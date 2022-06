Insändare. Noterat av DN:s läsare den 8 juni 2022

Nu gäller det att få ­Turkiet att förstå att det är skillnad mellan socialdemokratiska partiet och regeringen, även om de själva inte alltid gör det i alla lägen. Det handlar alltså om ett avtal mellan Kakabaveh och partiet, inte mellan henne och regeringen. Övertyga Erdogan om det, den som kan!

Christer Magnusson, Sollentuna

Om misstroendeomröstningen: Sverige kan, och är, mycket bättre än sitt parlament. Hoppas övriga världen och inte minst Nato fattar det. Annars är vår nation illa ute.

Lasse Thulin, Skärholmen

Magdalena Andersson sålde ut Sverige säkerhetspolitiskt i utbyte mot att behålla en urusel minister vid namn Morgan Johansson. Det är nu kurdstyre i Sverige och Erdogan kommer med största säkerhet att totalblockera Sveriges Natoansökan. Finland får snart sitt medlemskap och statsministern och hennes urusla minister får bara titta på. Hoppas det var värt detta, Magdalena Andersson, när vi snart står ensamma mot Putin!

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Vill ni se en stjärna, se på Amineh Kakabaveh (politisk vilde). Hennes förtroende för Morgan Johansson och hans insatser mot gängskjutningarna här hemma är obrutet, men bara om hon får regeringens försäkran att avtalet om stöd till kurdiska PYD fortfarande gäller vilket partisekreteraren Tobias Baudin (S) fick till uppgift att leverera. Och varför lägga ner sin röst om Kakabaveh litar obetingat på vår justitieminister?

Anders Nordlund, Uppsala

Amineh Kakabaveh har nya krav på regeringen inför budgetförhandlingarna: att Säpo ska sluta bevaka de kurder som anses vara eller kunna bli en fara för svensk säkerhet. Det här måste Säpo själv få bestämma. Ska bevakningen upphöra, ska det vara för att bevakningen inte längre är nödvändig. Då får vi hellre leva på oppositionens budget fram till valet. Å andra sidan borde väl oppositionen kunna leva på regeringens budget i tre månader de också för omväxlings skull ..?

Ann-Mari Lindgren, Eskilstuna

Socialdemokratiska partiet har slutit ett avtal med Amineh Kakabaveh för att få hennes röst och därmed säkra regeringsinnehavet. Hon ska deltaga i en arbetsgrupp som ska fördjupa samarbetet med PYD/YPG det kurdiska självstyret i norra Syrien. Dessutom har regeringen beslutat att skänka 376 miljoner dollar till YPG under perioden 2017–2023. Ska våra skattepengar användas på detta sätt för att säkra det socialdemokratiska regeringsinnehavet?

Lennart Eriksson, Hässelby

Någon som i medier sett Jimmie Åkesson eller Sverigedemokraterna ta avstånd från Putin och Orbán än? Bara så att vi vet inför stundande svenskt val i höst.

Mikael Albinson, demokrat

Det var väl apropå Erik Helmersons ledare knappast Amineh Kakabaveh som bjöd på cirkus? Nej, jag vill minnas att cirkusdirektören hette Åkesson, att jag såg Kristersson i full clownutstyrsel och att Pehrson inte ville vara sämre. Bush bjöd på halsbrytande akrobatik när hon erbjöd statsministern att avstå från fler misstroendevoteringar innan valet. Hur många fler hade hon tänkt hinna med? Och dessa pajasar vill alltså styra landet efter valet. Någon som är sugen på det?

Fredrik Svensson, Rotebro

Apropå bilden på DN:s förstasida i dag: Magdalena Andersson och i viss mån Morgan Johansson är de i regeringen som ser ut att ta det på allvar. Övriga i regeringen som är synliga på bilden – Annika Strandhäll, Ann Linde, Anders Ygeman och Peter Hultqvist – liknar mest fnittrande och förväntansfulla skolelever inför ett låångt och välförtjänt sommarlov. Kanske inte läge att vara så glada inför den förestående och stökiga misstroende­omröstningen som knappast någon vinner på?

Jan-Olof Bergold, Västerås

Att se rubriken ”Johansson klarade sig” är upprörande! Vadå klarade sig? Många är missnöjda med hans arbete. Den enda som egentligen håller honom uppe är nog inte partiet, utan enbart Magda­lena Andersson. Hur lyckat är det? Vi har nu med statsministerns inkompetens förlorat vårt anseende utomlands. Nato kan vi nog glömma. Tyvärr har vi också en justitieminister som inte gör sitt jobb. Sverige kan nu som enda nordiska land komma att stå utanför Nato. Var hon värd detta, Kakabaveh? För vem är hon betydelsefull nu? Jo, de 22 procent som inte vill att Sverige går med i Nato, de flesta vänsterpartister.

Camilla Brolin, Solna

Jag har alltid undrat över hur Socialdemokraterna lyckas vara i opposition mot sig själva. Under 1 maj och inför varje val talar de om hur de vill ändra allt till det bättre. Det är då märkligt, när de just nu haft makten i två valperioder! Under tidigare decennier satt de i regeringsställning med majoritet för sina förslag i riksdagen. Och ändå blev det inte bra, utan allt skulle förbättras sen: efter valet, efter 1 maj och så vidare. Antingen vet inte S vad de egentligen vill, eller också är de helt inkompetenta när det gäller att genomföra sina idéer. Det senare kan bero på att de under nuvarande parlamentariska läge måste kompromissa så mycket, att de stora planerna bara blir en tummetott som inte gör någon glad. Som med Kakabaveh, Natoansökan, Turkiets utpressning och en inkompetent justitieminister.

Rolf Hägglund, Västerhaninge

Var är papporna till de kriminella pojkarna? Vandrar de omkring i sina områden på kvällarna och ser till sina ungdomar? Sitter de på kaféer eller hemma och är trygga med var pojkarna håller hus och vad de har för sig? Ska man befara att de godkänner sina pojkars beteenden?

Ingrid Andreen (nattvandrare under flera år på 80-talet)

