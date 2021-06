Insändare. Noterat av DN:s läsare den 8 juni 2021

På vägen hem passerade jag Copp för att handla och utanför råkade vaccinationsbussen stå som erbjöd vaccination mot TBE. Detta var alldeles utmärkt eftersom det har gått några år sedan jag sist. Läkaren undrade när detta skedde så jag svarade att det kan han ju se i sitt dataregister. Döm om min förvåning, det finns inget sådant register! Sverige klarar inte av att konstruera en databas med personnummer och datum för TBE-vaccinering. Fast vi ska nog vara tacksamma. Landets samlade expertis av datakonsulter skulle säkert först bränna ett par miljarder på en sådan databas för att sedan floppa. Nu har man inte ens försökt.

Bjarne Däcker, Segeltorp

Upprustningen av försvaret blir dyrare än beräknat. Oops! Av större betydelse vore om Sverige gick i täten och blev först med ett koldioxidfritt försvar! Och då räcker det inte med rökfritt krut ...

Hans Zetterström

I kommun A i en region är simbassänger stängda. I kommun B i grann­regionen är det öppet med antalsbegränsningar i bad och i omklädningsrum. I kommun C i samma region är bassänger öppna med begränsat antal och stängda omklädningsrum. Undrar vilken riskbedömning för covidsmitta som ligger bakom skillnaderna?

Mikael Rosén, Varberg

Svar till Lillebil Angelsen (insändare i DN den 2 maj) angående SL:s årskort: SL har under pandemin hela tiden skickat mejl om att just nu bör man undvika att åka med dem, vilket gjort att man trott att det blir bättre lite senare och behåller kortet – ingenting om att man bör lösa in sitt årskort. Resebyråer och flygbolag betalar tillbaka, men inte SL. Dyrt för oss pensionärer. Dåligt!

Barbro Morell, Enskede

Postnords koncernchef Annemarie Gardshol påstår i en intervju i Dagens Nyheter att innehållet i de paket koncernen distribuerar i genomsnitt till 30 procent består av luft. Hur vet hon det? För det är väl inte så att Postnord öppnar paketen och kollar vad som finns i dem? I så fall torde det röra sig om lagbrott. Gardshol hävdar vidare att utrullningen av det nya system där kunderna enligt henne får post utdelad varannan dag eller i själva verket ofta bara var fjärde dag (torsdag ena veckan och måndag veckan därpå alternativt fredag respektive tisdag) fungerar väl. För Postnord, ja. Men knappast för den som väntar på brev eller tidningar.

Lennart Näsström, Ängelholm

Jag håller med Olle Gunnarsson (insändare i DN den 7 maj). Kvällstidningarna är värdelösa med sina sena resultat på sportsidorna. Är det en söndagsmatch i Allsvenskan som slutar vid 17-tiden får jag läsa resultat och tabell i papperstidningen på tisdagen - 39 timmar efter matchens slut. Det är sanslöst tråkigt för en sportnörd som mig. Jag har protesterat till Aftonbladet, men bara fått menlösa svar om tidig distribution. Nyheter som är gamla behöver man ju inte ens ta med i en tidning, så jag sade upp min prenumeration på Aftonbladets e-tidning. Om många gör samma sak kanske de ändrar sig och låter journalister och redigerare göra sitt jobb så att vi får läsa om nyheter som är aktuella.

Anders Lagerman, Yxered

Svar till Jan Wirström (Noterat den 7 maj): Skatt enligt tabell är bara en liten del av det vi betalar. Varje hundralapp man förtjänar kostar arbetsgivaren ytter­ligare omkring 50 kronor i sociala avgifter. På all konsumtion betalar vi moms. Cirka en tredjedel av priset på alla varor är lönekostnader och där gäller samma proportioner som ovan. Rena pomperipossaeffekten!

Ralf Sandman, Norrköping

