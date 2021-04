Insändare. Noterat av DN:s läsare den 9 april 2021

Det måste alltid finnas möjlighet att telefonledes kunna komma i kontakt med myndigheter. Det är i grunden en demokratifråga. Att i effektivitetens namn göra det komplicerat för ganska stora medborgargrupper att ta kontakt med myndigheter borde absolut inte få ske. Det här problemet har inte minst den pågående coronavaccinationen visat på.

Göran Blomberg, pensionär, Sollentuna

Vaccinationerna i Stockholm verkar fördelas beroende på vilken vårdcentral man är listad på. I går den 8 april såg jag på 1177.se för Region Stockholm att det gick att boka tider för den som är född 1946 eller tidigare. På ssl.se står däremot att den som är född 1951 eller tidigare nu kan boka tid. I dag den 9 april är även 1177.se uppdaterat med information om att den som är född 1951 eller tidigare kan boka tid. Men redan i går kunde den som är född 1956 eller tidigare och är listad hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden vaccineras i en drop in-mottagning. I dagens DN säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg att vårdcentralerna får vaccindoser baserade på ålder på deras listade patienter. Hur det kan då komma sig att Familjeläkarna i Saltsjöbaden har så många doser att de kan gå vidare till en yngre åldersgrupp före alla andra?

Eva Walther Elfgren, Vallentuna

Cirka 14.000 av Sveriges 10 miljoner invånare har dött i corona utan vaccin. Det innebär 0,14 procents risk att dö i corona utan vaccin, om inte hänsyn tas till ålder. Risken att bli svårt sjuk av Astra Zenecas vaccin är 1 på 10.000 eller 1 på 100.000. Att vaccinera sig med Astra Zeneca innebär alltså en risk på mellan 0,001 och 0,01 procent. Det är alltså minst 14 gånger farligare att avstå från Astra Zenecas vaccin än att ta det.

Lotten Lindblom, Vallentuna

Svar till Thorsten Pålsson (Noterat den 8 april). Angående riskerna med Astra Zenecas vaccin sades det i en nyhetssändning att cirka 300 personer hade drabbats av svåra biverkningar eller död och att det hade givits 34 miljoner doser av detta vaccin. Enligt mina matematikkunskaper är det långt ifrån 50/50. Vi har dag cirka 13.000 dödsfall i Covid-19 i Sverige och detta på cirka 850.000 smittade. Risken för att dö i covid-19 är således mycket högre för den som inte är vaccinerad än risken för svåra biverkningar/död är för den som har vaccinerat sig.

Lennart Andersson, pensionär och 70-plussare

Kan smittökningen bero på ökad användning av munskydd? Man kan verkligen fundera när man ser ur folk hanterar dessa skydd.

Christina Ögren, Stockholm

Stockholmare som under pandemin vistas i Skåne blir vaccinerade där. Som skåning vistas jag i Stockholm under pandemin, men här får jag inget vaccin. ”Det har bestämts att vi ger bara till stockholmare”, som sköterskan på Capio Östermalm upplyste mig om. Även hon tyckte det var märkligt, men så var bestämt. Som skåning kan jag inte heller logga in på appen ”alltid öppet”. Heder åt Skåne där det är lätt att boka!

Karin Börjesson, 70-plussare

Det kom ett brev till mig i dag från 1177 Vårdguiden: ”Nu är det din tur att erbjudas vaccin mot covid-19.” Ett välkommet besked givetvis. Men den första vaccinsprutan fick jag redan för tio dagar sedan på en vårdcentral. Har Region Stockholm ingen koll?

Börje Lundberg

Svar till läkaren Jack Spira (insändare den 9 april): Varmt och stort tack för dina resonemang kring Astra Zenecas vaccin! Jag har själv redan tackat nej till två vaccinationer med detta vaccin. Skulle gärna se en reaktion från Folkhälsomyndigheten på dina resonemang. Dessvärre får vi nog inte det.

Elisabeth Mogren

Om fetman är ett samhällsproblem bör detta problem inte bemötas med moraliserande utan med en kraftfull sockerskatt och en samtidig kampanj. Men denna socker- och läskskatt bör vara nordisk för att inte gränshandeln skall motarbeta skattens effekter.

Kjell Nordenstam, Solna

Enligt dagens Bibel – den allsmäktiga medieindustrin - ska vi ägna hela livet åt att bara tänka på Döden, precis som under forna tidens Katekes. Så synd om det Liv som aldrig har vågat.

Jan Viklund, Knivsta

När blev Sverige ett människofientligt samhälle? Finns det just nu något humant alternativ? Endera är man mörkbrun SD, eller ljusbrun M, KD och L. Eller så är man beige som S och C. Var V är vet jag inte. Men något humanistiskt alternativ ser jag inte.

Sam Olzon, Sundbyberg

Svar till Lillian Edvall (Noterat den 25 mars): Bakgrunden till de förändringar som Postnord genomför med varannandagsutdelning, och det förändrade kvalitetskrav som regeringen föreslagit, är en ekvation som är svår att få ihop. Antalet brev har minskat kraftigt. Under de senaste tio åren har drygt hälften av alla brev försvunnit. Det gör det svårare att upprätthålla samhällsuppdraget eftersom portot är enda intäkten. I klartext innebär det att vi gör samma jobb, men får hälften så mycket betalt. För att långsiktigt säkra postutdelningen till alla mottagare i landet utan statligt stöd har vi behövt höja portot, men även titta på andra lösningar som ändrat antal utdelningsdagar.

Emma Riblom, kommunikationschef för Postnord Sverige

Det stämmer inte, som Postnords Emma Riblom hävdar, att brevporto är enda intäkten. Jag förmodar att avtalet för utdelning av dagstidningar i glesbygd också ger en intäkt. Dessutom kan hon inte påstå att det blir utdelning varannan dag. Om man räknar på hur det planeras blir det närmare var tredje dag än varannan. Observera detta, alla som får ”dagstidning” med Postnord!

Carin Svanholm Asplund, Lögdeå, tidningsläsare i glesbygd

Enligt Postnords Emma Riblom är orsaken till att företaget bara vill dela ut brev varannan dag är att vi skickar för lite brev. Men Postnord förmedlar även paket. När jag kollar hur mycket det kostar att skicka paket tycker jag att intäkterna från paket borde slås ihop med brev. Eller tänker Postnord dela ut paket varje dag, men brev varannan?

Staffan Riddersporre, Fagersta

Dagens bildinsändare: Jan Ed, Stigtomta, om vinster och välgörenhet.

