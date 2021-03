Insändare. Noterat av DN:s läsare den 8 mars 2021

”Tusenmannamarschen” lyckades med något unikt: att samla landets knäppgökar och faktaresistenta på en och samma plats.

Fredrik Svensson, Rotebro

I USA invaderades Kapitolium. I Stockholm forcerades i lördags Guldbron som polisen stängt av. I USA har många trott blint på lögnaren Trump, som ansett att pandemin var ett påhitt. I Stockholm tror vissa blint på Filip Sjöström, arrangören av demonstrationen i lördags, som anser att medier inte berättar sanningen om pandemin. Låt inte lögnen och misstron mot vetenskap och medier spridas ännu mer i Sverige!

Iwan Langermo, Järfälla

Det är inte konstigt att tvivelaktiga rykten och konspirationsteorier börjar spridas under pandemin. Först säger man att munskydd inte gör någon nytta, sedan blir det plötsligt viktigt att ha munskydd. Astra Zenecas vaccin uppgavs först ha dålig effekt på 65-plussare, men så plötsligt var det vaccinet lika bra som andra. Vad är det vi får? Information eller desinformation?

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Det är väl bra att fler vaccin godkänns för oss äldre, men har någon reflekterat över att dos nummer två, med Astra Zenecas vaccin, kan ges efter hela tolv veckor? Det är tre månader! Vi 65-plussare blir då isolerade ytterligare tre och en halv månad, när vi väl fått dos ett med detta vaccin, för att uppnå eventuell immunitet! Skydda de äldre först, så att de kommer ut ur isoleringen! Kanske först i augusti?

Gunnel Ståbi, Lidingö

De stora massorna i Sverige får sannolikt sin första dos vaccin tidigast i maj. Om det då är Astras Zenecas vaccin kommer andra dosen efter tio veckor, det vill säga i början augusti. Då är semestern över och vaccinpasset blev inte nyckeln till varken den efterlängtade semesterresan eller annat som lovats. För att orka hålla i och hålla ut hoppas jag att vaccinpass kunde utfärdas redan efter första dos, alternativt att dos 2 ges snabbare.

Sanna Svensson, Träslövsläge

Socialchefen som gick före i vaccinkön blev avskedad. Statschefen som också gick före i kön sitter kvar på tronen. Heja, kungariket Sverige!

Jan Rödin, Bandhagen, Republikanska föreningen

Enligt statsvetaren Bo Rothstein är det ett grundlagsbrott att tränga sig före i vaccinationskön. Därför är det extra stötande att Sveriges statschef, kungen, låter sig vaccineras, på bild, med ett leende på läpparna. När statschefen bryter mot grundlagen och ingen reagerar undrar jag hur det står till i Sverige.

Peter Bubak, Stockholm

I SVT:s Rapport den 7 mars uttalade sig Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström. Enligt honom kommer det goda nyheter hela tiden. Han berättade att vi fortfarande väntar på kliniska data från Astra Zeneca. Hur kan detta vara goda nyheter? Nu har vecka 10 börjat. Alla regioner utom Stockholm har påbörjat fas 2. Vi som bor här har inte fått ett enda ord som information. Vi får söka i olika medier för att få veta något alls.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Folkhälsomyndighetens ständiga mantra ”Vi följer utvecklingen noggrant” kanske är förklaringen till Sveriges misslyckande. Att följa är inte samma sak som att agera i förebyggande syfte.

Barbro Näslund, Stockholm

Region Stockholm erbjuder självprovtagning av covid-19 i Arlandas ankomsthall. Det är lätt att tänka att många inte gör detta på rätt sätt eftersom det är ganska plågsamt att stoppa upp pinnen tillräckligt långt upp för rätt resultat. Vad ska man tro om tillförlitligheten?

Anna Alvhammar

Jätteannonserna om vad man ska göra för att undvika covid-19 återkommer då och då med samma enformiga och enfärgade menlösheter. För att läsarna ska uppmärksamma dem måste de bytas ut och göras mer utmanande: ”Rädda ditt liv!” ”Munskydd på!”

Herman Gyllenhaal

Karolinska universitetssjukhuset ska sänka undersköterskornas ob-tillägg på barnakuten. Om sjukhusdirektören Björn Zoega sänker sin lön med 25 procent så har han fortfarande 2 miljoner kronor i årslön. Finansregionrådet Irene Svenonius (M) kan bidra med en halv miljon och klarar sig nog bra ändå. Konstigt att de tärande ska få kosta, men inte de som gör jobbet?

Sam Olzon, Sundbyberg

”Att vara liberal är att vara kluven.” Dessa bevingade ord av förre folkpartiledaren Gunnar Helén betyder inte att en röst på Liberalerna räknas som två röster. Har någon upplyst Nyamko Sabuni om det?

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Sabuni kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Tror hon att hon hade fått komma hit om de hade haft makten? Det är en verkligt liberal ledare Liberalerna skaffat sig!

Sam Olzon, Sundbyberg

Vad tycker medborgare om planerat höghastighetståg där hundratals miljarder lätt rullar ifrån dem? Det vore mer utvecklande för hela landet och för kommande generationer att giftsanera mark och vatten för några miljarder varje år. Då kan man samtidigt spara resurser för kommande pandemier och kriser.

Gunnar Lundquist, Asby

Enligt vissa medier var de sju män som knivhögg i Vetlanda i onsdags på fel plats och på fel tid på stan. I SVT:s Aktuellt var SD-ledaren Jimmie Åkesson den enda som talade i klartext om mordförsöken. Ulf Kristersson (M) duckade som vanligt. Och nya MP-språkröret Märta Stenevi kunde inte alls förstå vad händelserna har med massinvandringen att göra, vilket också var väntat.

Karl-Otto Hultström, Norsborg

Vid en händelse som den i Vetlanda uppmärksammas stort i radio och tv reaktionerna hos befolkningen i samhället, de som såg vad som hände och hur man tar om hand om dessa, deras oro och ”trauman”. I själva verket är ju befolkningens obehag och oro en bagatell jämfört med vad de direkt drabbade och deras anhöriga och vänner utstår. Det är en skymf mot dessa att lägga sådan vikt vid att beskriva andras obehag. Tänk dig själv om du eller en närstående utsätts för våldsdåd och media ägnar sig åt att beskriva hur svårt det är för det omgivande samhället. Det är samma sak varje gång tragedier inträffar. Radio och tv har långa reportage om hur drabbade alla omkring känner sig. Sluta med det!

Birgitta Eriksson, Uppsala

Det finns de som anser att de så kallade IS-svenskarna som begått fruktansvärda brott, mord och terror ska tas tillbaka till Sverige för att rannsakas här. Brott ska alltid bestraffas där de har begåtts. I annat fall ska också brott som begås i Sverige av icke svenska medborgare bestraffas i till exempel Afganistan, Syrien och Somalia?

Torbjörn Karlberg, Stockholm

Den förre statsministern Göran Persson, numera styrelseordförande i Swedbank, har nog tagit råd av pr-byrån JKL, där han i nuet händelsevis samtidigt råkar vara högt arvoderat konsult, att lägga ner skadeståndskraven på tidigare vd:n Birgitte Bonnesens tillkortakommanden. JKL:s, Perssons och Swedbanks motiv är uppenbart att undvika att inte hamna i en utdragen juridisk och medial följetong, som påminner om Swedbanks brister under flera senare år. Vi med gott minne glömmer inte penningtvätten av miljarder kronor. Swedbank är inte längre folkets bank.

Mikael Albinson, Täby

När det går bra för ett företag beror det på ledningen. När det går dåligt beror det på konjunkturläget!

Bengt Angerfelt, Stenhamra

På internationella kvinnodagen var det runor över fyra kvinnor på familjesidan i DN. Inga män! Slump, eller?

Staffan Sundin, Stockholm

Zlatan Ibrahimovic uppges vara tillbaka i fotbollslandslaget. Är detta något vi vill se? Nej! Har vi inte bättre spelare och ledare utan att behöva ta in en 39-åring kan vi lika bra lägga ner projektet. Satsa i stället på yngre förmågor!

Camilla Brolin, Solna

Till alla skidåkare och skidskyttar som har kämpat vid smärtgränsen och imponerat och hållit oss i spänning framför tv:n så många timmar under denna karantänstid: Thank you for the music!

Tomas Fritz, Saltsjöbaden

Jodå, Johan Croneman (DN Sport den 6 mars), sportkommentatorerna får gärna vara i en bubbla med sin publik. Inlevelse, kunnande och humor är nycklar till att lyckas. Alla i publiken vet att de är i bubblan tillsammans med kommentatorer och övrig publik. För oss i publiken är det helt okej att använda ord som katastrof och mardröm, även om det inte handlar om världspolitik. Tack, SVT, för fin sportbevakning!

Per-Erik Nordström, Stockholm

Ett av det svenska språkets fulaste ord är ”fiasko”. DN:s sportkrönikör Johan Esk älskar det och använder det så fort han har tillfälle.

Staffan Sundin, Stockholm

Jag har aldrig tyckt norskan varit särskilt vacker med sina alltför käcka betoningar. Men efter en tv-intervju med skidåkerskan Therese Johaug har jag ändrat mig. Hon talade norska, ett språk som, slog det mig, är världens käckaste, tillika vackraste.

Stig Östlund, som gjorde sin skiddebut på barnskidor 1939

Att jämföra ”Nyhetsmorgon” i TV4 med ”Morgonstudion” i SVT är som att jämföra äpplen och päron. SVT fokuserar på nyheter, medan TV4 har många inslag om matlagning, bakning, skönhetsmedel, inredning, städning med mera.

Birgitta Andersson, Nacka

Jag håller helt med Christina Johansson (insändare i DN den 4 mars). Varför ska vi inte använda svenska språket i Sverige? Ett engelskt namn på en promenadväg i Stockholm? Löjligt!

Ann-Britt Hellborg, Karlstad

Om framtiden består av ungdomar som Agnes Walan (insändare i DN den 5 mars) kan jag, gamle man, känna en förtröstan jag länge saknat.

Mats Grape, Sollentuna

Dagens bildinsändare: Erik Andersson, Lidingö, om Nyamko Saduni och Liberalernas vägval.

