man letar efter människor som ligger under rasmassorna efter jordbävningen? Kan man enligt Vetenskapens värld skanna sig igenom världens största stenkonstruktion – Cheops-pyramiden – och se vartenda skrymsle borde det väl gå bra med grushögarna vid jordbävningar också? Och använd erfarenheter ­efter alla gruvkatastrofer! När man vet var offren ligger kan man borra in kommunikationsrör för mikrofoner och även ­vatten och förnöden­heter. Det är bråttom, folk behöver inte ligga och frysa ihjäl efter jordbävningar!

Per Jonasson, Solna

Nog är det märkligt att vi har lagar som tillåter envar medborgare att uppvigla folk på sådant sätt att Sveriges relationer till andra länder skadas så allvarligt att för landet vitala intressen omintetgörs.

Ivar Duvhök

Att bränna Koranen gynnar inte yttrandefriheten. Yttrandefriheten är något vi ska vara rädda om och använda med respekt. Att bränna Koranen visar bara på ett förakt för andra människors kultur och religion. Jag tror inte vi skulle vara så glada om man brände Bibeln utan­för Sveriges ambassad i Ankara.

Kenneth Enelund, Linneryd

Att regeringen vill påskynda utvisningar av dem som uppe­håller sig illegalt i landet tycks ha väckt tankar om civil olydnad hos yrkesgrupper som lärare och biblioteksanställda. De säger sig inte vilja ha ett angiverisamhälle. Det är en svårbegriplig inställning som får mig att undra om den ­gäller även andra lagöverträdelser. Kan en lärare som bevittnar ett sexövergrepp vägra att göra en polisanmälan med samma motivering? Det verkar orimligt att skolor och bibliotek ska understödja ett skuggsamhälle och därmed underkänna kompetensen hos dem som är satta att hantera asylärenden.

Gunnar Kihlstedt

Försämrat säkerhetsläge, oro bland oss medborgare. Allt på grund av, rent ut sagt, idioter, som gav tillstånd till Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambasaden. I den sittande regeringen verkar förvåning över detta vara störst. En av de största religionerna på vår planet har blivit kränkt. Då rycker de styrande och polisen på axlarna och förstår inte konsekvenserna. Otroligt! Vi som bor i det här landet ska tydligen bara acceptera det hela! Nej! Konsekvenser måste bli att Paludan inte få några mer tillstånd att demonstrera i Sverige. De ansvariga poliser som tog beslutet bör avgå. Straffet för den sittande regeringen bör bli KU-anmälan, minst! Nya lagar måste till för att förhindra att detta upprepas igen. Det finns andra grupperingar i vårt samhälle som också borde hindras att demonstrera sina åsikter med tanke på andra världskriget.

Camilla Brolin, Solna

Roger Lidén tycker att vi ska strunta i alla yttrandefrihetsivrare och begränsa vår yttrandefrihet med ett förbud mot koranbränning eftersom den leder till onödiga konflikter i världen. Att hålla lättkränkta muslimer på gott humör kan inte vara svenska lagstiftares uppgift. Svensk anpasslighet har vi sett mer än nog av efter Madrid­avtalets tillkomst i fjol. Jämför gärna med Finlands hållning även i det fallet.

Anders Nordlund, Uppsala

Finns det inga organisationer eller politiska partier, som kan arrangera demonstrationer i hela vårt land mot kriget i Ukraina? Vi är många, som gärna vill visa vår medkänsla och sympati för det ukrainska folket och dess kamp för fred och självständighet.

Gunnel Källström, Upplands Väsby

För våra barns skull, starta snarast en debatt mellan insiktsfulla personer om jordens befolkningsstorlek!

Ivan Renliden, pianist, Farsta

Det borde vara en självklarhet det två S-företrädare skriver i en insändare om föräldraledighet. Självklart att små barn ska få vara tillsammans med sina föräldrar längre och ”vise versa”. Självklart att inte lämna sina små ettåringar ifrån sig som absolut inte har behov av stora, stressiga barngrupper och främmande vuxna. Alla, oavsett ekonomi, borde ha rätt till längre föräldraledighet att fördela som man själv vill. Läs vilken faktabok som helst om små barns behov av trygghet och anknytning. Man hinner ändå jobba, slita och förverkliga sig själv i livet och man vill antagligen hinna med varandra också?! En ettåring tror jag inte missar någon undervisning på förskolan, men tar till sig lite mer i 2-3 årsåldern.

Eva Norman-Ericson, pensionerad lärare/pedagog, Dalarö

Håller med Felicity Roos (Noterat den 6 februari) om gruvsamhället Kristineberg i Lycksele kommun. Det kan inte vara för mycket begärt att Boliden AB hjälper till med elräkningar och andra kostnader i samhället.

Rolf Sundbom, Stockholm, gammal kribergare

”Liberaler måste formulera principer och policyer som gör kloka avvägningar mellan effektivitet och integritet. På vägen mot en effektiv nattväktarstat får vi inte gå vilse och råka skapa en nattsvart polisstat i dess ställe.” Så skriver chefredaktören för Liberal Debatt, vd:n för Fores och ett antal förbundsordförande och styrelsemedlemmar i borgerliga ungdoms- och studentförbund i en artikel på DN Debatt. Man måste fråga sig om de menar att de hyllar en ”effektiv nattväktarstat”. Eller känner de inte till vad en nattväktarstat är? Det är ett välkänt statsvetenskapligt begrepp som begränsar statens verksamhet till grundläggande polisiärt och militärt skydd. Allt annat sköter medborgarna själva, utan statens ingripande. Kan detta verkligen vara deras syn på vad en stat i ett nutida samhälle uteslutande ska ägna sig åt?

Karin Löfgren, Nacka

Man får tycka vad man vill om Hanna Hellquist. Hon får svära hur mycket hon vill, men inte skriva svärord i text. Hon vill väl antagligen väcka uppmärksamhet (och det lyckas ju)! DN som en av de större dagstidningarna borde inte tillåta svärord i text. Jag fick lära mig att om man använder svordomar har man inte tillräckligt ordförråd.

Lars Kjellin

Icke förvånande, däremot upprörande, att DN gör rekordvinst. I takt med höjda prenumerationspriser har ju tidningen blivit alltmer lövtunn!

Bengt Edman, Täby

Ett av nöjena med att läsa DN på nätet var att ta del av läsarnas artikelkommentarer. Det gjorde tidningen levande genom att man fick ta del av andras infallsvinklar eller fakta. Saknar kommentarsfältet, det blir platt läsning. Väldigt platt läsning.

Suzanne Eklund

Svar: DN har haft kommentarsfunktionen sedan 2017. Det är relativt få, men hängivna personer som skriver regelbundet. Att stänga kommentarsfältet är ett strategiskt beslut som vi har tagit för att få möjlighet att i stället lägga våra resurser på andra typer av interaktioner med läsare.

Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Ni kan fortsättningsvis, precis som tidigare, skicka in insändare. Insändarsidan hittar du på dn.se/insandare, och mejladressen är insandare@dn.se. Men framöver hoppas vi även kunna testa nya grepp.

När det gäller Ifrågasätt (som tillhandahållit kommentarstjänsten) så har du som är Ifrågasätt-användare kvar ditt konto hos dem även efter att vi stängt ned DN:s kommentarsfält. Om du brukar kommentera hos andra sajter så kan du alltså fortsätta med det. Logga in på mitt.ifragasatt.se för att sköta ditt konto, eller komma i kontakt med Ifrågasätt.

