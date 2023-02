Insändare. Noterat av DN:s läsare den 9 februari

Jag har svårt inse att det skulle vara en allvarlig inskränkning av yttrandefriheten att förbjuda offentlig skändning av heliga skrifter, flaggor och liknande symboler. Jag ser snarare att ett sådant förbud skulle innebära respekt för olika religionsuppfattningar, kulturer och olika länders suveränitet och politiska värderingar. Det skulle på intet sätt innebära att det fria ordet inskränks, utan kan fritt uttryckas i skrifter, debatter, ordnade demonstrationer och dylikt utan sådana symboliska inslag.

Börje Svensson, före detta kulturdirektör i Malmö

Kommer S-ledaren Magdalena Andersson tillsätta en neutral, det vill säga ingen intern, utredare för att gå igenom alla lokala ABF-föreningars eventuella fusk med bidragsansökningar samt om kriminella deltar i verksamheterna och förekomsten av knark på fritidsgårdarna?

Björn Svensson, Bromma

Magdalena Anderssons höga förtroendesiffror får mig att tänka på det gamla talesättet: Den som inget gör syndar inte heller.

Eva-Liss Göthe, Ystad

Sverige har ansökt om att få arrangera OS åtta gånger under de senaste 50 åren utan framgång. Nu ska det göras en förstudie för att vi ska få spelen 2030. Ge upp, satsa på något vettigare!

Arne Iwarsson, Täby

Kulturministern säger sig vilja ha stor tillgänglighet till kulturen. Samtidigt stängs dörren, ”tack vare” regeringen, till museer för alla som inte har råd att betala cirka 150 kronor i entréavgift. Logik i det?

Karin Bergholm, Enskede

Vi har inte varit i sommarstugan sedan augusti. Nu kom en elräkning för hösten. Vi har ingen el på i stugan. Borde man inte betala för den el man förbrukar?

Marja Häkämies, Skarpnäck

Fråga till Jimmie Åkesson (SD): Varför är du emot vindkraft?

Martin Nordborg, Trollhättan

Det är en orimlighet med de elpriser som nu gäller. Vem erhåller de pengar som enskilda personer nu betalat och fortsatt betalar? Staten ska nu visserligen skicka ut stödpengar - det måste ju vara våra egna skatter som nu kallas stöd. Den överenskommelse om handel med el som nu gäller inom EU måste omförhandlas, det förefaller helt självklart.

Barbro Eriksson

Enligt en artikel i Ny Teknik har Estland planer på SMR-reaktor och Vattenfall deltar i satsningen. Jag anser att Vattenfall för att delta i någon kärnkraftsatsning – i Estland, Sverige eller någon annanstans – måste förvissa sig om att det finns en lösning till hur det radioaktiva avfallet ska tas omhand.

Lars Broman, professor Strömstad akademi

Priset för vår matkasse är högt. Det känns varje gång som vi någonstans blir lurade. Vad gör de stora matkedjorna? Jo, de sänker priset på deras ”egna varor” som redan är de billigaste alternativet! Hur kul är det? Att hitta billig mat är ett måste i dag. Om jag kunde skulle jag springa runt i flera affärer och leta låga priser, men det kan jag och många med mig inte göra. Många anledningar som sjukdom gör det omöjligt. Vi har redan nu höga kostnader för el, räntor på lån, hyrorna kommer att gå upp. Måste maten höjas hela tiden? Kan ni som har livsmedelsbutiker tänka er att göra mer för oss konsumenter för att hjälpa till? Förhoppningsvis är situationen bättre när inflationen går ner när kriget i Ukraina är över och Putin är borta. Sänk priserna och ha kunderna kvar! Måste det vara miljoner i vinst varje år?

Camilla Brolin, Solna, pensionär och sjuk

2022 var nog året då både svenska folket och medier på allvar förstod att klimatförändringarna är här för att stanna. Nu är det snart bara regeringen som inte märkt något. Plus SD som inte tror på sådant – och troende kan man som bekant inte argumentera emot.

Kjell Nordenstam, Solna

I går var det något galet med vår anslutning till olika servrar. Jag ringde Telia för att fråga om det kunde vara något fel hos dem. ”Knappa in ditt ISBN-nummer” blev svaret efter allt dataröstprat. Just detta ska man ju inte göra, enligt polisens råd. Jag hade ringt Telias nummer, men jag ville ändå inte knappa in numret. ”Då kan jag inte hjälpa dig”, var svaret. Personlig kod har jag inte. Lita på företag, men inte på privatpersoner – är det lärdomen?

Barbro Eriksson, Stenhamra

Det är cyniskt att låta kocken i SVT:s ”Go’kväll” (8/2) presentera lyxrätter som husmanskost: en rätt med färsk lax och diverse dyra ingredienser och en annan var köttfärsbiffar med oliver, grädde och portvin. Det är ett hån i dyrtider när många får nöja sig med falukorv på längden och tvären.

Margareta Fredriksson, Älvsjö

Svar till Ivan Renliden (Noterat den 8 februari) an­gående jordens befolkningsstorlek: Vad vill du få ut av denna debatt? Att befolkningstillväxten främst beror på att vi blir friskare och lever längre?

Johnny Rönnberg, Sollentuna

Efter att ha uppmärksammat Ivan Renlidens utropstecken på torsdagens insändarsida (även Noterat den 8 februari) vill jag påminna om möjligheten att bli medlem och att stödja organisationen Population matters. Jag blev uppmärksammad på denna när jag såg programmet ”Är jorden överbefolkad?” Tyvärr ligger det inte kvar på SVT Play, men det borde läggas ut igen. Det vore en bra början på den viktiga debatt som Renliden efterfrågar – för barnens och planetens skull!

Boel Arén, pensionerad barnmorska, Lustebo

Tack, Stellan Sjöö för din insändare om förtätningen i Stockholm, som är alldeles för intensiv. Titta på hur det kommer att bli i Årsta! Det har varit en vacker och hälsosamt grön förort, mest bebyggd på 50- och 60-talet. Nu sker en stor tillbyggnad längs tvärbanan och Johanneshovsvägen, men också förtätning överallt mellan de befintliga trevåningshusen. De nya byggnaderna är ofta högre och ställs väldigt tätt inpå de äldre. Alla små gröna plättar försvinner. Och så småningom ska hela Årstafältet, som var en grön lunga men nu blivit en stenöken, bebyggas fullt ut. Det blir många fler människor som skulle behöva grönområden för lek och rekreation, men blir i verkligheten tvärtom. Dessutom hindrar man de vilda djurens möjlighet att röra sig fritt. Det vore bra om kommunen kunde dra ner på denna förtätning.

Benita Jansson, före detta Årstabo

Delar Peo Österholms uppfattning om mediernas nonchalans inför Julian Assanges öde. Nils Muiznieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 2012–2018, skrivit en förtjänstfull bok om fallet Assange som inte heller, såvitt jag vet, väckt något intresse hos medierna.

Johan Enegren, Stockholm

Efter att ha läst ett koppel yngre ”liberaler” (centerpartister, liberaler och moderater) ta sats för att formulera en numera tom vision (DN Debatt 6/2) blir jag inte bara distraherad, utan därtill en aning arg. Vision var det. Visserligen är det en sådan som ska utvecklas, men någon lite substantiell hint kunde vi väl ändå ha fått? Känner dagens unga liberaler till Bentham, Mill, Burke och vidare över 1900-talet till åtminstone Ohlin och Westerberg, Har man någon som helst idé om sociala reformer? Reformer är ett ord man använder, men det saknar ju förankring. Jag föreslår att ni läser på om er historia och reflekterar över och sjösätter en vision. Annars är ju allt ni skriver tomt.

Carsten Palmer Schale

Svar till Kennet Enelund (Noterat den 8 februari): Bränna biblar utanför svenska ambassaden i Ankara, varsågod! Det är bara papper som brinner. Men gör det så miljövänligt som möjligt, tack.

Karin Ingels

Svar till Lars Kjellin (Noterat den 8 februari): Jag och mitt barnbarn Hillevi på sex år hade bakat bullar när min pappa kom på besök. En äldre man med humor, glädje, svordomar och svag för sötsaker. Han svor alltid när det var något positivt. Vi satt vid köksbordet och väntade på att kaffet skulle bli klart. De nybakade bullarna spred en ljuvlig doft. Pappa tog en bulle, hade inte tålamod att vänta på kaffet. Hillevi tittade med stora ögon på honom och sade: ”Mormor har inte sagt varsågod.” Han lade snabbt tillbaka bullen. När vi en stund senare njöt av kaffet och bullarna utbrast min pappa: ”Det var jävligt goda bullar. Jag tar en till.” Nu tittade Hillevi på honom med svarta ögon och sade: ”Du ska vårda ditt språk.” Pappa brast ut i skratt så tårarna rann och sade: ” Det behövdes ett barnbarnsbarn för att uppfostra mig på ålderns höst.” Många år har gått sen dess. I nuläget hoppas jag att pappa fortsätter sprida humor och svordomar i staden ovan molnen. I dag är mitt barnbarn, Hillevi, sjuksköterska sedan några år tillbaka.

Yvonne Malmgren, Nybro

Artisten Zara Larsson tycker att det är okej att prata på bio och får medhåll av filmregissören Ruben Östlund. Vad är detta för ”barnrumpor”. Finns det ingen empati eller över huvud taget förståelse för andra människor? För mig och min make skulle det innebära att vi får avstå från att gå på bio tillsammans. Maken har en hörselnedsättning och bär hörapparat. Om många pratar samtidigt blir det ett förfärligt oljud i dessa apparater och utan dem inget hörbart alls. Nej, ni egoister, tänk om, inse att det finns fler än er i biosalongen! Analysera filmen får ni göra när den är slut.

Annchristin Alm, Umeå

Tack, Hanne Kjöller, för en belysande kolumn om ”prat på bio”. De flesta människor vet att visa respekt samt vett och etikett mot andra, till exempel att inte störa i biosalongen. Det vet inte Zara Larsson och Ruben Östlund.

Marie Magnusson, Järfälla

Tack, Hanne Kjöller, för din text om dessa respektlösa egotrippare som tycker att vi skall använda biosalongen som våra egna vardagsrum! De om några kan sitta hemma, se och kommentera filmer där de endast besvärar sina egna familjemedlemmar och vänner med högljudda kommentarer!

Lena Netjaeff, Stockholm

Tack, Hanne Kjöller, för en välformulerad kolumn om ”prat på bio” och hänsyn till andra människor även i andra sammanhang. Jag håller fullständigt med dig. Vilken pseudodebatt Zara Larsson dragit igång!

Inger Tyseng, Stockholm

Som ett av motiven till att ni tog bort möjligheten att kommentera artiklar på DN.se har ni skrivit: ”Det är relativt få, men hängivna personer som skriver regelbundet.” Men vet ni hur vanligt det är att läsare utan att kommentera artiklarna läser andras kommentarer? Och därigenom ofta får en breddad information och ta del av andra åsikter. Jag tycker att det är oerhört tråkigt att ni tagit bort denna möjligt att berika debatten. DN har faktiskt blivit en mindre intressant upplevelse.

Mats Nilsson

