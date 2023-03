Insändare. Noterat av DN:s läsare den 9 mars

Det vore minst sagt klädsamt, kanske till och med ett krav, att någon ansvarig på MTR ursäktade sig och medgav att det faktiskt är katastrof med pendeltågkaoset och hur man behandlar sina anställda och Stockholms betalande resenärer. I intervju efter intervju hör man en MTR-ansvarig ”robotröst” slingra sig bland inlärda standardsvar som ingen normal människa tror på. Jag får känslan av att de ”har gått kursen” att svara så långt ifrån sanningen som möjligt och i stället göra omskrivningar, manipulera och modifiera sina svar. Flera bra insändare i DN och artiklar i olika tidningar vittnar om en verklighet som de ansvariga har mage att inte tillstå. Tror de att folk är dumma? Hur kan de bara få fortgå? Alla resenärer är hänvisade till något som inte fungerar och har inte något annat val. Politiker, vakna upp!

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Mycket har sagts och skrivits i debatten om Sveriges ansökan om medlemskap i Nato. Det kanske viktigaste som nått mig är en läs- och tänkvärd debattartikel av Nils Brunsson i Svenska Dagbladet med rubriken ”Sluta diskutera Nato med Turkiet”. Läs gärna den! Dess slutkläm lyder så här: ”I fortsättningen bör Sverige vara noga med att diskutera sin medlemsansökan enbart med Nato.” Sedan Sverige, Finland och Turkiet (på inrådan av Natos generalsekreterare?) slöt en trepartsöverenskommelse i frågan har Turkiet, och på senare tid även Ungern, i direkta och förtäckta ordalag ställt krav på svensk lagstiftning och politik – krav som går utöver överenskommelsen och inte rimligen skulle ha kunnat ställas av Nato självt. Detta har skadat såväl Sverige som Nato och dess arbete med den svenska medlemsansökan. Nu har Sverige, enligt färska uttalanden från såväl vår statsminister som Natos generalsekreterare, uppfyllt sina åtaganden i överenskommelsen. Det är rätt tid och hög tid att avsluta Sveriges bilaterala kontakter med Turkiet och Ungern i frågan. Sverige bör i fortsättningen enbart behandla den i dialog med Nato och i samförstånd med Finland.

Kjell A Jonasson, Södertälje

Låt Finland gå före Sverige in i Nato och lägg inte så mycket prestige i denna fråga! Finland har 130 mil gräns mot Ryssland och behöver Natos skydd mot Putins imperialistiska idéer mycket mer än Sverige. Sverige blir även säkrare med ett Finland skyddat av Nato som en buffert mot Ryssland. Och Putin måste få ett snabbt och tydligt bemötande av sina fantasier om ett nytt Storryssland.

Kjell Nordenstam, Solna

Jag tycker Sverige och Finland borde haft en annan strategi för Natomedlemskap. Båda länderna borde ha ställt skarpa krav att inte till exempel ansöka om medlemskap förrän Turkiet demokratiserats och släpper tillfångatagna journalister. Då hade förhandlingarna fått ett annat fokus.

Tomas Edström, Stockholm

I april förra året pläderade Språktidningens chefredaktör Anders Svensson för att ”dom” ska ersätta ”de” och ”dem”. Av samma åsikt är språkforskaren Lena Lind Palicki, som i sommar blir chef för Språkrådet. Hon har sagt: ”Vi har inget stöd för det längre i vår inre grammatik – och då blir det jättemånga konstigheter.” Jag förfasas över att på Facebook se kommentarer av personer som skriver ”dem” i stället för ”de”. Detta, som naturligtvis är grundläggande svenska, bör man klara av senast på mellanstadiet, kan jag tycka. Är det rimligt att man ska anpassa språket efter personer som inte klarar av det? Det är väldigt tydligt att bildningsnivån i vårt land har sjunkit drastiskt på kort tid och jag ser en del tecken på anpassning till detta, bland annat att ord som alla bör känna till förklaras i tidningsartiklar. Vad blir nästa steg i förenklandet av vårt språk, som blivit allt mer vardagligt? Det är skrämmande att personer som borde värna vårt språk propagerar för att ytterligare fördärva det. Att denna Lind Palicki, som anser att språket ska utarmas ännu mer och använder ett simpelt, vardagligt ord som ”jättemånga”, utses till chef till Språkrådet är anmärkningsvärt.

Henrik Scheutz

Om en person ser till att en person blir dödad blir resultatet oftast ett flerårigt fängelsestraff. Om en person ser till att tio personer dödas blir resultatet ofta rätts­psykiatrisk vård. Om en person ser till att tusentals människor dödas blir resultatet på sina håll hjältedyrkan (Putin och Assad).

Jan-Erik Larsson, Upplands Väsby

Jag är så glad att slippa TV4:s glammiga morgonnyheter och i stället få ägna tiden åt ett informativt uppvaknande. Det finns gott om underhållningsprogram övrig tid på dygnet. Monica Björnberg, Gräddö

Med anledning av pendeltågförarnas sjukskrivningar i samband med att tågvärdarna ska försvinna: För att vara berättigad till sjukpenning ska man på grund av sjukdom inte kunna utföra sina arbetsuppgifter Är det fallet i denna massjukskrivning?

Lennart Bolander, tidigare specialist på Försäkringskassan

Laddade mitt gröna SL-kort med 30 dagars period för 650 kr i början på året. Av olika skäl har jag inte kunnat använda det förrän nu och då visar det sig att kortet är tomt. När jag reklamerade hänvisar SL till att det måste aktiveras eller återköpas inom 60 dagar enligt villkor (punkt 6.1), vilket innebär att SL nu lagt rabarber på mina insatta pengar. Vill varna andra för detta bedrägliga beteende, som jag inte kände till existerade.

Karin Holmgren, pensionär, Stockholm

Om man skändar barn och gamla med konstiga domslut då är man bara en liten lort.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Två 14-åriga flickor från Lidköping har sagt det mest förnuftiga om den förskräckliga snippadomen: ”Det är bevisat att han var där nere. Så varför är han inte dömd, liksom?”

Elizabeth Mohlin, Haninge

Tillbringade i onsdags fem timmar på Danderyds närakut. Blev så hänsynsfullt, proffsigt och vänligt bemött som man bara kan önska. Gick därifrån med en diagnos och recept med medicin och tyckte jag har haft en trevlig dag!

Barbro Carelle, pensionär, Solna

Det var härligt att läsa Jörgen Huitfeldts kolumn i DN (8/3). Tack för den! Han utkräver ansvars­tagande och reflektion av journalisterna själva i stället för deras jakt på syndabockar och springande i varandras fotspår.

Helena Jonsson, Sundbyberg

Håller med Brita Wallander Jervenheim (Noterat den 8 mars): Fantastiskt att DN delas ut, trots snökaos! Tack!

Ann-Christin Forslöf, Bromma

Håller med J Peter Larsson i insändaren om strömmingen. Varför reagerar ingen i ansvarig ställning? Det gäller nuvarande regering som tidigare regeringar. Rovtrålingen har pågått länge och finns snart inte strömmingen kvar. Det pratas mycket om kommande generationer, de vill också ha strömming.

PO Arvidsson, Handen

Med stor besvikelse tar jag del av DN:s beslut att anlita Alice Teodorescu som kolumnist på ledarsidan. Hon kallar sig liberal-konservativ, tveksam beteckning. Närmast lutar hon väl åt höger/SD-hållet? Det är sant, som Amanda Sokolnicki säger i DN 9 mars, att Teodorescu har bidragit till dagens politiska läge. Detta innebär en regering som till stor del styrs av SD, vilket inte minst märks på att klimatförnekarna har flyttat fram sina positioner och att Sverige tar olika steg bakåt vad gäller just klimat och miljö. Med mera. Till skillnad från Sokolnicki anser jag inte att detta meriterar för att skriva i min tidning, Dagens Nyheter. Jag är en av många som för ett antal år sedan slutade prenumerera på GP på grund av Alice Teodorescu. Det var skönt att i DN få en fristad från den djupt reaktionära politik hon står för. Den får jag ändå ta del av genom regeringens och SD:s talespersoner och via massmedia. Jag fattar inte varför DN nu ska ge henne en ny plattform. Även från andra har jag hört reaktionen, ”usch, det känns olustigt att hon ska in i DN ...” DN:s ledning måste förstå att det är en fråga om hemvistkänsla, det hela är verkligen jättetråkigt. Beslutet ska väl verka vidsynt och käckt, liberalt på något vis, men det är omdömeslöst och kommer att stärka den högernationalistiska riktningen i landet och skada DN:s anseende.

Peter Nilsson, Göteborg

Hur tänker Dagens Nyheter när man anlitar Alice Teodorescu som kolumnist?

Detta sänder ett stort obehag genom min borgliga kropp! Att hon enligt uppgift är borglig är en sanning med modifikation! Snarare brun. Hennes framtoning är rent ut sagt obehaglig och väldigt stelbent. Hur tänker DN? Om protesterna blir väldigt stora mot detta beslut, tänker ni om då? Risken blir ett stort tapp av prenumeranter. Är det värt det?

Camilla Brolin, Solna

Jag är DN-prenumerant sedan omkring 55 år. För mig har Dagens Nyheter varit en viktig del av mitt liv. Men nu funderar jag på att säga upp min prenumeration (papperstidning alla dagar samt e-DN) eftersom jag läst att ni nu tycks ha knutit den anti-liberala Alice Teodorescu till er ledarsida. Jag vill ha svar på följande: Är detta sant? I så fall: av vilka skäl? Att Alice Teodorescu redan har vandaliserat den gamla ärevördiga Göteborgs-Posten kan man väl se som en eftergift av GP:s ägare, men är inte DN alltför oberoende för att detta skulle vara fallet hos er? Tacksam för ett svar från er.

Håkan Stenkvist, Sollentuna

Öppet brev till DN: Jag är besviken på dig. Först bidrar du till inflationen med att höja priset på den digitala prenumerationen. Sen tar du till krympflationsknepet, e-DN försvinner från min digitala prenumeration. För att ge mig samma innehåll på min digitala prenumeration har du på kort tid höjt priset från 119 kronor till 299 kronor. Du borde hålla dig för god till att bidra till inflationen. Din ekonomi skulle nog tåla att hålla tillbaka, i alla fall just nu. Tack för de här åren!

Thomas Enqvist, Lindesberg

