Insändare. Noterat av DN:s läsare den 9 februari 2022

Eva Norman-Ericson (8/2) har tydligen ingen aning om vad som görs i förskolorna. Hon anser att den rätta benämningen vore ”dagis”. Det är verkligen inte bara ”dagligt omhändertagande” som sker där. Förskolan har en egen läro­plan, där det står att ”utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”.

Iwan Langermo, Järfälla

I sin insändare ondgör sig Bo Grimholm (7/2) över hur sport­referenter låter. Jag kan inte låta bli att jämföra med hur uppläsarna av ”Dagens dikt” sorgesamt tolkar poetens prestation. Jag leker med tanken att de kunde byta arbetsuppgift vid något tillfälle. Jag kommer också osökt att tänka på när Bosse Parnevik i en sketch för länge sedan föreställde sig hur det skulle låta om Rolle Stoltz och Anders Gernandt bytte plats för att referera varandras sporter. Jag väntar med spänning på nästa sändning.

Nils-Eric Cerne, Sjöbo

Uppsnack, försnack, mellansnack, eftersnack, eftersnack ... OS-sändningarna skulle knappast förlora på om snackandet skars ner med hälften eller mer. Det mesta är ju ändå faktiskt bara dösnack.

Mats Rosin, Umeå

Christer Magnusson (7/2) ser hellre USA som ”världspolis” än Ryssland. Kanske det, men USA:s CV är väl inte direkt lysande. Två exempel är ingripandet i Irak - en katastrof med enorma följdverkningar världen över och ingripandet i Iran 1953 - krossade en demokratisk utveckling. Då fick något man i dag kallar skurkstat.

Börje Ståhl, Stockholm

Hur länge ska svenskarna finna sig i att kriminella terroriserar samhället? Skjutningar sker på öppen gata. Sprängningar och skottsalvor riktas mot bostäder. Personrån mot barn och ungdomar har spritt sig utanför storstadsområdena.

Måndagen den 7 februari 2022 inträffade ett uppseendeväckande rån i en skola. Två kriminella rusar in under en pågående lektion i Rydbeckianska gymnasieskolan i Västerås. Under knivhot tvingas eleverna lämna från sig sina datorer.

Efter det chockartade rånet i skolsalen i Växjö frågar man sig om elever och lärare längre är säkra och trygga i skolan? Hur länge ska Sverige och svenskarna finna sig i att kriminella terroriserar barn och ungdomar, nu även i skolan?

Claes Thulin, Ljungsbro

Demokratierna blir färre läser jag i DN. Även i Sverige befinner vi oss på det sluttande planet. Vi närmar oss en konsultdemokrati.

Det politiska uppdraget har förändrats från att ha varit ett ideellt förtroendeuppdrag till att bli ett högavlönat yrke med förmånliga avtalsvillkor. Det senaste tecknet på det är att statsrådens löner höjts med 3 000 kronor per månad från den 1 januari till 145 000 kronor. Statsministern får 4 000 kronor i lönelyft per månad och kvitterar därmed ut 184 000 kronor varje månad.

Riksdagens ledamöter, som i dag har en grundlön på 69 900 kronor i månaden, väntar nu antagligen spänt på ett rejält lönelyft, det var ju ett helt år sedan sist.

Bo Duvhed, Sundbyberg

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen måndag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.