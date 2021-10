Insändare. Noterat av DN:s läsare den 9 oktober 2021

Måndagen den 20 september drabbades jag av blodsockerfall och åkte till Södersjukhusets akutmottagning. Jag blev mycket väl mottagen. Det beslutades att jag skulle läggas in för övervakning. Jag lades i ett rum som är ett kombinerat dagrum, förråd och personalrum. Där fanns ingen dörr och inga gardiner. Bakom en liten skärm låg en annan patient. Att ligga i det här rummet utan att kunna skärma av, utan nattduksbord eller sänglampa blev deprimerande. Jag fick ingen nattskjorta, handuk eller tandborste. Jag sov i de kläder jag kom in i. Jag önskar att våra regionpolitiker fick dela den här upplevelsen.

Ritha Liljenmalm, Enskededalen

Jag körde cirka 10 mil i Norge senaste tisdag och sedan vidare via Värmland till Stockholm. Det lägsta dieselpriset jag såg i Norge var 14,19 norska kronor per liter. I Sverige får man nu betala cirka 19 kronor per liter. Hur kan det vara sådan skillnad? Otillräcklig konkurrens? Regeringen ger med ena handen men tar också tillbaka med den andra. 60 procent av drivmedelspriserna är skatter. Jag förstår att glesbygdspendlarna blir upprörda!

Jan Spjuth

Lägg ner Akademin! När ska en författare som vi hört talas om få Nobelpriset? De senaste årens val har gjort att i alla fall mitt intresse för akademins arbete har dalat ner i botten. Det var roligare förr.

Camilla Brolin, Solna

”Stoppa privata operationer för att klara vårdskulden”, kan man läsa i Nätextra, DN.se/debatt (7/10). Det borde vara självklart att privata operationer ska utföras på privata sjukhus och inte stoppa upp operationsköerna på de allmänna sjukhusen.

Gunnel Nordin, Solna

Det är först när du själv drabbas av cancer som du förstår vidden av det hela! Du är inte ensam om den tuffa resan som du hamnar i. Tack till den fantastiska personalen på Karolinska sjukhuset som gör mitt liv bättre - trots allt. Cancer är fortfarande en av de vanligaste sjukdomarna vi har. Forskning och utveckling av mediciner är enormt viktigt. Gå på de screening erbjudande du får. Då kan sjukdomen upptäckas i tid!

Camilla Brolin, Solna

