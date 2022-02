Insändare. ”Obefogad kritik från Coronakommissionen”

Coronakommissionen riktar skarp kritik mot den svenska hanteringen av pandemin. Men har kommissionen rätt? Jag ifrågasätter det.

I kommissionens slutrapport har man jämfört pandemins offer i ett stort antal länder. Jämförelsen återges på sidan 225 i figur 7.1. Där ser man att Sverige under första halvåret 2020 har en överdödlighet på 500 döda per miljon innevånare. Och under perioden från sommaren 2020 till slutet av 2021 är överdödligheten också 500. Alltså totalt 1 000 döda.

Om man räknar bort alla utomeuropeiska länder och små länder (med färre än 1 miljon invånare) finner man att av Europas länder är det bara fyra som har haft lägre total dödlighet än Sverige, nämligen Danmark, Norge, Irland och Finland. Alla andra europeiska länder har högre total överdödlighet.

I figur 7.1 är det 24 europeiska länder som har högre dödlighet, men om vi lägger till sju östeuropeiska länder som saknas i figur 7.1 blir antalet 31. Medianvärdet på överdödligheten ligger på drygt 3 000 personer, och värst är Bulgarien med 8 500 personer. Om man jämföra med Sveriges 1 000 personer blir slutsatsen att som helhet har Sverige alltså klarat pandemin bra – för att inte säga mycket bra.

Det är obegripligt att kommissionen bara fokuserat på det första halvåret och sökt brister i hanteringen då. Den svenska strategin har ju också lett till den anmärkningsvärt låga överdödligheten de tre följande halvåren.

Tyskland är det land som ligger närmast över Sverige i total överdödlighet. Tyskland tillhör det stora flertalet länder som lyckades stoppa smittan under första halvåret, men som under de sista tre halvåren hade en överdödlighet på 1 200 döda per miljon invånare. Att jämföra med 500 för Sverige.

Sveriges låga dödlighet under de senare tre halvåren är alltså anmärkningsvärd och borde ha behandlats av kommissionen. Speciellt som grunden för denna framgång sannolikt lades i de erfarenheter man gjorde och de beslut man fattade under första halvåret.

Kommissionen borde ha ställt sig frågan: Vad var det som gjorde den svenska strategin så framgångsrik de tre sista halvåren? Kommissionen har lagt ner stor möda på att hitta brister i hanteringen under första halvåret, då smittan var ny och okänd och man hade att brottas med resursbrister. Vad hände med dessa brister under de senare tre halvåren, då den svenska hanteringen var så framgångsrik? Och regering och folkhälsomyndighet var desamma.

Jag vill också påpeka att när det gäller den ekonomiska delen är kommissionens slutsats att hanteringen har som helhet varit bra, trots att det fanns anmärkningar. Enligt min uppfattning borde kommissionen ha kommit till en liknande slutsats när det gäller hanteringen av pandemin. Som helhet var den bra, trots att det fanns anmärkningar.